В новом экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в английской Премьер-лиге и чемпионате Германии. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Челси» — «Эвертон»

Футбол. Чемпионат Англии

«Челси» наконец-то пришел в себя после затянувшейся серии неудач. В этом месяце «синие» до сих пор только радовали своих поклонников.

Главным успехом стал, безусловно, выход в четвертьфинал Лиги чемпионов. В начале марта «Челси» выиграл на своем поле у дортмундской «Боруссии» — 2:0.

Кроме того, команда Грэма Поттера одержала две победы в рамках АПЛ — над «Лидсом» и «Лестером».

В контексте предстоящей встречи стоит отметить, что «Челси» пропустил лишь восемь мячей в 14-ти домашних матчах АПЛ.

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«Эвертон» смог выбраться из зоны вылета после назначения Шона Дайча на пост главного тренера. Но есть подозрение, что на «Стэмфорд Бридж» «ириски» не выстоят. «Челси» действительно заметно прибавил в последнее время.

Ставка: победа «Челси» за 1.46.

«Бохум» — «Лейпциг»

Футбол. Чемпионат Германии

Для «Лейпцига» неделя началась с очень болезненного поражени от «Манчестер Сити». Команда Марко Розе проиграла на поле чемпиона Англии со счетом 0:7.

«Лейпциг» стал жертвой Эрлинга Холанна, забившего пять мячей. И тут надо сказать, что немцам еще повезло, что Пеп Гвардиола решил заменить норвежца в начале второго тайма.

Зато теперь «Лейпциг» может сконцентрироваться на Бундеслиге. И в первую очередь на борьбе за место в топ-4. В этом плане все должно быть в порядке, несмотря на то, что рядом есть несколько дерзких конкурентов.

«Бохум» проиграл шесть из восьми последних матчей. И с учетом того, с каким настроением соперник выйдет на поле, вполне вероятно, что у команды Томаса Леча будут проблемы.

«Лейпциг» должен реабилитироваться за недавний провал в Манчестере.

Ставка: победа «Лейпцига» за 1.55.

«Боруссия» Дортмунд — «Кельн»

Футбол. Чемпионат Германии

«Боруссия» тем временем бросилась в погоню за «Баварией». Отставание от Рекордмайстера составляет всего лишь два очка.

Похоже, в этом сезоне «Дортмунд» действительно будет бороться за чемпионский титул.

К слову, команда Эдина Терзича могла догнать мюнхенскую машину еще на прошлой неделе. Но вместо этого «Боруссия» зачем-то сыграла вничью с «Шальке» (2:2).

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«Кельн» тоже нельзя недооценивать. «Бавария», к слову, уже лично успела в этом убедиться, сыграв вничью с «козлами» (1:1) на своем поле. Но «Кельн» с тех пор сбавил обороты. В четырех предыдущих турах команда Штеффена Баумгарта набрала лишь одно очко и не забила ни одного мяча.

«Боруссия» просто не имеет права терять очки в таком матче.

Ставка: победа «Боруссии» с форой (-1,0) за 1.75.

Общий коэффициент — 3.96.