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    Голевая феерия в Мадриде и победа «Наполи»

    Экспресс дня 15 марта. Прогнозы и ставки на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 15 марта
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    «Ливерпуль» — «Реал»
    В традиционном экспрессе от LiveSport.ru на этот раз будут ответные поединки 1/8 финала Лиги чемпионов и Лиги конференций. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Реал» — «Ливерпуль»

    Футбол. Лига чемпионов

    В данной паре уже все предельно ясно. «Реал» три недели тому назад нанес «Ливерпулю» разгромное поражение со счетом 5:2 и практически обеспечил себе участие в четвертьфинале.

    И после того «Королевский клуб» не побеждал на протяжении трех встреч подряд, проиграв в первой полуфинальной игре Кубка Испании дома 0:1 «Барселоне» и дважды сыграв вничью в Примере. И только в преддверии этого поединка он прервал свою негативную серию, одолев 3:1 «Эспаньол».

    Мерсисайдцы же затем расписали мировую с «Кристал Пэлас» 0:0 и дважды выиграли всухую. Причем одна из викторий была на своем поле над «МЮ» со счетом аж 7:0.

    На прошедших выходных «Ливерпуль» проиграл на выезде 0:1 скромному «Бормуту» в АПЛ и рискует завершить чемпионат вне топ-4. Сейчас он идет там шестым.

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    • Результат первого матча позволяет команда действовать расковано, что должно снова сказаться на неплохой результативный поединка.

    Ставка: ТБ 2,5 за 1.58.

    «Наполи» — «Айнтрахт»

    Футбол. Лига чемпионов

    Три недели тому назад «Наполи» на поле «Айнтрахта» добился комфортной виктории со счетом 2:0, которая практически гарантирует итальянцам выход в следующую стадию.

    Неаполитанцы затем отыграли три матча на внутренней арене, где они уже без пяти минут чемпионы. И в этих встречах они дважды по 2:0 победили и неожиданно дома уступили 0:1 «Лацио».

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    «Орлы» так же провели три поединка в чемпионате Германии, где они отчаянно ведут борьбу за попадание в топ-4, находясь сейчас на шестой строке в пяти очках от заветной четвертой позиции.

    После фиаско от «Наполи», затем «Айнтрахт» проиграл еще 1:2 на выезде «Лейпцигу», а потом расписал две мировые подряд со скромными «Вольфсбургом» и «Штутгартом».

    Даже несмотря на комфортный гандикап первого поединка, итальянцы и во втором должны доказать свое превосходство над немцами.

    Ставка: победа «Наполи» за 1.48.

    «Башакшехир» — «Гент»

    Футбол. Лига конференций

    В Бельгии в первом матче эти команды расписали мировую со счетом 1:1. После этого турецкий клуб провел еще один матч, потерпев поражение в чемпионате страны от «Бешикташа» со счетом 0:2.

    Таким образом, безвыигрышная серия «Башакшахира» составляет теперь четыре матча, три из которых он проиграл. Причем за эти четыре поединка он забил лишь один гол и трижды не забивал вовсе.

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    «Гент» после той игры разгромил в чемпионате Бельгии «Зульте-Варегем» со счетом 6:2, что стало его четвертой победой за шесть последних матчей и только один раз за это время он проиграл.

    В половине из этих шести матчей коллектив не пропускал. На выезде же он выиграл только раз за пять матчей и только во второй раз за восемь последних поединков.

    И хотя турки переживают непростой период, но на своем поле на матч еврокубка они должны настроится должным образом, одолев не самого грозного соперника.

    Ставка: проход «Башакшехира» за 1.50.

    Общий коэффициент — 3.50.

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    Экспресс дня 15 марта: прогноз, ставка (3.50), статистика, коэффициенты матча 15.03.2023. Экспресс. Голевая феерия в Мадриде и победа «Наполи»
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