В новом экспрессе рассмотрим матчи с участием дортмундской «Боруссии», «Вильярреала» и миланского «Интера». На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Хоффенхайм» — «Боруссия» Дортмунд

Футбол. Чемпионат Германии

«Боруссия» продолжает погоню за «Баварией». Отставание от Рекордмайстера составляет всего лишь шесть очков. Как ни странно, но «Дортмунд», похоже, всерьез вознамерился бороться за титул.

И ради этого «Боруссия» сделала все, чтобы не отвлекаться на остальные турниры. Среди недели команда Марко Розе вылетела из Кубка Германии, сенсационно уступив Санкт-Паули.

Зато в Бундеслиге «Боруссия» мощно провела два недавних матча. Сначала был повержен «Айнтрахт», а потом «Фрайбург». Последнему дортмундский клуб вколотит пять мячей.

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«Хоффенхайм» в этом сезоне тоже здорово выступает, но «Боруссия» сейчас просто не имеет права терять очки.

Ставка: победа «Боруссии» за 2.19.

«Вильярреал» — «Мальорка»

Футбол. Чемпионат Испании

«Вильярреал» не очень удачно провел первую половину января. Хотя начиналось все с крупной победы над «Леванте» со счетом 5:0.

Но дальше был вылет из Кубка Испании после поражения от хихонского «Спортинга». А после ничейного матча с «Атлетико» (2:2) команда Уная Эмери проиграла на поле «Эльче».

Но при этом важно отметить, что в четырех последних матчах на своем поле «Вильярреал» набрал 10 очков и забил 14 (!) мячей.

Скорее всего, «Вильярреал» забьет как минимум парочку мячей и «Мальорке», которая по-прежнему находится возле зоны вылета.

Ставка: победа «Вильярреала» за 1.40.

«Интер» — «Венеция»

Футбол. Чемпионат Италии

Кто бы мог подумать, что после ухода Антонио Конте и продажи Ромеду Лукаку и Ашрафа Хакими «Интер» снова будет бороться за Скудетто. На данный момент «нерадзурри» единолично возглавляют таблицу Серии А, при это у них есть еще матч в запасе.

В прошлом туре «Интер» сыграл вничью с «Аталанта». Но ничья на поле в Бергамо — это нормально. Перед этим же у «Интера» было восемь побед кряду.

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И в предстоящем матче команда Симоне Индзаги, скорее всего, тоже наберет три очка. В отличие от «Милана», который в понедельник сенсационно уступил «Специи», «Интер» таким командам не проигрывает, а тем более дома.

Главный вопрос заключается в том, сколько мячей получит «Венеция».

Ставка: тотал «Интера» больше 2,5 за 1.56.

Общий коэффициент — 4.78.