«Хоффенхайм» — «Боруссия» Дортмунд
Футбол. Чемпионат Германии
«Боруссия» продолжает погоню за «Баварией». Отставание от Рекордмайстера составляет всего лишь шесть очков. Как ни странно, но «Дортмунд», похоже, всерьез вознамерился бороться за титул.
И ради этого «Боруссия» сделала все, чтобы не отвлекаться на остальные турниры. Среди недели команда Марко Розе вылетела из Кубка Германии, сенсационно уступив Санкт-Паули.
Зато в Бундеслиге «Боруссия» мощно провела два недавних матча. Сначала был повержен «Айнтрахт», а потом «Фрайбург». Последнему дортмундский клуб вколотит пять мячей.
«Хоффенхайм» в этом сезоне тоже здорово выступает, но «Боруссия» сейчас просто не имеет права терять очки.
Ставка: победа «Боруссии» за 2.19.
«Вильярреал» — «Мальорка»
Футбол. Чемпионат Испании
«Вильярреал» не очень удачно провел первую половину января. Хотя начиналось все с крупной победы над «Леванте» со счетом 5:0.
Но дальше был вылет из Кубка Испании после поражения от хихонского «Спортинга». А после ничейного матча с «Атлетико» (2:2) команда Уная Эмери проиграла на поле «Эльче».
Но при этом важно отметить, что в четырех последних матчах на своем поле «Вильярреал» набрал 10 очков и забил 14 (!) мячей.
Скорее всего, «Вильярреал» забьет как минимум парочку мячей и «Мальорке», которая по-прежнему находится возле зоны вылета.
Ставка: победа «Вильярреала» за 1.40.
«Интер» — «Венеция»
Футбол. Чемпионат Италии
Кто бы мог подумать, что после ухода Антонио Конте и продажи Ромеду Лукаку и Ашрафа Хакими «Интер» снова будет бороться за Скудетто. На данный момент «нерадзурри» единолично возглавляют таблицу Серии А, при это у них есть еще матч в запасе.
В прошлом туре «Интер» сыграл вничью с «Аталанта». Но ничья на поле в Бергамо — это нормально. Перед этим же у «Интера» было восемь побед кряду.
И в предстоящем матче команда Симоне Индзаги, скорее всего, тоже наберет три очка. В отличие от «Милана», который в понедельник сенсационно уступил «Специи», «Интер» таким командам не проигрывает, а тем более дома.
Главный вопрос заключается в том, сколько мячей получит «Венеция».
Ставка: тотал «Интера» больше 2,5 за 1.56.
Общий коэффициент — 4.78.