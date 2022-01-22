ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Экспресс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ливерпуль»Жота в огне. Дубль португальца вывел «Ливерпуль» в финал Кубка лиги «Вашингтон» проиграл на льду «Бостона»НХЛ. «Флорида» разгромила «Эдмонтон», «Вашингтон» проиграл «Бостону» Де Хеа снова спас «МЮ» от пораженияВ фундаменте «МЮ» остаются трещины и вопросы без ответов
  • 10:50
    • Известный агент Мино Райола попал в реанимацию
  • 10:40
    • Фати получил травму и может пропустить несколько месяцев
  • 09:47
    • «Финикс» выиграл у «Далласа», Пол оформил дабл-дабл, «Голден Стэйт» уступил «Индиане»
  • 09:31
    • Дембеле сделал эмоциональное заявление о своем будущем в «Барселоне»
  • 08:05
    • Кудерметова проиграла Саккари в третьем круге Australian Open
    Все новости спорта

    «Боруссия» выиграет, а «Интер» забьет не меньше трех мячей

    Экспресс дня 22 января. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 22 января
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Эрлинг Холанд
    В новом экспрессе рассмотрим матчи с участием дортмундской «Боруссии», «Вильярреала» и миланского «Интера». На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Хоффенхайм» — «Боруссия» Дортмунд

    Футбол. Чемпионат Германии

    «Боруссия» продолжает погоню за «Баварией». Отставание от Рекордмайстера составляет всего лишь шесть очков. Как ни странно, но «Дортмунд», похоже, всерьез вознамерился бороться за титул.

    И ради этого «Боруссия» сделала все, чтобы не отвлекаться на остальные турниры. Среди недели команда Марко Розе вылетела из Кубка Германии, сенсационно уступив Санкт-Паули.

    Зато в Бундеслиге «Боруссия» мощно провела два недавних матча. Сначала был повержен «Айнтрахт», а потом «Фрайбург». Последнему дортмундский клуб вколотит пять мячей.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    «Хоффенхайм» в этом сезоне тоже здорово выступает, но «Боруссия» сейчас просто не имеет права терять очки.

    Ставка: победа «Боруссии» за 2.19.

    «Вильярреал» — «Мальорка»

    Футбол. Чемпионат Испании

    «Вильярреал» не очень удачно провел первую половину января. Хотя начиналось все с крупной победы над «Леванте» со счетом 5:0.

    Но дальше был вылет из Кубка Испании после поражения от хихонского «Спортинга». А после ничейного матча с «Атлетико» (2:2) команда Уная Эмери проиграла на поле «Эльче».

    100ИгратьБонус новым игрокамvulkan 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    Но при этом важно отметить, что в четырех последних матчах на своем поле «Вильярреал» набрал 10 очков и забил 14 (!) мячей.

    Скорее всего, «Вильярреал» забьет как минимум парочку мячей и «Мальорке», которая по-прежнему находится возле зоны вылета.

    Ставка: победа «Вильярреала» за 1.40.

    «Интер» — «Венеция»

    Футбол. Чемпионат Италии

    Кто бы мог подумать, что после ухода Антонио Конте и продажи Ромеду Лукаку и Ашрафа Хакими «Интер» снова будет бороться за Скудетто. На данный момент «нерадзурри» единолично возглавляют таблицу Серии А, при это у них есть еще матч в запасе.

    В прошлом туре «Интер» сыграл вничью с «Аталанта». Но ничья на поле в Бергамо — это нормально. Перед этим же у «Интера» было восемь побед кряду.

    Все прогнозы на Серию А

    И в предстоящем матче команда Симоне Индзаги, скорее всего, тоже наберет три очка. В отличие от «Милана», который в понедельник сенсационно уступил «Специи», «Интер» таким командам не проигрывает, а тем более дома.

    Главный вопрос заключается в том, сколько мячей получит «Венеция».

    Ставка: тотал «Интера» больше 2,5 за 1.56.

    Общий коэффициент — 4.78.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.86
  • Прогноз на матч Хачанов — Надаль
  • Теннис
  • Сегодня в 12:30
    •  1.91
  • Прогноз на матч Маннарино — Карацев
  • Теннис
  • Сегодня в 12:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Йени Малатьяспор — Бешикташ
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Арука — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Айнтрахт — Арминия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Верона — Болонья
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.02
  • Прогноз на матч Остенде — Антверпен
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.95
  • Прогноз на матч Лион — Сент-Этьен
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.85
  • Прогноз на матч Эспаньол — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Уотфорд — Норвич Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.91
  • Экспресс дня 21 января
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Тенерифе — Овьедо
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Каролина — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Атланта — Майами
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Экспресс дня 22 января: прогноз, ставка (4.78), статистика, коэффициенты матча 22.01.2022. Экспресс. «Боруссия» выиграет, а «Интер» забьет не меньше трех мячей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры