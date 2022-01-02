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    Прагматичный «Реал» и голевой матч в Севилье

    Экспресс дня 2 января. Прогнозы и ставки на футбол

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    «Реал»
    В данном экспрессе от LiveSport.ru рассмотрим одну игру АПЛ и две встречи испанской Примеры. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Хетафе» — «Реал»

    Футбол. Чемпионат Испании

    «Хетафе» туго входил в сезон, проиграв первые семь матчей в чемпионате страны. Однако затем коллектив уступил лишь трижды за последующие 11 туров первенства.

    В своей последней игре Примере «синие» одолели дома 1:0 «Осасуну». И благодаря этой победе они покинули зону вылета, но опережают ее лишь по дополнительным показателям.

    «Реал» же мчится к очередному своему чемпионскому титулу в Испании. На текущий момент он идет во главе турнирной таблицы, оторвавшись от ближайшего преследователя на восемь пунктов.

    В данном первенстве мадридцы потерпели лишь одно фиаско в 19 играх, которое было еще в начале октября на выезде от «Эспаньола» 1:2. После этого в чемпионате страны они выиграли девять встреч из десяти при одном мировом исходе.

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    • Как правило, «Реал» много не забивает своим соперникам, а «Хетефе» самый малорезультативный клуб лиги. Поэтому от их очной встречи стоит ожидать низового поединка.

    Ставка: ТМ 3,0 за 1.46.

    «Бетис» — «Сельта»

    Футбол. Чемпионат Испании

    «Бетис» на данный момент в турнирной таблице Примеры занимает третье место, много проигрывая двум лидерам, а вот преследователи находятся на незначительном расстоянии.

    Севильцы в этом чемпионате десять раз побеждали, три матча завершили миром и в пяти случаях проигрывали. В своей последней игре они в гостях потерпели поражение от «Атлетика» из Бильбао 2:3, прервав тем самым свою серию из четырех викторий.

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    «Сельта» в турнирной таблице испанского первенства находится только на 14 позиции, оторвавшись от зоны вылета на пять баллов. У команды из Виго по пять побед и ничейных исходов, а также в восьми встречах она терпела поражения.

    Стоит отметить, что в прошлых семи турах «кельты» проиграли только дома «Валенсии» 1:2. В своей же последней проведенной встрече «Сельта» в родных стенах одержала викторию над «Эспаньолом» 3:1.

    С результативностью у этих команд в данном сезоне все в порядке, да и между собой они выдают зачастую верховые встречи. В общем, здесь ставим на ТБ 2,5.

    Ставка: ТБ 2,5 за 1.80.

    «Брентфорд» — «Астон Вилла»

    Футбол. Чемпионат Англии

    «Брентфорд» с 20 зачетными пунктами в турнирной таблице английской Премьер-лиге занимает 14 место, имея запас перед зоной вылета в девять баллов.

    В прошлом месяце «пчелы» провели в чемпионате пять встреч, в которых трижды уступали, а также по разу играли вничью и побеждали. В своей последней игре они на своем поле потерпели минимальное поражение от «Манчестер Сити» 0:1.

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    «Астон Вилла» разместилась на 12 позиции в турнирке АПЛ, опережая предстоящего соперника на два очка. Бирмингемцы в данном первенстве одержали семь викторий, четыре из которых были добыты в последних семи играх.

    В своей последней проведенной встрече «львы» на домашнем поле потерпели поражение от «Челси» 1:3, перед этим они обыграли на выезде аутсайдера «Норвич» со счетом 2:0.

    В последнее время между собой эти команды зачастую обмениваются забитыми голами. Ожидаем, что и сейчас эта тенденция будет продолжена.

    Ставка: обе забьют — да за 1.87.

    Общий коэффициент — 4.91.

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