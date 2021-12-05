В данном экспрессе от LiveSport.ru рассмотрим одну игру норвежского первенства и две встречи сербского чемпионата. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Будё/Глимт» — «Бранн»

Футбол. Чемпионат Норвегии

«Будё/Глимт» близок к золотым наградам. За два тура до финиша норвежского первенства коллектив опережает ближайшего преследователя на три очка и при определенных условиях может стать чемпионом уже после этой игры.

«Желто-черные» уверенно прошли всю дистанцию, выиграв 17 игр при всего трех фиаско. К данному поединку они подходят с 23-матчевой бепроигрышной серией.

«Бранн» на текущий момент замыкает турнирную таблицу и в лучшем случае сможет подняться только в зону переходных матчей, от которой отстает на три пункта.

Клуб из Бергена побеждал в чемпионате в последний раз еще в конце сентября. После того были пять мировых и три фиаско. Причем все они были без забитых мячей.

Вряд ли у без пяти минут чемпиона на своем поле будут трудности с аутсайдером. Ожидаем в этой игре викторию хозяев с разницей в несколько мячей.

Ставка: победа «Будё/Глимт» с форой (-1,5) за 1.98.

«Напредак» — «Црвена Звезда»

Футбол. Чемпионат Сербии

«Црвена Звезда» по привычке ведет борьбу с «Партизаном» за золотые медали сербского первенства. На текущий момент она идет второй в турнирной таблице, уступая заклятому врагу три балла.

У «звездашей» в данном первенстве только одна неудача за 18 игр при двух ничьих и 15 выигрышах. К данной встрече они подходят с 6-матчевой победной серией с учетом всех турниров.

«Напредак» ведет борьбу разве что за попадание в топ-8. Сейчас коллектив находится на пятой строке, но девятая команда отстает от него только на пять баллов.

В отрезке последних семи матчей чемпионата клуб уступил только раз, а также по три раза победив и сыграв вничью. В минувшем туре «Напредак» в гостях переиграл аутсайдера первенства со счетом 2:1.

«Звездаши» конечно же победят в этой игре, но вряд ли они смогут одержать уж очень крупную виктория, так как после этого им еще играть и на евроарене.

Ставка: победа «Напредака» с форой (+3) за 1.38.

«Партизан» — «Нови Пазар»

Футбол. Чемпионат Сербии

«Партизан» — лидер текущего чемпионата Сербии. Правда, его преследователь в лице «Црвены Звезды» отстает всего лишь на три пункта. «Гробари» в данном первенстве еще не уступали, 16 раз победив при двух ничьих.

Свои две последние игры на внутренней арене «партизаны» выиграли крупно, оба раза с разницей в три мяча, а перед этим они не смогли переиграть дома середняка «Пролетер» — 0:0.

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«Нови Пазар» в турнирной таблице сербского первенства идет вторым с конца, но от топ-8 отстает на семь баллов, которые еще вполне можно отыграть.

Как не странно, но аутсайдер не проигрывает в чемпионате на протяжении последних шести встреч, правда, выиграв в данном отрезке всего лишь один раз.

Лидер первенства на своем поле не должен оступиться с одним из аутсайдеров, и выиграет как минимум с разницей в два мяча.

Ставка: победа «Партизана» с форой (-2) за 1.35.

Общий коэффициент — 3.68.