В пятницу на вторник рассмотрим три матча отборочного турнира на чемпионат мира в Катаре. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

Италия — Швейцария

Футбол. ЧМ-2022. Квалификация

Обе команды имеют по 14 очков и делят первое место в группе. Однако итальянцы находятся выше, так как имеют немного лучшую разницу мячей.

В октябре Италия не играла в квалификационных играх ЧМ-2022, так как принимала участие в финальной стадии Лиги Наций, где в 1/2 проиграла 1:2 Испании, а в матче за третье место итальянцы обыграли Бельгию 2:1.

В то время Швейцария в октябре провела два поединка в рамках отбора ЧМ-2022 и добыла две победы. Команда Якина сначала обыграла Северную Ирландию 2:0, а потом разгромила Литву 4:0.

В этом году данные сборные провели две игры между собой. На ЧЕ-2020 итальянцы победили 3:0, а в отборе к мундиалю они расписали мировую 0:0 на поле Швейцарии.

В сентябре Италия и Швейцария разошлись миром, но там подопечным Якина сильно повезло, ведь «Скуадру Адзурру» подвела реализация. Сейчас же считаем, что итальянцы должны ответственнее отнестись к поединку и выиграть.

Ставка: победа Италии за 1.61.

Молдавия — Шотландия

Футбол. ЧМ-2022. Квалификация

Сборная Молдавии в своей отборочной группе является аутсайдером, занимая последнее место, сумев за восемь поединках заработать только один балл, сыграв вничью дома со сборной Фарерских островов 1:1.

В остальных же семь матчах молдаване потерпели поражения, четыре из которых были «сухими». В последнем проведенном матче они на выезде уступил сборной Израиля со счетом 1:2.

Сборная Шотландии в группе находится на второй строчке. Лидеру шотландцы уступают много, а вот ближайшего преследователя они обходят на четыре балла, что дает им неплохие шансы на попадание в плей-офф.

«Тартановая армия» в этой квалификации уступила только раз, потерпев в гостях фиаско от сборной Дании 0:2, а также дважды сыграла вничью и в пяти случаях одерживала виктории. В прошлом туре коллектив на выезде минимально одолел Фарерские острова 1:0.

Победа в предстоящем матче позволит шотландцам попасть в плей-офф. Считаем, что «горцы» ее добудут с разницей минимум один мяч.

Ставка: победа Шотландии с форой (-1) за 1.53.

Венгрия — Сан-Марино

Футбол. ЧМ-2022. Квалификация

Венгрия, которая очень классно проявила себя на Евро-2020, провалила отбор к ЧМ-2022. В восьми матчах квалификации венгры набрали лишь 11 баллов, и от второй Польши отстают на шесть баллов.

В октябре мадьяры проиграла в важнейшем матче на своем поле Албании со счетом 0:1, а затем выдали классный поединок с Англией, сыграв вничью 1:1.

Все прогнозы на ЧМ-2022

Сан-Марино — самая слабая сборная мира. У нее на счету за всю ее историю существования числится только одна виктория, да и та в товарняке.

В данной же квалификации «сиятельные» прогнозируемо проиграли все восемь встреч с общим счетом 1:32. Причем единственный гол они забили в ворота Польши, уступив на своем поле со счетом 1:7.

После того, как Венгрия потеряла все шансы на выход в финальную часть ЧМ-2022, ей остается хоть чем-то порадовать своих болельщиков.

Ставка: победа Венгрии с форой (-3,5) за 1.63.

Общий коэффициент — 4.01.