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    «Интер» и ХИК снова выиграют, в Котке будет результативно

    Экспресс дня 10 июня. Прогнозы и ставки на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 10 июня
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    ХИК набрал 16 очков в первых шести матчах
    В этом экспрессе рассмотрим сразу три матча предстоящего тура в чемпионате Финляндии.

    «Интер» Турку — «Мариехамн»

    Футбол. Чемпионат Финляндии

    Несмотря на то, что сборная Финляндии пробилась в финальную часть Евро-2020, это все равно не стало поводом для паузы в главной лиге страны.

    «Интер» в четверг примет на своем поле «Мариехамн». После шести туров хозяева занимают второе место, отставая от ХИКа лишь на одно очко.

    На данный момент победная серия «Интера», начавшаяся сразу после гостевого поражения от «Лахти», составляет четыре матча.

    Между тем, «Мариехамн» приехал в Турку после трех поражений кряду. В этот период гости ни разу на забили и пропустили восемь мячей.

    Календарь и таблица Евро-2020

    В общем-то, все очевидно, у «Интера» есть шикарная возможность набрать три очка и как минимум сохраниться за собой второе место.

    Ставка: победа «Интера» за 1.42.

    КТП — ХИФК

    Футбол. Чемпионат Финляндии

    Старт КТП в новом сезоне сложно назвать удачным. Пока что в активе хозяев лишь четыре очка, в турнирной таблице они на десятом месте.

    В прошлом туре игроки КТП уступили «Ильвесу», а перед этим было поражение от «Интера».
    Также важно отметить, что КТП смог не пропустить лишь в одном из пяти предыдущих матчей.

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    ХИФК в прошлом матче проиграл дома «Интеру», но перед этим в четырех встречах у гостей не было ни одного поражения.

    В этой паре есть фаворит, пусть и не слишком явный, но лучше все-таки сделать ставку на голы. В защите обе команды играют так себе.

    Ставка: тотал матча больше 2,0 за 1.66.

    «Хака» — ХИК

    Футбол. Чемпионат Финляндии

    Местный гранд ХИК едет в гости к восьмой на данный момент команде финского чемпионата. У «Хаки» был очень неудачный старт — в первых трех матчах команда не набрала ни одного очка. Но потом стало полегче.

    В прошлом туре хозяева обыграли «КуопиоПС», а перед этим одержали победу над «Мариехамн». В двух матчах «Хака» забила пять мячей.

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    Но в ближайшей встрече «Хака», скорее всего, снова проиграет. ХИК в шести матчах забил 14 мячей, набрал 16 очков и ни разу не проиграл.

    Здесь логично сделать ставку на победу гостей.

    Ставка: победа ХИКа за 1.47.

    Общий коэффициент — 3.46.

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