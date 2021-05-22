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    Победы «Реала» и «Уэски», голы в «Кельне»

    Экспресс дня 22 мая. Прогнозы и ставки на футбол

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    Два испанских матча и один немецкий — в нашем новом экспрессе.

    «Реал» Мадрид — «Вильярреал»

    Футбол. Чемпионат Испании. 38-й тур

    «Реалу» надо просто выиграть и надеяться на то, что «Атлетико» в параллельном матче не сможет победить «Вальядолид». При таком сценарии «Королевский клуб» финиширует первым и станет чемпионом.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    У «Реала» действительно топовая статистика в Ла Лиге. В 17-ти предыдущих матчах команда Зинедина Зидана одержала 12 побед и ни разу не проиграла.

    «Вильярреал» же постепенно переключается на предстоящий финал Лиги Европы, где его соперником станет «Манчестер Юнайтед». Для «субмарины» это шанс не только завоевать трофей, но и получить путевку в Лигу чемпионов.

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    • В общем, Унаи Эмери надо хорошенько подумать, надо ли ему рисковать, выпуская против эмоционально заряженного «Реала» идеальный состав. Ответ здесь очевиден.

    Ставка: победа «Реала» за 1.47.

    «Уэска» — «Валенсия»

    Футбол. Чемпионат Испании. 38-й тур

    «Уэска» почти весь сезон провела на дне, но под конец сделала рывок — и вот она уже 17-я. То есть у хозяев есть реальный шанс остаться в элитном дивизионе.

    Для этого «Уэске» надо обыграть дома «Валенсию». Может хватить и ничьей, но только в том случае, если конкуренты тоже потеряют очки. Лучше не рисковать.

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    Глядя на гостевые результаты «Валенсии», становится ясно, что «Уэска» может самостоятельно решить свои проблемы, без помощи со стороны.

    «Валенсия» в десяти предыдущих матчах на выезде набрала лишь два очка — восемь поражений и две ничьи.

    «Уэска» должна воспользоваться шансом.

    Ставка: победа «Уэски» за 1.69.

    «Кельн» — «Шальке»

    Футбол. Чемпионат Германии. 34-й тур

    В Бундеслиге остался без ответа только один вопрос — кто вылетает вместе с «Шальке»? Вполне вероятно, что вторым неудачником станет «Кельн».

    Хозяевам предстоящего матча, чтобы остаться в элите, нужно не только выиграть у «Шальке». Это будет мало. Если «Арминия» и «Вердер» наберут по три очка — «Кельн» «улетит» во вторую Бундеслигу.

    Сможет ли «Кельн» обыграть «Шальке»? Не факт. «Козлы» слабо проводят заключительный отрезок сезона. А «Шальке» в прошлом туре неожиданно выинрал у «Айнтрахта» — 4:3.

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    Тут очевидно, что гости не планируют просто так отдавать очки. Надо же напоследок хоть как-то хлопнуть дверью.

    Ставка: обе команды забьют за 1.50.

    Общий коэффициент — 3.80.

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