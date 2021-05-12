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    Голы «Аталанты» и подарок для «Герты»

    Экспресс дня 12 мая. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 12 мая
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    «Аталанта» забила 11 мячей в трех предыдущих матчах
    В экспрессе на среду рассмотрим ближайшие матчи с участием берлинской «Герты», «Атлетико» и «Аталанты».

    «Шальке» — «Герта»

    Футбол. Чемпионат Германии. 31-й тур

    Для любой команды, которой срочно нужны очки, матч против «Шальке» — это подарок судьбы. А «Герте» сейчас срочно надо побеждать, иначе через пару недель можно будет собирать чемоданы и отправляться во вторую Бундеслигу.

    Интересно, что «Шальке» в прошлом туре очень бодро начал гостевой матч с «Хоффенхаймом», забив уже к перерыву два мяча. Но после перерыва все стало на свои место — «Шальке» пропустил четыре мяча и спокойно поехал домой.

    «Герта» ни разу не проиграла в шести предыдущих матчах. Правда, в четырех случаях была зафиксирована ничья. На прошлой неделе берлинская команда, оказавшаяся в апреле на карантине из-за вспышки коронавируса, провела сразу три матча — против «Майнца», «Фрайбурга» и «Арминии».

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    В общем, «Герте» выпал шикарный шанс набрать три очка и хотя бы немного расслабиться.

    Ставка: победа «Герты» за 1.50.

    «Атлетико» — «Реал Сосьедад»

    Футбол. Чемпионат Испании. 36-й тур

    Судьба чемпионского титула в Испании по-прежнему находится в руках «Атлетико». За три тура до финиша команда Диего Симеоне опережает «Реал» и «Барселону» на два очка.

    Вопреки прогнозам, «Атлетико» выстоял в минувшую субботу на поле «Барсы», добившись ничьей — 0:0. И теперь «матрасники» зависят только от собственных результатов.

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    «Атлетико» станет чемпионом, если выиграет все оставшиеся матчи. После «Реал Сосьедада» его ждут встречи с «Осасуной» и «Вальядолидом».

    «Реал Сосьедад», конечно же, будет упираться, все хотят поучаствовать в распределении мест в топ-4, но «Атлетико» выиграет — как обычно, выстрадает победу с минимальным счетом.

    Ставка: победа «Атлетико» за 1.68.

    «Аталанта» — «Беневенто»

    Футбол. Чемпионат Италии. 36-й тур

    «Аталанта» в прошлом туре влепила пять мячей «Парме», благодаря чему по-прежнему занимает второе место. Однако поздравлять команду Джанпьеро Гасперини с очередным попаданием в групповой этап Лиги чемпионов пока рано.

    За три тура до завершения чемпионата Италии «Аталанта» опережает идущий пятым «Ювентус» лишь на три очка. Одно поражение — и ты уже за пределами топ-4.

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    Так что «Беневенто» прекрасно понимает, с каким настроем выйдет «Аталанта». Гостям при этом тоже срочно нужны очки. Команда Филиппо Индзаги совсем недавно свалилась в зону вылета. Надо что-то делать, но против «Аталанты» у «Беневенто» практически нет шансов хотя бы не проиграть.

    Будет разгром.

    Ставка: тотал «Аталанты» больше 2,5 за 1.65.

    Общий коэффициент — 4.04.

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