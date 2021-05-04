«Хольштайн Киль» — «Зандхаузен»
Футбол. Вторая Бундеслига. 30-й тур
Игрокам «Хольштайна» наверняка хочется как можно быстрей забыть прошлую неделю. Сначала они потеряли очки в важном матче против «Нюрнберга» (1:1), а потом попали под дортмундскую «Боруссию» в полуфинале Кубка Германии. 1:5 — это очень больно.
Но хозяевам некогда сходиться с ума — впереди ключевые матчи в чемпионате. А «Хольштайн» по-прежнему остается в числе претендентов на прямую путевку в первую Бундеслигу.
Отставание от идущего вторым «Гройтер Фюрта» составляет семь очков, но есть один нюанс — у «Хольштайна» в запасе еще три матча, включая предстоящий.
«Зандхаузен», за который выступает российский защитник Александр Жиров, под конец сезона завелся, но во вторник ему, скорее всего, придется отойти в сторону. После кошмара в игре с Дортмундом у «Хольштайна» будет запредельная мотивация.
Ставка: победа «Хольштайн Киль» за 1.84.
«Гавр» — «Тулуза»
Футбол. Чемпионат Франции. 2-й дивизион. 34-й тур
Во Франции тоже продолжается борьба за выход в элитный дивизион. Обладатель первой путевки уже известен — им на 99,9% станет «Труа». А вот за вторую война, по всей видимости, будет до последней минуты заключительного тура.
И в ней совершенно точно будет участвовать «Тулуза», которая сейчас занимает третье место, но в случае победы в ближайшем матче сократит отставание от идущего вторым «Клермона» до одного очка.
Вот только немножко смущает гостевая серия «Тулузы». Последний раз «Тефесе» побеждали на выезде еще в конце января. С тех пор было пять поражений и две ничьих.
Ну и надо сказать про положение «Гавра» — он все еще не обезопасил себя от вылета из Лиги 2.
В общем, глупо отрицать, что «Тулуза» здесь фаворит, но ставку лучше сделать на голы. Выбираем менее опасный вариант.
Ставка: тотал матча больше 1,5 за 1.37.
«Верль» — «Динамо» Дрезден
Футбол. Третья Бундеслига. 35-й тур
Очень важный матч для «Динамо», которое продолжает возглавлять турнирную таблицу за четыре тура до финиша. Но радоваться рано, конкуренты буквально дышат в спину.
«Динамо» могло все решить намного раньше, если бы не серия из четырех матчей без побед. Но, похоже, что гости пришли в себя. На выходных дрезденский клуб выиграл у «Юрдингена», а перед этим — у «Дуйсбурга». При этом «Динамо» ни разу не пропустило в этих матчах.
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«Верлю» от этого сезона уже ничего не надо, выше пятого-шестого места он уже не поднимется. Так что оставшиеся туры для хозяев можно считать простой формальностью.
Это не говорит о том, что «Динамо» теперь сто процентов выиграет, но сделать это в матче против соперника, у которого нет большой мотивации, все-таки попроще.
Ставка: победа «Динамо» с форой (0) за 1.59.
Общий коэффициент — 4.00.