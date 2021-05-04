На этот раз рассмотрим в экспрессе несколько матчей из низших дивизионов Германии и Франции.

«Хольштайн Киль» — «Зандхаузен»

Футбол. Вторая Бундеслига. 30-й тур

Игрокам «Хольштайна» наверняка хочется как можно быстрей забыть прошлую неделю. Сначала они потеряли очки в важном матче против «Нюрнберга» (1:1), а потом попали под дортмундскую «Боруссию» в полуфинале Кубка Германии. 1:5 — это очень больно.

Но хозяевам некогда сходиться с ума — впереди ключевые матчи в чемпионате. А «Хольштайн» по-прежнему остается в числе претендентов на прямую путевку в первую Бундеслигу.

Отставание от идущего вторым «Гройтер Фюрта» составляет семь очков, но есть один нюанс — у «Хольштайна» в запасе еще три матча, включая предстоящий.

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«Зандхаузен», за который выступает российский защитник Александр Жиров, под конец сезона завелся, но во вторник ему, скорее всего, придется отойти в сторону. После кошмара в игре с Дортмундом у «Хольштайна» будет запредельная мотивация.

Ставка: победа «Хольштайн Киль» за 1.84.

«Гавр» — «Тулуза»

Футбол. Чемпионат Франции. 2-й дивизион. 34-й тур

Во Франции тоже продолжается борьба за выход в элитный дивизион. Обладатель первой путевки уже известен — им на 99,9% станет «Труа». А вот за вторую война, по всей видимости, будет до последней минуты заключительного тура.

И в ней совершенно точно будет участвовать «Тулуза», которая сейчас занимает третье место, но в случае победы в ближайшем матче сократит отставание от идущего вторым «Клермона» до одного очка.

Вот только немножко смущает гостевая серия «Тулузы». Последний раз «Тефесе» побеждали на выезде еще в конце января. С тех пор было пять поражений и две ничьих.

Ну и надо сказать про положение «Гавра» — он все еще не обезопасил себя от вылета из Лиги 2.

В общем, глупо отрицать, что «Тулуза» здесь фаворит, но ставку лучше сделать на голы. Выбираем менее опасный вариант.

Ставка: тотал матча больше 1,5 за 1.37.

«Верль» — «Динамо» Дрезден

Футбол. Третья Бундеслига. 35-й тур

Очень важный матч для «Динамо», которое продолжает возглавлять турнирную таблицу за четыре тура до финиша. Но радоваться рано, конкуренты буквально дышат в спину.

«Динамо» могло все решить намного раньше, если бы не серия из четырех матчей без побед. Но, похоже, что гости пришли в себя. На выходных дрезденский клуб выиграл у «Юрдингена», а перед этим — у «Дуйсбурга». При этом «Динамо» ни разу не пропустило в этих матчах.

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«Верлю» от этого сезона уже ничего не надо, выше пятого-шестого места он уже не поднимется. Так что оставшиеся туры для хозяев можно считать простой формальностью.

Это не говорит о том, что «Динамо» теперь сто процентов выиграет, но сделать это в матче против соперника, у которого нет большой мотивации, все-таки попроще.

Ставка: победа «Динамо» с форой (0) за 1.59.

Общий коэффициент — 4.00.