ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Экспресс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Роберт ЛевандовскиТрансферный дайджест. 27 апреля — 3 мая «Рубин» Леонида Слуцкого по-прежнему претендует даже на второе местоВойна за второе место и разборки на дне. Все интриги РПЛ перед решающими турами «Зенит» — «Локомотив»Молодец среди овец. Доминирование «Зенита» — признак деградации РПЛ
  • 18:21
    • «Спартак» поднялся на второе место в РПЛ, обыграв «Арсенал»
  • 22:14
    • Варламов — третья звезда недели в НХЛ
  • 22:01
    • «Вест Бромвич» и «Вулверхэмптон» сильнейшего не выявили
  • 20:23
    • Фетисов о новом тренере «Спартака»: Этот специалист из-за рубежа
  • 17:07
    • Кокорин вернулся в общую группу «Фиорентины»
  • 16:11
    • EA забанила около 10 тыс пользователей в FIFA Mobile
  • 14:52
    • Варан не поможет «Реалу» в матче с «Пари Сен-Жермен»
    Все новости спорта

    «Хольштайн» отведет душу, а «Тулуза» снова спотыкнется в гостях

    Экспресс дня 4 мая. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 4 мая
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Хольштайн Киль»
    На этот раз рассмотрим в экспрессе несколько матчей из низших дивизионов Германии и Франции.

    «Хольштайн Киль» — «Зандхаузен»

    Футбол. Вторая Бундеслига. 30-й тур

    Игрокам «Хольштайна» наверняка хочется как можно быстрей забыть прошлую неделю. Сначала они потеряли очки в важном матче против «Нюрнберга» (1:1), а потом попали под дортмундскую «Боруссию» в полуфинале Кубка Германии. 1:5 — это очень больно.

    Но хозяевам некогда сходиться с ума — впереди ключевые матчи в чемпионате. А «Хольштайн» по-прежнему остается в числе претендентов на прямую путевку в первую Бундеслигу.

    Отставание от идущего вторым «Гройтер Фюрта» составляет семь очков, но есть один нюанс — у «Хольштайна» в запасе еще три матча, включая предстоящий.

    Все прогнозы на футбол

    «Зандхаузен», за который выступает российский защитник Александр Жиров, под конец сезона завелся, но во вторник ему, скорее всего, придется отойти в сторону. После кошмара в игре с Дортмундом у «Хольштайна» будет запредельная мотивация.

    Ставка: победа «Хольштайн Киль» за 1.84.

    «Гавр» — «Тулуза»

    Футбол. Чемпионат Франции. 2-й дивизион. 34-й тур

    Во Франции тоже продолжается борьба за выход в элитный дивизион. Обладатель первой путевки уже известен — им на 99,9% станет «Труа». А вот за вторую война, по всей видимости, будет до последней минуты заключительного тура.

    И в ней совершенно точно будет участвовать «Тулуза», которая сейчас занимает третье место, но в случае победы в ближайшем матче сократит отставание от идущего вторым «Клермона» до одного очка.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 1000$ИгратьБонус новым игрокам1win

    Вот только немножко смущает гостевая серия «Тулузы». Последний раз «Тефесе» побеждали на выезде еще в конце января. С тех пор было пять поражений и две ничьих.

    Ну и надо сказать про положение «Гавра» — он все еще не обезопасил себя от вылета из Лиги 2.

    В общем, глупо отрицать, что «Тулуза» здесь фаворит, но ставку лучше сделать на голы. Выбираем менее опасный вариант.

    Ставка: тотал матча больше 1,5 за 1.37.

    «Верль» — «Динамо» Дрезден

    Футбол. Третья Бундеслига. 35-й тур

    Очень важный матч для «Динамо», которое продолжает возглавлять турнирную таблицу за четыре тура до финиша. Но радоваться рано, конкуренты буквально дышат в спину.

    «Динамо» могло все решить намного раньше, если бы не серия из четырех матчей без побед. Но, похоже, что гости пришли в себя. На выходных дрезденский клуб выиграл у «Юрдингена», а перед этим — у «Дуйсбурга». При этом «Динамо» ни разу не пропустило в этих матчах.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    «Верлю» от этого сезона уже ничего не надо, выше пятого-шестого места он уже не поднимется. Так что оставшиеся туры для хозяев можно считать простой формальностью.

    Это не говорит о том, что «Динамо» теперь сто процентов выиграет, но сделать это в матче против соперника, у которого нет большой мотивации, все-таки попроще.

    Ставка: победа «Динамо» с форой (0) за 1.59.

    Общий коэффициент — 4.00.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.48
  • Прогноз на матч Бернли — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  1.69
  • Прогноз на матч Флорида — Даллас
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Филадельфия — Питтсбург
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Вашингтон
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Нью-Джерси — Бостон
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.61
  • Прогноз на матч Коламбус — Нэшвилл
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Баффало — Айлендерс
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Нью-Орлеан — Голден Стэйт
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Аризона — Лос-Анджелес
  • Хоккей
  • Завтра в 05:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Сан-Хосе — Колорадо
  • Хоккей
  • Завтра в 05:30
    •  2.23
  • Прогноз на матч Оже-Альяссим — Рууд
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Хуркач — Миллман
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Мертенс — Халеп
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  1.61
  • Прогноз на матч Пелья — Синнер
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    «Авангард» может завершить серию с ЦСКА в шестом матче
  • Система дала сбой. «Авангард» — в шаге от исторического триумфа
    • 14:45 27/04/2021     «Зенит» — «Локомотив»
  • Молодец среди овец. Доминирование «Зенита» — признак деградации РПЛ
    • 01:59     «Авангард» — чемпион
  • Месть Толчинского, успех Хартли. «Авангард» завоевал Кубок Гагарина
    • 01:15 29/04/2021
    Экспресс дня 4 мая: прогноз, ставка (4.00), статистика, коэффициенты матча 04.05.2021. Экспресс. «Хольштайн» отведет душу, а «Тулуза» снова спотыкнется в гостях
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры