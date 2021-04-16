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    «Тоттенхэм»
    В очередном экспрессе от LiveSport.ru рассмотрим поединки чемпионатов Германии, Франции и Англии.

    «РБ Лейпциг» — «Хоффенхайм»

    Футбол. Чемпионат Германии. БЛ. 29-й тур

    За шесть туров до финиша «РБ Лейпциг» в турнирной таблице Бундеслиги занимает второе место, отставая от лидера на пять баллов, но ближайшего преследователя опережает на шесть очков.

    За десять предыдущих встреч чемпионата «быки» только в двух из них теряли очки, раз проиграв и раз сыграв вничью, а в остальных восемь поединках они одерживали виктории. В прошлом туре «Лейпциг» на выезде разгромил «Вердер» со счетом 4:1.

    «Хоффенхайм» в турнирной таблице немецкого первенства находится только на 12 позиции. На еврокубки «деревенские» уже не претендуют, а зону вылета опережают всего на пять очков.

    Команда в четырех предыдущих турах Бундеслиги не может победить, сперва трижды подряд проиграв, а также в минувшем игровом дне на домашнем поле сыграв вничью с «Байером» (0:0).

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    • Наверняка у «быков» не возникнут проблем с завоевание трех баллов в поединке с неубедительным «Хоффенхаймом».

    Ставка: победа «РБ Лейпциг» за 1.41.

    «Эвертон» — «Тоттенхэм»

    Футбол. Чемпионат Англии. АПЛ. 32-й тур

    «Эвертон» в данный момент в турнирной таблице Премьер-лиги находится на восьмой позиции, отставая от шестой еврокубковой строчки на четыре балла, но имеет один матч в запасе.

    «Ириски» в четырех прошлых турах чемпионата обходились без побед, по два раза разойдясь миром и проиграв. В своей последней проведенной игре они на выезде сыграли вничью с «Брайтоном» со счетом 0:0.

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    «Тоттенхэм» в турнирной таблице чемпионата Англии расположился на седьмом месте. На счету лондонского клуба 49 баллов, что только на один больше, чем у предстоящего соперника.

    «Шпоры» в отрезке последних четырех встреч первенство по разу побеждали и играли вничью, а также дважды уступили. Одно из фиаско было в прошлом туре на домашнем поле от «Манчестера Юнайтед» (1:3).

    Похоже, что «ириски» сейчас переживают спад, чем должны воспользоваться «шпоры», минимум не проиграв в данном поединке.

    Ставка: Х2 за 1.36.

    «Лилль» — «Монпелье»

    Футбол. Чемпионат Франции. Лига 1. 33-й тур

    «Лилль» возглавляет турнирную таблицу Лиги 1, правда, второе место, на котором находится ПСЖ, он обходит всего на три очка, а третье — на четыре.

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    Отметим, что «доги» в восьми предыдущих турах побеждали всего четырежды, еще три поединка закончив ничьей и проиграв одну встречу. В прошлом матче они на выезде одержали викторию над «Мецом» со счетом 2:0.

    «Монпелье» разместился в турнирной таблице французского первенства на восьмой позиции, отстает на шесть баллов от пятой строки, и только теоретически может побороться за путевку в еврокубки.

    Стоит отметить, что «паладины» не проигрывают в чемпионате в десяти последних встречах, шесть раз разойдясь миром и четырежды победив в данном отрезке. В прошлом туре они дома сыграли вничью с «Марселем» (3:3).

    Учитывая хорошие игровые кондиции гостей в этом поединке рекомендуем поставить на них с форой +1,5.

    Ставка: победа «Монпелье» с форой (+1,5) за 1.47.

    Общий коэффициент — 2.81.

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