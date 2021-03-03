В очередном экспрессе рассмотрим матчи из чемпионатов Италии и Франции.

«Аталанта» — «Кротоне»

Футбол. Чемпионат Италии. Серия А. 25-й тур

«Аталанта» в рамках чемпионата Италии выиграла три последние встречи. На своей арене она переиграла 4:2 «Наполи», а на выезде справилась с «Кальяри» (1:0) и «Сампдорией» (2:0) в минувшем туре.

В турнирной таблице Серии А клуб из Бергамо с 44 набранными очками делит третью строку с «Юве», существенно уступая лидеру, а пятое место опережает всего лишь на два пункта.

«Кротоне» — главный аутсайдер текущего итальянского первенства. У «акул» всего 12 баллов на счету и отставание от безопасной строки составляет уже восемь пунктов.

Коллектив в отрезке последних десяти игр Серии А потерпел поражения в девяти из них, в половине из них не забив в ворота соперников. В минувшем туре чемпионата «Кротоне» на своей арене был бит «Кальяри» — 0:2.

Наверняка у бергамского коллектива не будет проблем дома с аутсайдером. Ожидаем в данной игре уверенную викторию хозяев.

Ставка: победа «Аталанты» с форой (-1,5) за 1.55.

«Бордо» — ПСЖ

Футбол. Чемпионат Франции. Лига 1. 28-й тур

«Бордо» в этом сезоне в лучшем случае может рассчитывать на попадание в первую десятку чемпионата. Сейчас коллектив идет на 11 строке в турнирной таблице Лиги 1, имея на своем счету 33 набранных балла.

«Жирондинцы» сейчас имеют 7-матчевую безвыигрышную серию с учетом всех турниров, в которой проиграли в шести поединках. В своей последней проведенной игре они в родных стенах уступили «Метцу» со счетом 1:2.

В данный момент ПСЖ в турнирной таблице чемпионата Франции находится на непривычной для себя второй строке, имея в своем активе 57 баллов, что на два меньше, чем у лидирующего «Лилля».

За последние семь игр с учетом всех турниров парижане выиграли в шести из них и раз проиграли. Фиско было два тура тому назад дома от «Монако» (0:2), после чего они разгромили в гостях «Дижон» со счетом 4:0.

Вряд ли «жирондинцы» в таком состоянии способны отобрать очки у парижан. Ставим в этой игре на викторию гостей.

Ставка: победа ПСЖ за 1.47.

«Страсбур» — «Монако»

Футбол. Чемпионат Франции. Лига 1. 28-й тур

«Страсбуру» еще предстоит отстаивать свое место в элите французского футбола. Сейчас команда с 30 набранными идет на 15 месте в турнирной таблице, оторвавшись от опасной зоны на пять пунктов.

Все прогнозы на футбол

Вот уже три тура первенства «расинги» не знают горечи поражений. Начали они эту серию с гостевой виктории над «Метцем» (2:1), после чего расписали мировые с «Анже» (0:0) дома и с «Лиллем» (1:1) на выезде.

«Монако» в текущем сезоне замахнулся на золотые награды французского первенства. Хотя сейчас коллектив и идет четвертым, но до первого места ему недостает всего четырех пунктов.

За последние 13 проведенных матчей, монегаски теряли очки только два раза, сыграв дважды вничью. Остальные 11 игр они выиграли. В своем последнем проведенном матче «Монако» в родных стенах справился с «Брестом» (2:0).

Монегаски набрали просто фантастический ход и должны справиться с «Страсбуром» даже на его арене.

Ставка: победа «Монако» за 1.90.

Общий коэффициент — 4.32.