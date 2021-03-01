В новом экспрессе рассмотрим по одному событию из Ла Лиги, второй Бундеслиги и чемпионата Португалии.

«Реал» Мадрид — «Реал Сосьедад»

Футбол. Чемпионат Испании. 25-й тур

Смотреть матчи «Реала» в этом сезоне крайне сложно, зрелище действительно не для слабонервных. Остается только догадываться, почему Зинедин Зидан, один из самых ярких футболистов в истории, стал настолько прагматичным тренером. Никто не станет спорить, что результат на первом месте, но так издеваться над болельщиками тоже нельзя.

Впрочем, пока «Реал» побеждает, Зидану вряд ли стоит волноваться за свое будущее. На прошлой неделе «Королевский клуб» выиграл у «Аталанты» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов — 1:0.

«Реалу», конечно, немного повезло, без помощи арбитра, который уже в самом начале игры удалил игрока «Аталанты», не обошлось, но в целом «Мадрид» выглядел прилично.

Все прогнозы на футбол

Помня о том, как сложно «Реалу» было в предыдущих матчах с «Реал Сосьедадом», Зидан, скорее всего, снова выберет максимально осторожную модель игры. И соотвественно, на результативный футбол в таком случае можно не рассчитывать. Если гости забьют, «Реал» выиграет 2:1, а если нет — будет 2:0 или 1:0.

Ставка: победа «Реала» + тотал матча меньше 4,5 за 2.28.

«Санкт-Паули» — «Гамбург»

Футбол. Вторая Бундеслига. 23-й тур

Во второй Бундеслиге очередной тур закркоют «Санкт-Паули» и «Гамбург». Матч важен, в первую очередь, для гостей, которые ведут борьбу за путевку в элитный дивизион.

Сейчас «Гамбург» занимает четвертое место, однако в случае победы в предстоящей игре он сравняется по набранным очкам с лидером чемпионата «Бохумом».

Но ставка на исход, в том числе на победу «Гамбурга», вряд ли станет идеальным решением. «Санкт-Паули» выиграл четыре предыдущих матча, забив в общей сложности 11 мячей. Тогда как «Гамбург» в пяти предыдущих турах одержал только одну победу.

Так что здесь лучше поставить на голы. Команды, скорее всего, забьют не меньше трех мячей.

Ставка: тотал матча больше 2,5 за 1.68.

«Бенфика» — «Риу Аве»

Футбол. Чемпионат Португалии. 21-й тур

«Бенфика» провалила текущий сезон. Вопреки прогнозам, возвращение Жоржи Жезуша не помогло лиссабонскому клубу. Более того, стало только хуже.

На прошлой неделе «Бенфика» вылетела из Лиги Европы, уступив по сумме двух матчей лондонскому «Арсеналу».

В чемпионате Португалии у «орлов» тоже проблемы. После 20-ти сыгранных матчей «Бенфика» всего лишь четвертая, а отставание от первого места составляет уже 16 очков. В лучшем случае команда Жезуша займет вторую строчку по итогам сезона, хотя и в это сейчас верится с трудом.

В семи предыдущих турах чемпионата у «Бенфики» только одна победа. И это говорит о том, что ставить на хозяев в этом матче крайне опасно.

Ставка: тотал матча больше 2,0 за 1.39.

Общий коэффициент — 5.32.