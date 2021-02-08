Традиционный экспресс из трех матчей. На этот раз рассмотрим поединки чемпионатов Англии, Испании и Португалии.

«Атлетико» — «Сельта»

Футбол. Чемпионат Испании. Примера. 22-й тур

«Атлетико» уверенно лидирует в чемпионате Испании, набрав за 19 матчей 50 очков. «Матрасники» на семь баллов опережают второй «Реал» и имеет игру в запасе.

В своем последнем проведенном поединке мадридцы в гостях обыграли «Кадис» со счетом 4:2. Тем самым подопечные Диего Симеоне выиграли в восьмой раз подряд. Причем в семи из восьми поединков они забивали минимум два гола.

«Сельта» с 25 набранными очками находится на десятом месте в турнирной таблице Примеры, оторвавшись от зоны вылета всего на шесть пунктов.

В прошлом туре клуб из Виго расписал гостевую мировую с «Гранадой» (0:0), а игровым днем ранее сыграл вничью дома с «Эйбаром» (1:1). Перед этим галисийцы потерпели три подряд поражения с общим счетом 1:8.

Лидер испанского первенства наверняка продлит свой победный ход, выиграв и на этот раз.

Ставка: победа «Атлетико» за 1.67.

«Лидс» — «Кристал Пэлас»

Футбол. Чемпионат Англии. АПЛ. 23-й тур

«Лидс» с 29 очками находится на 11 месте в турнирной таблице АПЛ, и в лучшем случае на что может рассчитывать — это только на попадание в первую десятку по итогам чемпионата.

В своем последнем проведенном поединке первенства «павлины» дома проиграли «Эвертону» со счетом 1:2, а перед этим они выиграли две встречи подряд. Отметим, что сейчас у коллектива 12-матчевая безничейная серия.

«Кристал Пэлас» имеет в своей копилке такое же количество баллов, но идет на две строки ниже из-за худших дополнительных показателей.

«Орлы» вышли победителями из последних двух игр чемпионата, поочередно одолев дома 1:0 «Вулверхэмптон» и в гостях 2:1 «Ньюкасл». А перед этим у них была 3-матчевая безвыигрышная серия, где было два фиаско.

Вряд ли «орлы» смогут выиграть и третью игру подряд. Так что в данной встрече поставим на хозяев с 0 форой.

Ставка: победа «Лидса» с форой 0 за 1.40.

«Бенфика» — «Фамаликан»

Футбол. Чемпионат Португалии. Примейра. 18-й тур

У «Бенфики» на счету 34 очка, с которыми она идет на четвертом месте в Примейре. В борьбе за чемпионство «орлы» уже точно не будут участвовать, в лучшем случае смогут рассчитывать на бронзу.

Вот уже в четырех подряд поединках первенства коллектив из Лиссабона победить не может, трижды сыграв вничью в этот период при одном фиаско. В минувшем туре «Бенфика» дома не справилась с «Гимарайншем», сыграв 0:0.

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«Фамаликану» предстоит борьба за выживание. Сейчас коллектив с 14 очками находится в зоне вылета, отставая от безопасной строки всего на один балл.

За последние 10 встреч первенства команда одержала только одну победу, а в последних трех встречах она неизменно проигрывала. Так в минувшем туре дома уступила «Морейренси» — 0:2.

После ряда неудач «Бенфика» просто обязана брать три очка в игре с аутсайдером первенства.

Ставка: победа «Бенфики» за 1.30.

Общий коэффициент — 3.03.