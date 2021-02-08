ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Экспресс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Астон Вилла» — «Арсенал»Старые проблемы «Арсенала» могут лишить команду Артеты еврокубков «Айлендерс» — «Питтсбург»НХЛ. «Торонто» разгромил «Ванкувер», «Айлендерс» обыграли «Питтсбург» «Астон Вилла» — «Арсенала» АПЛ. Поражение «Арсенала», «МЮ» упустил победу над «Эвертоном»
  • 07:14
    • Волков нокаутировал Оверима на турнире UFC Vegas 18
  • 07:00
    • Медведев и Рублев принесли России победу в ATP Cup
  • 09:53
    • Волков попал в больницу после боя с Оверимом
  • 00:59
    • «МЮ» упустил домашнюю победу над «Эвертоном»
  • 01:05
    • «Севилья» крупно обыграла «Хетафе»
  • 00:46
    • «Наполи» в гостях уступил «Дженоа»
  • 21:59
    • «Ювентус» взял верх над «Ромой»
    Все новости спорта

    «Матрасники» продлят свою серию побед?

    Экспресс дня 8 февраля. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Экспресс дня 8 февраля: прогноз и ставка
    Традиционный экспресс из трех матчей. На этот раз рассмотрим поединки чемпионатов Англии, Испании и Португалии.

    «Атлетико» — «Сельта»

    Футбол. Чемпионат Испании. Примера. 22-й тур

    «Атлетико» уверенно лидирует в чемпионате Испании, набрав за 19 матчей 50 очков. «Матрасники» на семь баллов опережают второй «Реал» и имеет игру в запасе.

    В своем последнем проведенном поединке мадридцы в гостях обыграли «Кадис» со счетом 4:2. Тем самым подопечные Диего Симеоне выиграли в восьмой раз подряд. Причем в семи из восьми поединков они забивали минимум два гола.

    «Сельта» с 25 набранными очками находится на десятом месте в турнирной таблице Примеры, оторвавшись от зоны вылета всего на шесть пунктов.

    В прошлом туре клуб из Виго расписал гостевую мировую с «Гранадой» (0:0), а игровым днем ранее сыграл вничью дома с «Эйбаром» (1:1). Перед этим галисийцы потерпели три подряд поражения с общим счетом 1:8.

  • Реформа Лиги чемпионов. План УЕФА получил осторожную поддержку
  • Ожидается, что нововведения вступят в силу в 2024 году
  • Вчера

    • Лидер испанского первенства наверняка продлит свой победный ход, выиграв и на этот раз.

    Ставка: победа «Атлетико» за 1.67.

    «Лидс» — «Кристал Пэлас»

    Футбол. Чемпионат Англии. АПЛ. 23-й тур

    «Лидс» с 29 очками находится на 11 месте в турнирной таблице АПЛ, и в лучшем случае на что может рассчитывать — это только на попадание в первую десятку по итогам чемпионата.

    В своем последнем проведенном поединке первенства «павлины» дома проиграли «Эвертону» со счетом 1:2, а перед этим они выиграли две встречи подряд. Отметим, что сейчас у коллектива 12-матчевая безничейная серия.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 100ПолучитьБонус для новых игроков1xbet

    «Кристал Пэлас» имеет в своей копилке такое же количество баллов, но идет на две строки ниже из-за худших дополнительных показателей.

    «Орлы» вышли победителями из последних двух игр чемпионата, поочередно одолев дома 1:0 «Вулверхэмптон» и в гостях 2:1 «Ньюкасл». А перед этим у них была 3-матчевая безвыигрышная серия, где было два фиаско.

    Вряд ли «орлы» смогут выиграть и третью игру подряд. Так что в данной встрече поставим на хозяев с 0 форой.

    Ставка: победа «Лидса» с форой 0 за 1.40.

    «Бенфика» — «Фамаликан»

    Футбол. Чемпионат Португалии. Примейра. 18-й тур

    У «Бенфики» на счету 34 очка, с которыми она идет на четвертом месте в Примейре. В борьбе за чемпионство «орлы» уже точно не будут участвовать, в лучшем случае смогут рассчитывать на бронзу.

    Вот уже в четырех подряд поединках первенства коллектив из Лиссабона победить не может, трижды сыграв вничью в этот период при одном фиаско. В минувшем туре «Бенфика» дома не справилась с «Гимарайншем», сыграв 0:0.

    Все прогнозы на футбол

    «Фамаликану» предстоит борьба за выживание. Сейчас коллектив с 14 очками находится в зоне вылета, отставая от безопасной строки всего на один балл.

    За последние 10 встреч первенства команда одержала только одну победу, а в последних трех встречах она неизменно проигрывала. Так в минувшем туре дома уступила «Морейренси» — 0:2.

    После ряда неудач «Бенфика» просто обязана брать три очка в игре с аутсайдером первенства.

    Ставка: победа «Бенфики» за 1.30.

    Общий коэффициент — 3.03.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 100$ПолучитьБонус для новых игроковvulkan
    Ещё прогнозы на спорт
    1.82
  • Прогноз на матч Спартак — Рига
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Аякс — Утрехт
  • Футбол
  • Сегодня в 14:15
    •  3.36
  • Прогноз на матч Беневенто — Сампдория
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.73
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Вест Бромвич
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  3.50
  • Прогноз на матч Брест — Бордо
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Трактор — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:00
    •  1.62
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Кадис
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Жирона — Леганес
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Милан — Кротоне
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.62
  • Прогноз на матч Удинезе — Верона
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Ним — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч СКА — Йокерит
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Александр Кокорин
  • Итальянская премьера. Невыразительный дебют Кокорина в «Фиорентине»
    • Вчера в 02:23     Килиан Мбаппе
  • Трансферный дайджест. 26 января — 1 февраля
    • 20:17 01/02/2021     Будущее Месси остается неопределенным
  • Как утечка контракта повлияет на будущее Месси и «Барселоны»
    • 07:30 03/02/2021
    Экспресс дня 8 февраля: прогноз и ставка на матч 08.02.2021 в 23:00. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 3.03.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры