Традиционный экспресс, в котором на этот раз мы рассмотрим предстоящие события в испанской Ла Лиге и итальянской Серии А.

«Эльче» — «Барселона»

Футбол. Чемпионат Испании. 20-й тур

Ставим на победу «Барселоны» — и расходимся. Шутка. Вроде бы все просто, «Барса» против какого-то «Эльче», но сколько уже было таких матчей? Очень много, а исход далеко не всегда в пользу «Барселоны».

А здесь еще нужно обязательно сделать акцент на том, что за последние дни команда Рональда Кумана провела три тяжелейших матча по 120 минут. Сначала в Суперкубке, а потом и в Кубке Испании. Усталость накатит, можно не сомневаться.

Ну и не забываем про дисквалификацию Лео Месси. Против «Эльче» не сыграет главная звезда «Барселоны», ее творческий вдохновитель. Вся надежда на Антуана Гризманна...

«Эльче» сложно назвать чересчур опасным соперником, но в Испании к таким командам нужно относиться очень осторожно. О чем говорить, если даже клубы третьего дивизиона создают проблемы грандам Ла Лиги. У хозяев есть отличный показать себя в предстоящем матче.

Ставка: обе команды забьют за 1.81.

«Атлетико» — «Валенсия»

Футбол. Чемпионат Испании. 20-й тур

Сложно тут о чем-либо говорить, настолько все очевидно и просто. У «Атлетико» невероятные результаты на своем поле. Перечислять нет смысла — там одни сплошные победы.

И при этом надо очень постараться, чтобы найти матч, в котором команда Диего Симеоне позволила сопернику забить. Не самая простая задача.

«Валенсия», безусловно, будет огрызаться. Можно вспомнить матчи против «Реала» и «Барселоны», в которых «летучие мыши» в общей сложности набрал четыре очка.

Космический результат, но «Атлетико» явно не такой щедрый. Придется много бегать, терпеть и страдать.

Скорее всего, матч закончится со счетом 1:0 или 2:0 в пользу команды из Мадрида.

Ставка: победа «Атлетико» за 1.47.

«Лацио» — «Сассуоло»

Футбол. Чемпионат Италии. 19-й тур

Для начала поделимся прикольной идеей. Буквально каждый день случаются матчи, в которых фаворит с треском проигрывает. Так вот, в предстоящем матче в Риме вполне вероятно выиграют не хозяева. Победа «Сассуоло» за 5.00 — это реально подарок от букмекера.

Но мы сыграем не так дерзко. Просто поставим на голы. «Лацио» наверняка забьет свой гол, гости тоже ответят — будет результативно. А со ставкой на исход действительно лучше не рисковать, «Сассуоло» легко может наказать всех, возьмет победу «Лацио».

Ждем в этом матче как минимум три забитых мяча. И совсем не уверены, что бОльшую часть результативных атак проведет «Лацио».

Ставка: тотал матча больше 2,5 за 1.62.

Общий коэффициент — 4.42.