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    Сложный выезд «Барсы» и жадный «Атлетико»

    Экспресс дня 24 января. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 24 января
    «Барселона» в трех предыдущих матчах провела на поле по 120 минут
    Традиционный экспресс, в котором на этот раз мы рассмотрим предстоящие события в испанской Ла Лиге и итальянской Серии А.

    «Эльче» — «Барселона»

    Футбол. Чемпионат Испании. 20-й тур

    Ставим на победу «Барселоны» — и расходимся. Шутка. Вроде бы все просто, «Барса» против какого-то «Эльче», но сколько уже было таких матчей? Очень много, а исход далеко не всегда в пользу «Барселоны».

    А здесь еще нужно обязательно сделать акцент на том, что за последние дни команда Рональда Кумана провела три тяжелейших матча по 120 минут. Сначала в Суперкубке, а потом и в Кубке Испании. Усталость накатит, можно не сомневаться.

    Ну и не забываем про дисквалификацию Лео Месси. Против «Эльче» не сыграет главная звезда «Барселоны», ее творческий вдохновитель. Вся надежда на Антуана Гризманна...

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    • «Эльче» сложно назвать чересчур опасным соперником, но в Испании к таким командам нужно относиться очень осторожно. О чем говорить, если даже клубы третьего дивизиона создают проблемы грандам Ла Лиги. У хозяев есть отличный показать себя в предстоящем матче.

    Ставка: обе команды забьют за 1.81.

    «Атлетико» — «Валенсия»

    Футбол. Чемпионат Испании. 20-й тур

    Сложно тут о чем-либо говорить, настолько все очевидно и просто. У «Атлетико» невероятные результаты на своем поле. Перечислять нет смысла — там одни сплошные победы.

    И при этом надо очень постараться, чтобы найти матч, в котором команда Диего Симеоне позволила сопернику забить. Не самая простая задача.

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    «Валенсия», безусловно, будет огрызаться. Можно вспомнить матчи против «Реала» и «Барселоны», в которых «летучие мыши» в общей сложности набрал четыре очка.

    Космический результат, но «Атлетико» явно не такой щедрый. Придется много бегать, терпеть и страдать.

    Скорее всего, матч закончится со счетом 1:0 или 2:0 в пользу команды из Мадрида.

    Ставка: победа «Атлетико» за 1.47.

    «Лацио» — «Сассуоло»

    Футбол. Чемпионат Италии. 19-й тур

    Для начала поделимся прикольной идеей. Буквально каждый день случаются матчи, в которых фаворит с треском проигрывает. Так вот, в предстоящем матче в Риме вполне вероятно выиграют не хозяева. Победа «Сассуоло» за 5.00 — это реально подарок от букмекера.

    Но мы сыграем не так дерзко. Просто поставим на голы. «Лацио» наверняка забьет свой гол, гости тоже ответят — будет результативно. А со ставкой на исход действительно лучше не рисковать, «Сассуоло» легко может наказать всех, возьмет победу «Лацио».

    Ждем в этом матче как минимум три забитых мяча. И совсем не уверены, что бОльшую часть результативных атак проведет «Лацио».

    Ставка: тотал матча больше 2,5 за 1.62.

    Общий коэффициент — 4.42.

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