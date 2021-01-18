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    Выиграют ли «Арсенал» и «Милан» в понедельник?

    Экспресс дня 18 января. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 18 января
    «Милан»
    В этом экспрессе рассмотрим матчи из чемпионатов Англии, Италии и Турции.

    «Арсенал» — «Ньюкасл»

    Футбол. Чемпионат Англии. АПЛ. 19-й тур

    После 18 проведенных матчей в активе «Арсенала» находится 24 очка и он идет на 11 месте в турнирной таблице АПЛ, отставая на восемь баллов от еврокубковой зоны.

    В своем последнем сыгранном поединке «канониры» у себя дома не смогли обыграть «Кристал Пэлас» — ничья 0:0. Перед этим лондонцы одержали три подряд победы. При этом уже три матча подряд они не пропускают.

    «Ньюкасл» перед стартом данного тура занимает 15 место в турнирной таблице английского чемпионата, набрав 19 очков в 17 проведенных встречах.

    На прошлой неделе «сороки» на выезде проиграли безнадежному аутсайдеру первенства «Шеффилд Юнайтед» (0:1). Сейчас безвыигрышная серия «черно-белых» насчитывает уже шесть матчей — две ничьи и четыре поражения. В гостях «Ньюкасл» проиграл три последних матча с общим счетом 2:8.

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    • В этом месяце «Арсенал» уже обыгрывал «Ньюкасл» (2:0 ОТ). Наверняка и на этот раз победят «канониры», но уже в основное время.

    Ставка: победа «Арсенала» за 1.48.

    «Кальяри» — «Милан»

    Футбол. Чемпионат Италии. Серия А. 18-й тур

    «Кальяри» набрал 14 очков после 17 сыгранных туров и расположился на 16 месте в турнирной таблице итальянской Серии А, находясь в двух баллах от зоны вылета.

    В прошлые выходные островитяне проиграли на выезде «Фиорентине» со счетом 0:1, что стало их четвертым фиаско подряд. А не побеждает «Кальяри» уже на протяжении десяти игр, четыре раза сыграв вничью при шести поражениях.

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    «Милан» с 40 зачетными пунктами находится на первом месте в турнирной таблице итальянского первенства, на три балла опережая своего ближайшего преследователя — «Интер».

    В своем последнем проведенном матче чемпионата «россонери» в родных стенах справились с «Торино», выиграв 2:0. Эта виктория стала для них четвертой за пять последних туров. Отметим, что «Милан» уступил только один раз за 29 последних поединков.

    Островитяне сейчас находятся не в том состоянии, что бы отобрать очки у великолепного «Милана». Ставим на викторию гостей.

    Ставка: победа «Милана» за 1.54.

    «Фенербахче» — «Анкарагюджю»

    Футбол. Чемпионат Турции. Суперлига. 19-й тур

    «Фенербахче» с 35 набранными пунктами делит первое место с «Бешикташем», ближайшие преследователи однако находятся на расстоянии 1-2 баллов.

    На данный момент у «канареек» серия из пяти викторий подряд с учетом всех турниров. В этот период они одержали три крупные виктории и пропустили всего лишь два гола.

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    «Анкарагюджю» находится в зоне вылета, имея на своем счету всего 15 очков и отстает от безопасной позиции на четыре пункта.

    Клуб из Анкары проиграл свои две последние игры чемпионата Турции, но перед этим коллектив вышел победителем из двух встреч первенства.

    Все-таки на своей арене лидер первенства должен справится с одним из аутсайдеров. Ставим в этой игре на викторию хозяев.

    Ставка: победа «Фенербахче» за 1.40.

    Общий коэффициент — 3.19.

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