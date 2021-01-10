Экспресс дня 10 января. Прогнозы и ставки на футбол

Традиционный экспресс от LiveSport.ru из трех матчей. Рассмотрим два поединка чемпионата Италии и одну игру Кубка Англии.

«Ювентус» — «Сассуоло»

Футбол. Чемпионат Италии. Серия А. 17-й тур

«Ювентус» после 14 сыгранных туров в турнирной таблице Серии А находится на четвертой строчке, отставая от лидера на семь очков, но имеет один матч в запасе.

«Старая синьора» в текущем первенстве потерпела только одно поражение, когда в конце декабря в родных стенах уступила 0:3 «Фиорентине», после того туринцы обыграли дома 4:1 «Удинезе» и на выезде расправились с «Миланом», победив 3:1.

«Сассуоло» в турнирной таблице чемпионата Италии располагается на пятом месте, отставая от своего предстоящего противника только на один балл.

Новый год «зелено-черные» начали неудачно, проиграв крупно в Бергамо «Аталанте» со счетом 1:5, однако затем добились домашней виктории над «Дженоа» — 2:1.

Туринский коллектив набрал отменный ход, и в поединке с соседом по турнирке должен взять три очка.

Ставка: победа «Ювентуса» за 1.41.

«Рома» — «Интер»

Футбол. Чемпионат Италии. Серия А. 17-й тур

«Рома» набрала 33 балла, с которыми занимает в турнирной таблице Серии А третью позицию. Отставание от лидера составляет четыре очка, а второй позиции она уступает три балла.

В последний раз римская команда теряла очки в середине декабря, проиграв тогда в гостях «Аталанте» (1:4), после чего она выиграла три игры подряд. В прошлом туре «волки» на выезде одолели аутсайдера первенства — «Кротоне» (3:1).

«Интер» с 36 очками в турнирной таблице Серии А расположился на второй строчке, отставая от первого «Милана» всего на один балл.

«Нерадзурри» с конца ноября выдали в чемпионате Италии серию из восьми викторий, которая прервалась только в минувшем туре первенстве проигрышем на выезде от «Сампдории» (1:2).

Оба клуба являются одними из самых результативных в лиге. Так что ждем голы в обе стороны.

Ставка: обе забьют: да за 1.45.

«Манчестер Сити» — «Бирмингем»

Футбол. Кубок Англии. 1/32 финала

«Манчестер Сити» в текущем сезоне Премьер-лиге пока идет в турнирной таблице пятым, но по потерянным очкам «горожане» вторые.

В чемпионате Англии «Сити» вот уже семь туров никому не уступает, добившись пяти побед при двух миром. В своем последнем сыгранном матче коллектив Гвардиолы одолел в полуфинале Кубка лиги «Манчестер Юнайтед» (2:0).

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«Бирмингем» текущий сезон проводит в Чемпионшипе, где на данный момент в турнирной таблице занимает лишь 18 строчку, находясь на расстоянии четырех баллов от зоны вылета.

Сейчас у «синих» серия из шести матчей без викторий, в которых пять раз они терпели поражения. В двух последних встречах они дома проиграли «Дерби» (0:4) и «Блэкберну» (0:2).

В этой встрече нет никаких сомнений в том, что победит «Ман Сити». Наверняка «горожане» выиграют крупно.

Ставка: победа «Ман Сити» с форой (-2) за 1.45.

Общий коэффициент — 2.96.