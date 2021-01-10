ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Экспресс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Футболисты «Реала»Примера. «Атлетико» играет с «Атлетиком», «Реал» в гостях у «Осасуны» Кьеза стал героем матча«Ювентус» одолел «Милан» за счет резерва и лучших новичков
  • 08:43
    • «Милуоки» проиграл «Юте», «Бостон» обыграл «Вашингтон»
  • 00:28
    • Менхенгладбахская «Боруссия» нанесла поражение «Баварии»
  • 00:49
    • «Вильярреал» разгромил «Сельту»
  • 00:38
    • «Ливерпуль» разгромил молодежь «Астон Виллы», «Вулверхэмптон» прошел «Кристал Пэлас»
  • 20:00
    • «Ак Барс» победил «Трактор» в серии буллитов
  • 19:22
    • ЦСКА забросил шесть шайб «Нефтехимику»
  • 18:18
    • Непряева выиграла масс-старт на этапе «Тур де ски»
    Все новости спорта

    Очередная победа «Юве» и результативный поединок в Риме

    Экспресс дня 10 января. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 10 января
    «Ювентус»
    Традиционный экспресс от LiveSport.ru из трех матчей. Рассмотрим два поединка чемпионата Италии и одну игру Кубка Англии.

    «Ювентус» — «Сассуоло»

    Футбол. Чемпионат Италии. Серия А. 17-й тур

    «Ювентус» после 14 сыгранных туров в турнирной таблице Серии А находится на четвертой строчке, отставая от лидера на семь очков, но имеет один матч в запасе.

    «Старая синьора» в текущем первенстве потерпела только одно поражение, когда в конце декабря в родных стенах уступила 0:3 «Фиорентине», после того туринцы обыграли дома 4:1 «Удинезе» и на выезде расправились с «Миланом», победив 3:1.

    «Сассуоло» в турнирной таблице чемпионата Италии располагается на пятом месте, отставая от своего предстоящего противника только на один балл.

    Новый год «зелено-черные» начали неудачно, проиграв крупно в Бергамо «Аталанте» со счетом 1:5, однако затем добились домашней виктории над «Дженоа» — 2:1.

  • «Ювентус» одолел «Милан» за счет резерва и лучших новичков
  • Реакция прессы на матч «Милан» — «Ювентус»
  • 07/01/2021

    • Туринский коллектив набрал отменный ход, и в поединке с соседом по турнирке должен взять три очка.

    Ставка: победа «Ювентуса» за 1.41.

    «Рома» — «Интер»

    Футбол. Чемпионат Италии. Серия А. 17-й тур

    «Рома» набрала 33 балла, с которыми занимает в турнирной таблице Серии А третью позицию. Отставание от лидера составляет четыре очка, а второй позиции она уступает три балла.

    В последний раз римская команда теряла очки в середине декабря, проиграв тогда в гостях «Аталанте» (1:4), после чего она выиграла три игры подряд. В прошлом туре «волки» на выезде одолели аутсайдера первенства — «Кротоне» (3:1).

    25$ЗабратьБонус на пополнениеparimatch 100ПолучитьБонус для новых игроков1xbet

    «Интер» с 36 очками в турнирной таблице Серии А расположился на второй строчке, отставая от первого «Милана» всего на один балл.

    «Нерадзурри» с конца ноября выдали в чемпионате Италии серию из восьми викторий, которая прервалась только в минувшем туре первенстве проигрышем на выезде от «Сампдории» (1:2).

    Оба клуба являются одними из самых результативных в лиге. Так что ждем голы в обе стороны.

    Ставка: обе забьют: да за 1.45.

    «Манчестер Сити» — «Бирмингем»

    Футбол. Кубок Англии. 1/32 финала

    «Манчестер Сити» в текущем сезоне Премьер-лиге пока идет в турнирной таблице пятым, но по потерянным очкам «горожане» вторые.

    В чемпионате Англии «Сити» вот уже семь туров никому не уступает, добившись пяти побед при двух миром. В своем последнем сыгранном матче коллектив Гвардиолы одолел в полуфинале Кубка лиги «Манчестер Юнайтед» (2:0).

    Все прогнозы на футбол

    «Бирмингем» текущий сезон проводит в Чемпионшипе, где на данный момент в турнирной таблице занимает лишь 18 строчку, находясь на расстоянии четырех баллов от зоны вылета.

    Сейчас у «синих» серия из шести матчей без викторий, в которых пять раз они терпели поражения. В двух последних встречах они дома проиграли «Дерби» (0:4) и «Блэкберну» (0:2).

    В этой встрече нет никаких сомнений в том, что победит «Ман Сити». Наверняка «горожане» выиграют крупно.

    Ставка: победа «Ман Сити» с форой (-2) за 1.45.

    Общий коэффициент — 2.96.

    100USD
  • Сделать ставкуleonbets
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    2.62
  • Прогноз на матч Эвертон — Ротерхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Севилья — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.58
  • Прогноз на матч Беневенто — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Байер — Вердер
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.66
  • Прогноз на матч Майнц — Айнтрахт Ф
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.91
  • Прогноз на матч Унион Берлин — Вольфсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Фрайбург — Кельн
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Шальке — Хоффенхайм
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Динамо Рига — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 18:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Авангард — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 18:00
    •  2.42
  • Прогноз на матч Куинз Парк Рейнджерс — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Сток Сити — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Блэкпул — Вест Бромвич
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Молодежная сборная России снова не смогла выиграть ЧМ
  • Закономерная капитуляция. Канада безжалостно расправилась с российской «молодежкой»
    • 12:59 05/01/2021     Валерий Карпин
  • Лучший тренер РПЛ 2020 года. Талантливый варяг, народный кандидат и сбитый летчик
    • 02:09 04/01/2021     Серхио Рамос
  • Трансферный дайджест. 29 декабря — 4 января
    • 21:53 04/01/2021
    Экспресс дня 10 января 09.01.2021: прогноз и ставка на матч. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 2.96.
    • Играть Фрибет + бонус до 100 евроТрансляции матчей онлайн
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры