Экспресс дня 4 декабря. Прогнозы и ставки на футбол

В очередном экспрессе предлагаем рассмотреть три матча, которые пройдут в пятницу, 4 декабря.

«Герта» — «Унион Берлин»

Футбол. Чемпионат Германии. 10-й тур

Очередной тур в Бундеслиге начнется с дерби Берлина. И как ни странно, сейчас можно уверенно рассуждать о превосходстве «Униона», лучше которого стартовали лишь несколько клубов, включая «Баварию» и дортмундскую «Боруссию».

«Унион» ни разу не проиграл в восьми предыдущих матчах. При этом скромный клуб шокировал всю Германию своей результативностью. В девяти матчах команда забила 21 гол.

«Герта» на этом фоне выглядит типичным середняком. Главный клуб Берлина здорово играл сразу после весенней паузы, когда одержал несколько красивых побед, в том числе над «Унионом» (4:0), но с тех пор многое изменилось. «Герта» забуксовала, тогда как «Унион» точно стал лучше.

Но учитывая принципиальность противостояния, все-таки выберем ставку на голы. Залететь должно как в одни ворота, так и в другие.

Ставка: обе команды забьют за 1.61.

«Атлетик» — «Сельта»

Футбол. Чемпионат Испании. 12-й тур

«Атлетик» на данный момент опережает «Сельту» на три очка, но если измерять это расстояние местами в таблице, то здесь уже все намного внушительнее. Хозяева девятые на данный момент, а гости — 18-е.

Однако очевидно, что абсолютно не говорит о каком-либо преимуществе «Атлетика». Это Ла Лига, тут может случиться все что угодно, достаточно посмотреть на результаты мадридского «Реала».

Несмотря на то, что «Сельта» крайне редко выигрывает в гостях, все равно не будем рисковать, ставка на победу басков не выглядит такой уж надежной. Хотя «Атлетик» выиграл три предыдущих домашних матча с общим счетом 8:1. Но, опять-таки, это еще не гарантия успеха в ближайшей игре.

Ставка: общий тотал матча больше 1,5 за 1.44.

«Ним» — «Марсель»

Футбол. Чемпионат Франции. 13-й тур

«Марсель» несколько дней назад прервал катастрофическую серию в Лиге чемпионов. После 13-ти кряду поражений в главном турнире Европы команда Андре Виллаш-Боаша выиграла у греческого «Олимпиакоса». Наконец-то у провансальцев будет позитивное настроение перед игрой в чемпионате Франции.

В Лиге 1 «Марсель» выступает заметно лучше. На данный момент команда занимает шестое место, но отставание от «Пари Сен-Жермен» составляет всего лишь четыре очка. При этом у «Марселя» еще есть две игры в запасе.

«Ним» находится недалеко от зоны вылета, но вряд ли на это стоит обращать внимание. Во Франции на своем поле даже аутсайдер может организовать сюрприз. «Марсель» лучше, в этом нет сомнений, но хватит ли у гостей сил демонстрировать свою лучшую игру каждые три дня — это вопрос.

В общем, «Ним» вряд ли просто так отпустит дерзких гостей из Марселя.

Ставка: гол «Нима» за 1.56.

Общий коэффициент — 3.61. 0