Экспресс дня 29 ноября. Прогнозы и ставки на футбол

Предлагаем вашему вниманию экспресс на три матча чемпионатов Германии, Италии и Испании, которые пройдут 29 ноября.

«Байер» — «Герта»

Футбол. Чемпионат Германии. БЛ. 9-й тур

«Байер» с 18 набранными очками после восьми сыгранных туров Бундеслиги в турнирной таблице занимает третью строчку, отставая от лидера всего на один балл.

«Аптекари» в текущем чемпионате еще не проигрывали, три матча завершив ничьей и в пяти победив. Так в прошлом туре они в гостях обыграли «Арминию» (5:0), добыв пятую викторию подряд. В середине недели клуб из Леверкузена разгромил дома «Хапоэль» (4:1) в ЛЕ.

«Герта» в турнирной таблице немецкого первенства находится на 13 позиции, имея в копилке лишь семь набранных очков, оторвавшись на три балла от опасной зоны.

Берлинцы в текущей Бундеслиги пять раз терпели поражения, дважды побеждали и раз сыграли вничью. В минувшем туре они на домашнем поле крупно уступили дортмундской «Боруссии» (2:5), а матчем ранее в гостях разгромили «Аугсбург» (3:0).

Пребывающий в хорошей форме «Байер», наверняка дома разберется с гостями из Берлина, продлив свою победную серию.

Ставка: победа «Байера» за 1.79.

«Барселона» — «Осасуна»

Футбол. Чемпионат Испании. Ла Лига. 11-й тур

«Барселона» неудачно проводит текущий розыгрыш Примеры, находясь в середине турнирной таблицы, имея в своем активе лишь 11 очков после восьми проведенных встреч.

Так за последние пять игр чемпионата Испании каталонцы добыли всего лишь одну викторию при одной ничьей и трех фиаско. А вот в Лиге чемпионов «сине-гранатовые» легко добыли билет в плей-офф, выиграв все четыре матча. Накануне они не основным составом в Киеве разгромили «Динамо» — 4:0.

У «Осасуны» на счету также находится 11 зачетных пунктов, но коллектив провел на одну встречу больше.

Клуб из Памплоны за аналогичный период также добыл лишь одну викторию, но смог добыть два мировых исхода и дважды проигрывал. В своей последней проведенной игре он дома сыграл вничью с «Уэской» (1:1).

Каталонцы после неудачного старта не имеют право терять теперь очки с таким соперником. Ставим в этой игре на уверенную викторию хозяев.

Ставка: победа «Барселоны» с форой (-1) за 1.41.

«Наполи» — «Рома»

Футбол. Чемпионат Италии. Серия А. 9-й тур

«Наполи» на данный момент в турнирной таблице Серии А идет на седьмой строке, имея в своей копилке 14 очков, однако отставание от третьего места составляет всего три очка.

Клуб из Неаполя трижды проиграл, а также в пяти матчах побеждал. Так в прошлом туре он в родных стенах уступил «Милану» со счетом 1:3, а накануне неаполитанцы на своем поле обыграли «Риеку» (2:0) в ЛЕ и возглавляют свой квартет.

«Рома» с 17 набранными очками после восьми туров в турнирной таблице Серии А находится на третьем месте, отставая от лидера всего на три балла.

Римляне в этом чемпионате раз проиграли, получив техническое поражение от «Вероны», а в остальных матчах команда дважды расходилась миром и пять раз выигрывала. В последней своей встрече чемпионата она дома одолела «Парму» (3:0), а в ЛЕ «Рома» уже гарантировала себе путевку в плей-офф.

После домашнего фиаско от «Милана» в прошлом туре, неаполитанцы обязаны сделать выводы, и как минимум не проиграть второй поединок подряд в родных стенах.

Ставка: 1Х за 1.38.

Общий коэффициент — 3.48.