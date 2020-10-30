Экспресс дня 30 октября. Прогнозы и ставки на футбол

После трех еврокубковых дней 30 октября возобновятся игры в чемпионатах англии, Испании и Украины.

«Вулверхэмптон» — «Вулверхэмптон»

Футбол. Чемпионата Англии. АПЛ. 7-й тур

«Вулверхэмптон» с десятью набранными очками располагается в турнирной таблице чемпионата Англии на девятой строчке, однако отставание от лидера составляет всего три балла.

«Волки» в шести сыгранных встречах первенства выиграли три из них, а еще дважды терпели поражения и раз сыграли вничью. В своем последнем сыгранном матче коллектив на домашнем поле поделил очки с «Ньюкаслом» (1:1).

«Кристал Пэлас» в своей копилке имеет те же десять баллов, но находится в турнирной таблице АПЛ на восьмой позиции, обходя предстоящего соперника по дополнительным показателям.

«Орлы» в текущем первенстве дважды проиграли, а еще раз разошлись миром и трижды одерживали виктории. В предыдущем туре первенства лондонцы на выезде добились победы над аутсайдером «Фулхэмом» со счетом 2:1.

Домашнее поле должно помочь «Вулверхэмптону» добиться положительного исхода. Ставим в этой игре на победу хозяев с нулевой форой.

Ставка: П1 с форой 0 за 1.40.

«Эйбар» — «Кадис»

Футбол. Чемпионата Испании. Ла Лига. 8-й тур

«Эйбар» после семи проведенных туров смог разжиться восемью зачетными баллами, которые позволяют команде занимать в турнирной таблице 11-е место.

«Оружейники» в этом сезоне по два раза побеждали и расходились миром, а также трижды терпели поражения. В прошлом туре «Эйбар» сенсационно одолел в гостях «Севилью» (1:0), продлив беспроигрышную серию до трех игр.

«Кадис», который в прошлом сезоне выступал в Сегунде, на текущий момент в Примере находится на шестом месте, отставая от лидера на три балла.

Команда выиграла три гостевых поединка, а также по два раза расходился миром и уступала. В предыдущем поединке «Кадис» в родных стенах сыграл вничью с «Вильярреалом» (0:0), а ранее одолел 1:0 в Мадриде «Реал».

Оба коллектива надежно играют в обороне, однако и забивают немного. Поэтому наверняка и очная встреча будет«низовой».

Ставка: ТМ 2,5 за 1.48.

«Шахтер» — «Мариуполь»

Футбол. Чемпионата Украины. УПЛ. 8-й тур

«Шахтер» текущий чемпионат Украины проводит не особо успешно. После семи туров «горняки» с 13 баллами находятся в турнирной таблице только на третьей строчке, отставая от лидера на четыре очка.

Все прогнозы на футбол

«Оранжево-черные» в текущем первенстве еще не проигрывали, выиграв три игры при четырех мировых исходах. В минувшем туре они на выезде сыграли вничью с «Ворсклой» со счетом 1:1, после чего дома поделили очки с «Интером» (0:0) в ЛЧ.

«Мариуполь» идет шестым в турнирной таблице украинского первенства, имея 11 очков на своем счету, пропуская и забивая в среднем по голу за игру.

Азовцы по два раза проигрывали и расходились миром, а также трижды одерживали победы. В последнем сыгранном поединке «Мариуполь» в гостях сыграл вничью с «Ингулецом» (1:1).

После трудного поединка с «Интером», «горняки» вряд ли одержат крупную викторию над азовцами. Ставим на гостей с форой +2,5.

Ставка: П2 с форой (+2,5) за 1.60.

Общий коэффициент — 3.31. 0