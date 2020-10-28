Экспресс дня 28 октября. Прогнозы и ставки на футбол

Экспресс из трех матчей группового этапа Лиги чемпионов, которые пройдут в среду.

«Манчестер Юнайтед» — «Лейпциг»

Футбол. Лига чемпионов. Групповой этап. 2-й тур

«Манчестер Юнайтед» стартовал в групповом этапе с яркой победы над «Пари Сен-Жермен» (2:1). Команда Оле-Гуннара Сульшера выиграла, вопреки многочисленным прогнозам.

Этот результат, на самом деле, очень важен для психологии «Юнайтед», которая заметно пострадала в матчах АПЛ. Теперь же очевидно, что «МЮ» будет бороться за первое место в группе.

«Лейпциг» в первом туре уверенно выиграл у турецкого «Истанбул Башакшехир» (2:0). Важный момент: команда Юлиана Нагельсманна в текущем сезоне не потерпела ни одного поражения — шесть побед и одна ничья.

Гости, безусловно, окажут серьезное сопротивление, но матч выиграет «Манчестер Юнайтед». В первую очередь, за счет сумасшедшего подбора игроков в атаке. Все-таки ранее в этом сезоне у «Лейпцига» еще не было таких соперников.

Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» за 2.38.

«Севилья» — «Ренн»

Футбол. Лига чемпионов. Групповой этап. 2-й тур

Безвыигрышная серия «Севильи» в минувшие выходные достигла четырех матчей, однако акцент надо делать, прежде всего, на том, как команда играет в еврокубках. А там у нее все замечательно. В конце августа «Севилья» выиграла Лигу Европы, в сентябре едва не обставила «Баварию» в матче за Суперкубок УЕФА, а буквально на прошлой неделе провела солидный матч с «Челси» на «Стэмфорд Бридж».

Амбиции испанцев предельно ясны — они хотят в плей-офф Лиги чемпионов. И «Ренн» вряд ли способен сейчас помешать «Севилье» достигнуть своей цель. Французы в дебютном матче Лиги чемпионов не смогли выиграть на своем поле у «Краснодара», а это почти приговор. Домашняя ничья с российским клубом — это почти поражение.

«Севилья», если не будет никаких форс-мажоров, спокойно наберет три очка.

Ставка: победа «Севильи» за 1.59.

«Боруссия» Дортмунд — «Зенит»

Футбол. Лига чемпионов. Групповой этап. 2-й тур

«Зенит» едет в Дортмунд после двух неприятных поражений. На прошлой неделе чемпион России сначала проиграл бельгийскому «Брюгге», а потом уступил казанскому «Рубину» (1:2). Для многих эти результаты стали большой неожиданностью, но на самом деле все логично и вполне объяснимо. У «Зенита» банально не осталось сил. Видно, что команда Сергея Семака не готова играть по два матча в неделю.

Поэтому перспективы «Зенита» в Лиге чемпионов предельно ясны — провал и в лучшем случае третье место в группе, которое позволит сыграть в Лиге Европы.

«Боруссия» будет максимально мотивирована. В ЛЧ с этим и так нет проблем, но после поражения в Риме Дортмунд будет вдвойне заряжен. Возможно, в среду «Зенит» ждет один из худших матчей в истории.

Ставка: тотал «Боруссии» больше 2,0 за 1.60.

Общий коэффициент — 6.10. 0