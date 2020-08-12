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    «Аталанта» и ПСЖ выдадут результативную игру?

    Экспресс дня 12 августа. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 12 августа
    Неймар
    В среду, 12 августа, пройдет первый четвертьфинальный поединок Лиги чемпионов, а в чемпионате Швеции стартует 15-й тур.

    «Аталанта» — ПСЖ

    Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала

    «Аталанта» на групповом этапе ЛЧ заняла второе место в своем квартете, пропустив вперед только «Манчестер Сити», опередив «Шахтер» и загребское «Динамо».

    На первой стадии плей-офф бергамцы легко расправились с испанской «Валенсией», дважды победив (4:1 и 4:3). Чемпионат Италии «боги» закончили на третьей позиции, оказавшись позади лишь «Ювентуса» и «Интера».

    ПСЖ выиграл свой квартет на групповом этапе ЛЧ. Парижане смогли обойти в турнирке «Реал», «Брюгге» и «Галатасарай».

    В 1/8 финала «сине-красные» прошли дортмундскую «Боруссию», проиграв в гостях 1:2, но дома взяли реванш (2:0). Парижский клуб стал победителем досрочно завершившейся французской Лиге 1. Также ПСЖ выиграл Кубок и Кубок лиги.

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    • Оба коллектива играют результативно, поэтому от предстоящего поединка ждем «верхового» исхода.

    Ставка: ТБ 2,5 за 1.55.

    «Мальме» — «Эребру»

    Футбол. Чемпионат Швеции. 15-й тур

    «Мальме» возглавляет турнирную таблицу шведского первенства, набрав в 14 играх 31 балл и опережает ближайшего преследователя на четыре пункта.

    На данный момент у «небесно-голубых» 7-матчевая победная серия в чемпионате. В минувшем туре они на выезде одолели 1:0 аутсайдера «Фалькенберг», а перед этим дома разгромили «Хельсинборг» (4:1).

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    «Эребру» — середняк текущего чемпионата Швеции. По итогам 14 туров коллектив идет десятым, но опасную зону опережает всего лишь на пять очков.

    Команда неплохо провела две последние игры первенства, обыграв в гостях 3:0 «Кальмар» и поделив очки на своей арене с «Гетеборгом» — 1:1.

    Вряд ли середняк сможет помешать лидеру первенства добыть очередные три очка.

    Ставка: победа «Мальме» за 1.33.

    «Юргорден» — «Мьельбю»

    Футбол. Чемпионат Швеции. 15-й тур

    Действующий чемпион Швеции в текущем первенстве пока идет всего на четвертой позиции, проигрывая уже восемь баллов первой строке.

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    В минувшем туре «Юргорден» в дерби уступил «Хаммарбю» (1:2), а перед этим выиграл три встречи при одном ничейном исходе.

    «Мьельбю», который в минувшем сезоне выиграл первую шведскую лигу, в элите на данный момент находится на восьмом месте, набрав в 14 поединках 19 очков.

    «Желто-черные» не проигрывают уже в четырех турах подряд. Сперва они три встречи завершили вничью, а в прошлом игровом дне одолели дома АИК — 3:1.

    Действующий чемпион нестабильно проводит этот сезон. Вполне возможно, что с новичком элиты будет непростая игра. Рекомендуем ставить с форой на гостей.

    Ставка: победа «Мьельбю» с форой (+2) за 1.30.

    Итоговый коэффициент — 2.67. 0

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    Экспресс дня 12 августа. Прогнозы и ставки на футбол. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.67
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