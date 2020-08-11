Экспресс дня 11 августа. Прогнозы и ставки на футбол

11 августа «Зенит» в Волгограде начнет защиту своего титула, а в 1/4 финала Лиги Европы пройдут два поединка.

«Ротор» — «Зенит»

Футбол. Чемпионат России. 1-й тур

«Ротор» в прошлом сезоне выиграл досрочно завершившееся первенство ФНЛ и спустя 16 лет вернулся в элиту российского футбола.

Последний свой официальный матч волгоградцы провели еще в марте, после чего играли только спарринги. Сперва «Ротор» выиграл пять встреч подряд у клубов из первой и второй лиг России, а накануне расписал мировую с ЦСКА — 0:0.

«Зенит» по итогам прошлого сезона сделал золотой дубль, выиграв с большим отрывом чемпионат и в финале Кубка одолев 1:0 «Химки».

Питерцы успели провести один официальный матч в новом сезоне, обыграв в Суперкубке России московский «Локомотив» со счетом 2:1.

«Зенит» превосходит своего оппонента по всем показателям, наверняка у гостей не будет проблем с завоевание трех баллов.

Ставка: победа «Зенита» за 1.38.

«Вулверхэмптон» — «Севилья»

Футбол. Лига Европы. 1/4 финала

«Вулверхэмптон» на групповой стадии финишировал на второй позиции в своем квартете. В 1/16 финала ЛЕ «волки» прошли «Эспаньол» (4:0 и 2:3), а на предыдущем этапе одолели греческий «Олимпиакос» — 1:0 и 1:1.

В недавно завершившемся чемпионате Англии «оранжево-черные» финишировали на седьмой позиции и не смогли завоевать путевку в еврокубки.

«Севилья» легко преодолела групповую стадию турнира, выиграв пять игр при одном поражении. На первой стадии плей-офф «нервионцы» с большим трудом прошли румынский «ЧФР Клуж» (0:0 и 1:1), а в 1/8 переиграли «Рому» — 2:0.

В Примере севильцы финишировали на четвертой строке и получили пропуск в ЛЧ. Отметим, что на данный момент у команды 18-матчевая беспроигрышная серия.

«Севилья» находится в прекрасной форме, а также исторически удачно выступает в данном турнире. Ставим на проход испанцев.

Ставка: проход «Севильи» за 1.57.

«Шахтер» — «Базель»

Футбол. Лига Европы. 1/4 финала

«Шахтер» начал свое выступление в Лиге чемпионов, где на групповом этапе был третьим и продолжил свои компанию рангом ниже. В 1/16 финала «горняки» прошли «Бенфику» (2:1 и 3:3), а в 1/8 финала разобрались с «Вольфсбургом» (3:0 и 2:1).

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На внутренней арене донецкий клуб не знал себе равных, завоевав очередные золотые награды с существенным отрывом от конкурентов.

«Базель» на групповом этапе стал победителем своего квартета, выиграв четыре игры при одной ничьей и поражении. Оба раунда плей-офф швейцарцы преодолели без проблем, одолев кипрский АПОЭЛ и немецкий «Айнтрахт», выиграв по 3:0 в гостях и 1:0 дома.

Чемпионат Швейцарии «Базель» завершил на третьей позиции в турнирной таблице, сильно отстав от победителя. Коллектив завоевал билет в ЛЕ.

Чемпион Украины смотрится на данный момент мощнее серебряного призера швейцарского первенства. Рекомендуем ставить на проход «Шахтера».

Ставка: проход «Шахтера» за 1.48.

Итоговый коэффициент — 3.20. 0