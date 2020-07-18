Экспресс дня 18 июля. Прогнозы и ставки на футбол

«Милан» — «Болонья»
Футбол. Чемпионат Италии. 34-й тур
«Милан» после 33 сыгранных туров идет седьмым в турнирной таблице Серии А, имея одинаковое количество баллов с шестым местом, и отставая от пятой строчки на четыре очка.
После возобновления первенстве «россонери» добились пяти побед и дважды сыграли вничью. Накануне они одержали волевую победу над «Пармой» (3:1), а перед этим поделили очки в гостях с «Наполи» (2:2).
«Болонья» в турнирной таблице Серии А занимает десятую строчку, имея в своей копилке 43 очка, что на десять меньше, чем в у команды из еврокубковой зоны.
Пост-карантинные поединки принесли «красно-синим» две виктории, два поражения и три мировых исхода. В минувшем туре они дома поделили очки с «Наполи» (1:1), а до этого был ничейный результат в гостевом матче с «Пармой» (2:2).
«Милан» набрал хороший ход и на своем поле должен справиться с неуступчивой «Болоньей».
Ставка: П1 за 1.53.
«Кальяри» — «Сассуоло»
Футбол. Чемпионат Италии. 34-й тур
«Кальяри» занимает 11 позицию в турнирной таблице итальянского первенства. От зоны еврокубков островитяне уже сильно отстают, но в то же время и вылет им уже не угрожает.
В прошлом туре «Кальяри» потерпел крупное поражение в гостях от «Сампдории» (0:3), а до этого дважды подряд расходился нулевой ничьей. Всего после рестарта команда добыла две виктории при двух поражениях и трех ничьих.
«Сассуоло» располагается на восьмом месте в турнирной таблице Серии А, но отставание от шестой еврокубковой строчки составляет шесть очков.
После возобновления первенства «Сассуоло» не знал горечи поражений, трижды сыграв вничью и четыре раза победив. В минувшем туре была домашняя мировая с «Ювентусом» (3:3), а немного ранее в гостях была одержана викторию над «Лацио» (2:1).
Ожидаем, что «Кальяри» наконец-то прервет свою серию без забитых мячей, но и свои ворота на замке сохранить не сможет.
Ставка: обе забьют — да за 1.48.
«Норвич» — «Бернли»
Футбол. Чемпионат Англии. 37-й тур
«Норвич» — главный аутсайдер текущего розыгрыша АПЛ, занимая последнее место в турнирной таблице, на котором уже точно остается.
На данный момент у «канареек» серия из восемь поражений подряд, семь из которых при этом были «сухими». В прошлом туре «Норвич» уступил в гостях «Челси» (0:1), а немного ранее дома был разгромлен «Вест Хэмом» (0:4).
«Бернли» за два тура до финиша английского первенства идет на десятом месте, проигрывая пять баллов еврокубковой позиции.
Первая игра после рестарта принесла команде крупное поражение в гостях от «Ман Сити» (0:5), после чего она три встречи выиграла и три свела вничью. В своей последней сыгранной игре «Бернли» дома расписал мировую с «Вулверхэмптоном» (1:1).
«Норвич» очень слабо играет в атаке, и вряд ли «канарейки» сумеют отличиться более одного раза.
Ставка: «Норвич» забьет менее 1,5 гола за 1.36.
Итоговый коэффициент — 3.07. 0