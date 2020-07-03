Экспресс дня 3 июля. Прогнозы и ставки на футбол

3 июля в Испании пройдет стартовый поединок 34-го тура, а в Португалии и Белоруссии состоятся матчи очередных игровых дней.

«Атлетико» — «Мальорка»

Футбол. Чемпионат Испании. 34-й тур

«Атлетико» расположился на третьей позиции в Примере. Но двум первым строкам «матрасники» уступают уже много, а четвертое место находится на расстоянии двух очков.

В минувшем туре первенства «индейцы» сыграли вничью 2:2 на выезде с «Барселоной», а перед этим они выиграли четыре поединка подряд, пропустив в них лишь один гол.

«Мальорка» находится в зоне вылета, на 18 месте. От спасительной 17 строки островитяне отстают на пять баллов.

В своем последнем проведенном матче они в родных стенах разгромили «Сельту» (5:1). Эта виктория стала первой для них после рестарта чемпионата. До этого «Мальорка» четыре встречи проиграла при оной ничьей.

Чтобы закрепится в топ-4, «Атлетико» должен брать максимум очков в игре с претендентом на вылет.

Ставка: победа «Атлетико» за 1.29.

«Санта Клара» — «Маритиму»

Футбол. Чемпионат Португалии. 30-й тур

«Санта-Клара» располагается в середине турнирной таблице Примейры, на десятой позиции, внушительно оторвавшись от зоны вылета, но и существенно подняться она вряд ли сумеет.

После паузы клуб по два раза побеждал и играл вничью, и только в своем последнем матче в гостях уступил «Боавиште» (0:1). Отметим, что неделю назад «Санта-Кларе» удалось обыграть в гостях «Бенфику» (4:3).

«Маритиму» в турнирной таблице португальского первенства идет 13-м, имея запас перед зоной вылета всего четыре очка.

В минувшем туре чемпионата «Маритиму» неожиданно в родных стенах одержал викторию над «Бенфикой» (2:0), а перед этим коллектив в гостях потерпела поражение от аутсайдера «Портимоненсе» (2:3).

«Маритиму» в гостях играет слабо, заработав только балл за последние шесть матчей. Так что ставим на викторию «Санта-Клары» с форой 0.

Ставка: победа «Санта-Клары» с форой 0 за 1.53.

«Славия» Мозырь — «Слуцк»

Футбол. Чемпионат Белоруссии. 16-й тур

«Славия» с 18 набранными очками закончила первый круг на 12 месте в турнирной таблице белорусского первенства, опережая на четыре балла зону переходных матчей.

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За последние четыре поединка «славяне» раз победили и потерпели три фиаско. В своей последней игре они были разгромлены на выезде «Энергетиком-БГУ» (0:5).

У «Слуцка» такое же количество набранных очков, но из-за лучших дополнительных показателей коллектив идет строкой выше в турнирке.

«Сахарные» не могут праздновать победу в последних восьми встречах, где шесть были проигрышными. Команда проиграла последний три игры, забив в них лишь один гол при шести пропущенных.

«Слуцк» вне родных стен в последнее время выступает неудачно. Наверняка гости вновь не смогут победить на выезде. Ставим на 1Х.

Ставка: 1Х за 1.40.

Итоговый коэффициент — 2.76. 0