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    Экспресс дня 1 июля. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 1 июля
    Кристиан Эриксен
    1 июня в Англии пройдет ряд поединков 32-го игрового дня, а в Италии сыграют 29-й тур.

    «Арсенал» — «Норвич»

    Футбол. Чемпионат Англии. 33-й тур

    «Арсенал» с 43 очками в таблице Премьер-лиги занимает только девятое место, проигрывая девять пунктов даже зоне Лиги Европы.

    «Канониры» после возобновления чемпионата проиграли на выезде «Манчестер Сити» (0:3) и «Брайтону» (1:2). А в своем последнем проведенном поединке «Арсенал» на выезде смог одолеть «Саутгемптон» (2:0).

    «Норвич» замыкает турнирную таблицу АПЛ, и шансы у коллектива на спасение мизерные. На данный момент команда от 17-го безопасного места отстает на шесть баллов.

    После рестарта первенства «канарейки» дважды потерпели «сухие» поражения, оказываясь на домашнем поле слабей «Саутгемптона» (0:3) и «Эвертона» (0:1).

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    • На выезде аутсайдер первенства вряд ли способен на подвиг. Ставим в этой игре на викторию хозяев.

    Ставка: победа «Арсенала» за 1.45.

    «Интер» — «Брешия»

    Футбол. Чемпионат Италии. 29-й тур

    «Интер» в турнирной таблице Серии А на данный момент занимает третью строчку. Лидеру первенства миланцы проигрывают восемь баллов, а второй позиции уступают всего четыре очка.

    После перерыва «черно-синие» смогли одержать непростые виктории над «Сампдорией» (2:1) дома и «Пармой» (2:1) на выезде, а также дома поделили очки с «Сассуоло» (3:3).

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    «Брешиа» в этом сезоне ведет борьбу за выживание. На данный момент в таблице Серии А команда занимает всего 19-е место, отставая от 17-й спасительной строчки на восемь очков.

    Обе игры после возобновления чемпионата коллектив закончил мировыми исходами. Сперва он поделил очки в гостях с «Фиорентиной» (1:1), а затем в родных стенах не удержал викторию с «Дженоа» (2:2), ведя в счете 2:0.

    Даже несмотря на не лучшие кондиции у «Интера», в этом поединке прогнозируем уверенную викторию хозяев.

    Ставка: победа «Интера» с форой (-1,5) за 1.60.

    СПАЛ — «Милан»

    Футбол. Чемпионат Италии. 29-й тур

    СПАЛ замыкает турнирную таблицу Серии А, имея на своем счету только 18 очков и соответственно является одним из основных претендентов на вылет. От спасительного 17-го места команда отстает на восемь очков.

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    Обе пост-карантинные встречи «бело-голубые» проиграли, поочередно потерпев фиаско в родных стенах от «Кальяри» (0:1) и накануне в гостях от «Наполи» (1:3).

    «Милан» в этом сезоне ведет борьбу за попадание в еврокубки. В чемпионской гонке «красно-черные» находится на седьмой позиции, проигрывая три очка зоне Лиги Европы.

    В июне же «россонери» оба сыгранных поединка выиграли. Сперва они в гостях разгромили «Лечче» (4:1), а затем на прошедших выходных в родных стенах переиграли «Рому» (2:0).

    «Милан» набрал неплохую форму после паузы. Наверняка гости смогут одолеть аутсайдера, даже на его поле.

    Ставка: победа «Милана» за 1.63.

    Итоговый коэффициент — 3.78. 0

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    Экспресс дня 1 июля. Прогнозы и ставки на футбол. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.78
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