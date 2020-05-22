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    Экспресс дня 22 мая. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз на Экспресс дня 22 мая
    Матеус Кунья
    22 мая в очередном туре чемпионата Германии пройдет один поединок, а в Белоруссии продолжится десятый игровой день.

    «Герта» — «Унион»

    Футбол. Чемпионат Германии. 27-й тур

    «Старая дама» просто блестяще провела первую встречу после возобновления немецкого первенства. В выездном матче она разгромила «Хоффенхайм» со счетом 3:0, т.с. продлив беспроигрышную серию до трех поединков.

    В турнирной таблице первой Бундеслиги «Герта» с 31 набранным баллом разместилась на 11 позиции, уступая восемь баллов еврокубковой зоне.

    «Унион» первую игру против длительного перерыва провел дома против лидера мюнхенской «Баварии». Берлинцы в этой встрече потерпели фиаско со счетом 0:2, т.с. проиграв третий матч подряд.

    С 30 зачетным пунктом столичный коллектив находится на одну строку ниже, чем его предстоящий оппонент.

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    • В первом круге «Унион» на своей арене обыграл «Герту» (1:0). А от этого поединка ожидаем реванша «старой дамы», но поставим на хозяев с 0 форой.

    Ставка: победа «Герты» с форой 0 за 1.67.

    «Шахтер» — «Белшина»

    Футбол. Чемпионат Белоруссии. 10-й тур

    «Шахтер» в турнирной таблице расположился на шестом место, отставая от третьей строчки на три балла, пропустив за всю турнирную дистанцию всего три гола.

    «Горняки» держат свои ворота на замке в последних четырех матчах, одержав три виктории при нулевой ничьей в гостях с «Витебском». В прошлом игре они в родных стенах переиграли «Славию» (2:0).

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    «Белшина» за девять сыгранных туров первенства смогла набрать всего три очка, с которыми замыкает турнирную таблицу, пропустив больше всех (16 голов).

    Клуб из Бобруйска в этом чемпионате еще не побеждал, три поединка завершив миром и шесть раз уступив. В прошлом туре он в родных стенах поделил очки с «Витебском» (1:1), прервав свою серию из трех поражений.

    «Шахтер» набрал неплохой ход, и на своей арене просто обязан справится с аутсайдером первенства.

    Ставка: победа «Шахтера» с форой (-1) за 1.34.

    «Славия» — «Городея»

    Футбол. Чемпионат Белоруссии. 10-й тур

    «Славия» с 11 набранными очками находится на 11 позиции в турнирной таблице, опережая всего лишь на три пункта зону переходных матчей.

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    В минувшем туре клуб из Мозыря в Солигорске потерпел фиаско от местного «Шахтера», а неделей ранее в родных стенах разошелся миром с «Торпедо-БелАЗ» (0:0).

    У «Городеи» на счету находится столько же баллов, но команда идет на строку ниже из-за меньшего количества забитых мячей.

    «Сахарники» имеют 4-матчевую безвыигрышную серию, в которой дважды проиграли и дважды сыграли вничью. В минувшем туре первенства они уступили в гостях «Торпедо-БелАЗ» (1:3).

    Прогнозируем, что «Славия» в родных стенах не проиграет соседу по турнирке. Ставим — 1Х.

    Ставка: 1Х за 1.24.

    Итоговый коэффициент — 2.77. 0

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