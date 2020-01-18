Экспресс дня 18 января. Прогнозы и ставки на футбол

В субботу, 18 января, cостоятся очередные матчи в чемпионатах Германии и Италии.

«Аугсбург» — «Боруссия» Д

Футбол. Бундеслига. 18-й тур

«Аугсбург» идет десятым в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 23 очка. У команды шесть побед, пять ничьих и шесть поражений.

В последнем поединке перед зимней паузой подопечные Мартина Шмидта уступили «Лейпцигу» — 1:3. В 2020-м команда провела две товарищеские встречи — разгромила «Хибернианс» (4:0), а также разошлась миром с «Серклем» (3:3).

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«Боруссия» находится на четвертой строчке, набрав 30 очков. В декабре команда Люсьена Фавра разгромила «Фортуну» (5:0) и «Майнц» (4:0), разошлась миром с «Лейпцигом» (3:3), а также уступила «Хоффенхайму» (1:2).

Зимой клуб усилился одним из главных открытий Лиги чемпионов Эрлингом Холандом из «Зальцбурга». В январе дортмундцы провели три товарищеские встречи — против «Стандарда» (0:0), «Фейеноорда» (4:2) и «Майнца» (0:2).

«Шмелям» надо побеждать, чтобы не отпустить в отрыв «Баварию», «Боруссию» М и «Лейпциг». Дортмундцы успешно играют с «Аугсбургом», но разгрома в этот раз ждать не стоит.

Ставка: победа «Боруссии» Д за 1.66.

«Лацио» — «Сампдория»

Футбол. Серия А. 20-й тур

Римляне уже имеют рекордную для клуба серию побед в чемпионате Италии, которая состоит из десяти поединков. При этом шесть из них «Лацио» выиграл с разницей в один мяч.

В 2020-м «орлы» провели три встречи, одолев «Брешию» (2:1) и «Наполи» (1:0) в чемпионате, а также «Кремонезе» (4:0) в Кубке Италии. В турнирной таблице Серии А «Лацио» идет на третьем месте, набрав 42 очка и отставая от лидера на шесть пунктов при игре в запасе.

«Сампдория» после 19 поединков идет 16-й, набрав 19 очков. Отрыв от зоны вылета составляет пять очков. Тем не менее, в 2020-м году команда еще не проигрывала. Сначала была ничья с «Миланом» (0:0), а затем дома удалось разбить «Брешию» — 5:1.

Вне родных стен «Сампдория» в этом сезоне Серии А победила в двух поединках из девяти, тогда как «Лацио» в этом сезоне дома еще не проигрывал.

Ставка: победа «Лацио» за 1.42.

«Наполи» — «Фиорентина»

Футбол. Серия А. 20-й тур

Неаполитанцы идут только 11-ми, имея в активе 24 очка.

В середине декабря клуб уволил Карло Анчелотти, а на его место пришел Дженнаро Гаттузо. В дебютной встрече под его руководством «маленькие ослы» потерпели поражение от «Пармы» (1:2). Затем в гостях удалось одолеть «Сассуоло» (2:1).

В новом году неаполитанцы уступили «Интеру» (1:3), после чего оказались слабее «Лацио» — 0:1. Положительным моментом стал только успех в 1/8 финала Кубка Италии против «Перуджи» (2:0).

«Фиорентина» идет 14-й, набрав 21 очко. Прошлый год «фиолетовые» завершили поражением от «Ромы» — 1:4. Затем состоялась тренерская рокировка, а команду возглавил Джузеппе Якини.

Под руководством нового тренера «Фиорентина» сыграла вничью с «Болоньей» (1:1), а также одолела СПАЛ (1:0), а также прошла «Аталанту» (2:1) в Кубке Италии.

«Напол» просто обязан побеждать и начинать подниматься вверх, а у «Фиорентины» хватает проблем в защите. Родные стены должны помочь неаполитанцам набрать три очка.

Ставка: победа «Наполи» за 1.63.

Общий коэффициент — 3.84. 0