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    Как «Шальке» и «Боруссия» М откроют вторую часть сезона?

    Экспресс дня 17 января. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз на Экспресс дня 17 января
    «Шальке»
    В пятницу, 17 января, в чемпионатах Германии, Испании и Португалии пройдут стартовые поединки очередных игровых дней.

    «Шальке» — «Боруссия» М

    Футбол. Чемпионат Германии. БЛ. 18-й тур

    «Шальке» завершил первый круг Бундеслиги на пятом месте, уступая зоне Лиги чемпионов только по дополнительным показателям.

    За первый период чемпионата «кобальтовые» проиграли только три игры. В своем последнем поединке они сыграли вничью на своей арене с «Фрайбургом» (2:2).

    «Боруссия» М идет второй в турнирной таблице чемпионата Германии после первого круга, отставая от первого места всего на два очка.

    В прошлом туре первенства «жеребята» на выезде разошлась миром с «Гертой» (0:0), а перед этим на своей территории переиграли 2:0 «Падерборн».

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    • «Боруссии» не особо хорошо даются выездные встречи, а своего предстоящего соперника за последние пять игр в Гельзенкирхене она обыграла лишь раз. Прогнозируем, что «Шальке» не проиграет.

    Ставка: 1Х за 1.52.

    «Леганес» — «Хетафе»

    Футбол. Чемпионат Испании. Примера. 20-й тур

    «Леганес» перед стартом 20 тура идет на 19 месте в турнирной таблице Примеры, отставая от спасительной 17 строчки на одно очко.

    «Огурцы» вот уже четыре поединка в испанском первенстве не проигрывают, выиграв за этот период в двух домашних играх, а также два раза сыграв вничью на выезде.

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    «Хетафе» в турнирной таблице Примеры находится на седьмом месте, имея на своем счету после 19 матчей 30 зачетных пунктов.

    Обе встречи 2020 года «городские» проиграли. Сперва они с крупным счетом в родных стенах уступили «Реалу» (0:3), а следом и в Кубке были слабее в гостях «Бадалоны» (0:2).

    Оба коллектива не отличаются результативностью, и вряд ли выдадут «верховой» поединок.

    Ставка: ТМ 3,0 за 1.40.

    «Порту» — «Брага»

    Футбол. Чемпионат Португалии. Примейра. 17-й тур

    «Порту» после 16 матчей набрал 41 очко и в турнирной таблице чемпионата занимает второе место, отставая от первой строчки на четыре балла.

    На данный момент у «драконов» 7-матчевая победная серия с учетом всех турниров. В предыдущей встрече первенства они в гостях одолели «Морейренсе» со счетом 4:2.

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    «Брага» с 24 зачетными пунктами находится на пятой позиции в турнирной таблице чемпионата Португалии, уступая четвертому месту пять очков.

    «Оружейники» выиграли три своих последних матча с учетом всех турниров. В январе они поочередно в чемпионате обыграли на выезде «Белененсиш» (7:1) и в родных стенах «Тонделу» (2:1).

    Прогнозируем, что «Брага» если и проиграет, то сделает это минимально. Поэтому предлагаем поставить на гостей с форой.

    Ставка: победа «Браги» с форой (+2) за 1.30.

    Общий коэффициент — 2.76. 0

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