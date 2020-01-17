Экспресс дня 17 января. Прогнозы и ставки на футбол

В пятницу, 17 января, в чемпионатах Германии, Испании и Португалии пройдут стартовые поединки очередных игровых дней.

«Шальке» — «Боруссия» М

Футбол. Чемпионат Германии. БЛ. 18-й тур

«Шальке» завершил первый круг Бундеслиги на пятом месте, уступая зоне Лиги чемпионов только по дополнительным показателям.

За первый период чемпионата «кобальтовые» проиграли только три игры. В своем последнем поединке они сыграли вничью на своей арене с «Фрайбургом» (2:2).

«Боруссия» М идет второй в турнирной таблице чемпионата Германии после первого круга, отставая от первого места всего на два очка.

В прошлом туре первенства «жеребята» на выезде разошлась миром с «Гертой» (0:0), а перед этим на своей территории переиграли 2:0 «Падерборн».

«Боруссии» не особо хорошо даются выездные встречи, а своего предстоящего соперника за последние пять игр в Гельзенкирхене она обыграла лишь раз. Прогнозируем, что «Шальке» не проиграет.

Ставка: 1Х за 1.52.

«Леганес» — «Хетафе»

Футбол. Чемпионат Испании. Примера. 20-й тур

«Леганес» перед стартом 20 тура идет на 19 месте в турнирной таблице Примеры, отставая от спасительной 17 строчки на одно очко.

«Огурцы» вот уже четыре поединка в испанском первенстве не проигрывают, выиграв за этот период в двух домашних играх, а также два раза сыграв вничью на выезде.

«Хетафе» в турнирной таблице Примеры находится на седьмом месте, имея на своем счету после 19 матчей 30 зачетных пунктов.

Обе встречи 2020 года «городские» проиграли. Сперва они с крупным счетом в родных стенах уступили «Реалу» (0:3), а следом и в Кубке были слабее в гостях «Бадалоны» (0:2).

Оба коллектива не отличаются результативностью, и вряд ли выдадут «верховой» поединок.

Ставка: ТМ 3,0 за 1.40.

«Порту» — «Брага»

Футбол. Чемпионат Португалии. Примейра. 17-й тур

«Порту» после 16 матчей набрал 41 очко и в турнирной таблице чемпионата занимает второе место, отставая от первой строчки на четыре балла.

На данный момент у «драконов» 7-матчевая победная серия с учетом всех турниров. В предыдущей встрече первенства они в гостях одолели «Морейренсе» со счетом 4:2.

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«Брага» с 24 зачетными пунктами находится на пятой позиции в турнирной таблице чемпионата Португалии, уступая четвертому месту пять очков.

«Оружейники» выиграли три своих последних матча с учетом всех турниров. В январе они поочередно в чемпионате обыграли на выезде «Белененсиш» (7:1) и в родных стенах «Тонделу» (2:1).

Прогнозируем, что «Брага» если и проиграет, то сделает это минимально. Поэтому предлагаем поставить на гостей с форой.

Ставка: победа «Браги» с форой (+2) за 1.30.

Общий коэффициент — 2.76. 0