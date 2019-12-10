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    Устроят ли голевое шоу «Ливерпуль» и «Зальцбург» в Австрии?

    Экспресс дня 10 декабря. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз на Экспресс дня 10 декабря
    Мохаммед Салах
    Во вторник, 10 декабря, состоятся поединки шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.

    «Наполи» — «Генк»

    Футбол. Лига чемпионов. Групповой этап

    Итальянская команда находится на второй строчке в Группе E с 9 баллами на счету. От «Ливерпуля» неаполитанцы отстают на один пункт, а позади в двух очках находится «Зальцбург».

    «Партенопейцы» давно не могут победить — кризис тянется еще с конца октября. В ноябре была серия из четырех ничьих подряд, а затем подопечные Карло Анчелотти уступили «Болонье» (1:2) и сыграли вничью с «Удинезе» (1:1). В прошлом туре ЛЧ была ничья с «Ливерпулем» на выезде — 1:1.

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    «Генк» занимает последнее место в квартете и уже не имеет никаких шансов на еврокубковую весну. Бельгийцы также находятся в кризисе — в ноябре команда потерпела три подряд поражения, после чего был назначен новый главный тренер Ханнес Вольф. Это не слишком повлияло на ситуацию — снова три поражения, которые удалось перекрыть только в прошлом туре чемпионата Бельгии против «Серкль Брюгге» (2:1).

    Неаполитанцам очень нужна победа для выхода из группы и эмоциональной разрядки, а соперник — самый подходящий.

    Ставка: победа «Наполи» с форой -1,5 гола за 1.52.

    «Челси» — «Лилль»

    Футбол. Лига чемпионов. Групповой этап

    В четвертом туре группы «синие» устроили феерию в игре с «Аяксом» — 4:4. Лондонцы пропустили быстрый гол, отыгрались, пропустили еще трижды и сумели уйти от поражения.

    В прошлом туре лондонцы на выезде сыграли вничью с «Валенсией» — 2:2. Итог — третье место в группе H, поэтому в заключительной игре обязательно надо побеждать. В АПЛ команда Фрэнка Лэмпарда идет четвертой, а в прошлом туре состоялось фиаско против «Эвертона» — 1:4.

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    «Лилль» имеет всего одно очко в группе и уже ни на что не рассчитывает. В прошлом туре состоялось поражение от «Аякса» — 0:2. Тем не менее, в последних трех играх чемпионата «доги» трижды победили со счетом 1:0 и идут на третьем месте — именно на внутренний чемпионат команда будет делать акцент в дальнейшем.

    У «Лилля» нет вообще никакой турнирной мотивации, поэтому можно сэкономить силы для Лиги 1. У «Челси» есть все для уверенной победы и выхода в плей-офф.

    Ставка: победа «Челси» с форой -1,5 гола за 1.63.

    «РБ Зальцбург» — «Ливерпуль»

    Футбол. Лига чемпионов. Групповой этап

    «Зальцбург» занимает третье место в квартете E, набрав семь очков. В последний раз команда проигрывала еще 23 октября «Наполи» (2:3).

    27 ноября коллектив Марша разгромил «Генк», а в декабре разошелся миром с «Адмирой» (1:1) и одолел «Тироль» (5:1).

    «Ливерпуль» имеет 10 очков и лидирует в группе, опережая «Наполи» на одно очко и предстоящего соперника — на три. Почти год команда Юргена Клоппа не проигрывает — это невероятный результат, подтверждающий, что ныне мерсисайдцы — лучший коллектив Европы.

    Не так давно «красные» разбили «Манчестер Сити» в АПЛ (3:1), а затем добыли еще четыре победы на внутренней арене — над «Кристал Пэлас» (2:1), «Брайтоном» (2:1), «Эвертоном» (5:2) и «Борнмутом» (3:0).

    В Лиге чемпионов у англичан не все так гладко. Если в четвертом туре удалось одолеть «Генк» (2:1), то в прошлом туре была ничья с кризисным «Наполи» дома — 1:1.

    Первый матч команд в Англии завершился феерической победой хозяев — 4:3. В Австрии «Зальцбург» обязательно навяжет борьбу гранду, поэтому легкой прогулки для «Ливерпуля» ждать не стоит.

    Ставка: обе команды забьют за 1.40.

    Общий коэффициент — 3.46. 0

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