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    «Арсенал» ждет непростой тест в лондонском дерби

    Экспресс дня 9 декабря. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз на Экспресс дня 9 декабря
    Александр Ляказетт
    В понедельник, 9 декабря, в английской Премьер-лиге завершится 16-й тур. Во вторых дивизионах Германии и Италии также запланировано по одному матчу.

    «Вест Хэм» — «Арсенал»

    Футбол. Чемпионат Англии. 16-й тур

    Лондонский «Арсенал» переживает один из самых глубоких кризисов в современной истории. И самое печальное даже не то, что «канониры» занимают лишь десятое место в турнирной таблице АПЛ после 15 сыгранных туров. Главная проблема — очень слабая игра даже на фоне аутсайдеров.

    В нынешнем сезоне «Арсенал» не одержал ни одной победы с преимуществом хотя бы в два мяча. Последний триумф лондонцев датируется 6 октября, а в своем предыдущем матче они на своем поле умудрились проиграть «Брайтону» (1:2).

    Как видим, даже увольнение Унаи Эмери с поста главного тренера пока не идет на пользу команде, которая в следующем сезоне рискует вообще остаться без еврокубков, не говоря уже о Лиге чемпионов.

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    В 16-м туре «Арсенал» отправится в гости к «Вест Хэму», которому тоже очень нужны очки, ведь «молотобойцы» близки к зоне вылета. Нам кажется, что команды продемонстрируют яркую игру и порадуют большим количеством голов, ведь их уровень в целом сопоставим.

    Ставка: тотал голов больше 2,5 за 1.48.

    «Штутгарт» — «Нюрнберг»

    Футбол. Чемпионат Германии. Вторая Бундеслига. 16-й тур

    Футболисты «Штутгарта» явно настроены вернуться в элитный дивизион как можно скорее, но последние неудачи немного ухудшили турнирное положение команды.

    На данный момент «швабы» расположились на четвертом месте в таблице, но, в случае победы над «Нюрнбергом», могут подняться на третью строчку.

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    Сам «Нюрнберг» не кажется уж очень сложным соперником. Эта команда находится в зоне вылета, а ее безвыигрышная серия продолжается с конца сентября.

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    На своем поле «Штутгарт» играет гораздо успешнее, чем в гостях, поэтому нам кажется, что он должен побеждать.

    Ставка: победа «Штутгарта» за 1.67.

    «Перуджа» — «Козенца»

    Футбол. Чемпионат Италии. Серия B. 15-й тур

    «Перуджа» в нынешнем сезоне Серии B выступает с переменным успехом, но пока продолжает борьбу за прямую путевку в элитный дивизион.

    Как правило, «грифоны» неплохо играют с аутсайдерами, к которым как раз и относится «Козенца».

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    «Волки» находятся в зоне вылета, поскольку за последние два месяца сумели выиграть всего два матча, да и то у довольно слабых оппонентов.

    Сложно сказать, выиграет ли «Перуджа», но уж точно не должна проиграть. При этом встреча вряд ли выйдет результативной, поскольку у обеих команд наблюдаются проблемы с результативностью.

    Ставка: «Перуджа» не проиграет и тотал меньше 3 за 1.61.

    Общий коэффициент — 3.97. 0

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    Экспресс дня 9 декабря. Прогнозы и ставки на футбол. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.97
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