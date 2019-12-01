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    Сможет ли «Арсенал» одержать долгожданную победу?

    Экспресс дня 1 декабря. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз на Экспресс дня 1 декабря
    «Арсенал» не побеждает с октября
    В первый день зимы состоятся очередные поединки в чемпионатах Франции, Италии и Англии.

    «Монако» — ПСЖ

    Футбол. Лига 1. 15-й тур

    Монегаски набрали 18 очков и занимают 14-е место в турнирной таблице, но плотность так высока, что от зоны еврокубков команду отделяют всего четыре пункта.

    Если брать последние три матча, в 12-м туре «красно-белые» минимально уступили «Сент-Этьену» — 0:1. Затем героем команды стал Александр Головин, гол которого принес «Монако» победу над «Дижоном» (1:0). Однако уже в 13-м туре на выезде «Монако» уступил «Бордо» — 1:2.

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    ПСЖ — лидер чемпионата Франции. Парижане набрали 33 очка и единолично занимают первое место, опережая преследователя на восемь очков. При этом в 12-м туре у ПСЖ случилось поражение на выезде от «Дижона» — 1:2.

    Перекрыть эту неудачу удалось тремя подряд победами. Сначала в ЛЧ был обыгран «Брюгге» (1:0), а затем в чемпионате ПСЖ удалось справиться с «Брестом» (2:1) и «Лиллем» (2:0). Далее была еще одна игра в ЛЧ и ничья с «Реалом» в Мадриде — 2:2.

    «Монако» постарается дать бой чемпиону и игра вряд ли завершится разгромом, но остановить парижан у хозяев шансов все-таки мало.

    Ставка: победа ПСЖ за 1.49.

    «Интер» — «Сассуоло»

    Футбол. Серия А. 14-й тур

    Команда из Милана идет второй в Серии А, набрав 34 очка и отставая от «Ювентуса» на один пункт. В девятом туре состоялась осечка против «Пармы» (2:2), затем «Интер» сумел одержать четыре победы подряд.

    Поочередно были обыграны «Брешия», «Болонья», «Брешия» (все матчи — 2:1), а затем разгромлен «Торино» — 4:0. 27 ноября «Интер» провел игру в Лиге чемпионов, уверенно разделавшись со «Славией» — 3:1.

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    СПАЛ занимает 19-ю строчку, набрав в 13 матчах всего девять очков. Последняя победа команды состоялась еще 5 октября. Тогда в седьмом туре на своем поле удалось одолеть «Парму» — 1:0. Затем было три поражения и три ничьих. В прошлом туре СПАЛ разошелся миром с «Дженоа» — 1:1.

    Миланцы набрали прекрасную форму и предстоящий соперник — не из тех, кто способен остановить «Интер» сейчас.

    Ставка: победа «Интера» с форой -1 гол за 1.40.

    «Норвич» — «Арсенал»

    Футбол. АПЛ. 14-й тур

    «Норвич» ведет борьбу за выживание, набрав 10 очков и занимая 18-ю строчку в турнирной таблице.

    «Канарейки» сумели преподнести сенсацию, когда одолели «Ман Сити», но с того момента началась серия из семи игр без побед.

    В 10-12 турах команда уступила «МЮ» (1:3), «Брайтону» (0:2) и «Уотфорду» (0:2), а прервать полосу неудач удалось победой в гостях над «Эвертоном» — 2:0.

    «Арсенал» тоже пережил не лучший отрезок. Лондонцы не могли победить в семи матчах подряд во всех турнирах — такой серии не было за всю эпоху Арсена Венгера.

    В итоге руководство клуба отправило в отставку Унаи Эмери и теперь находится в поисках нового главного тренера. В АПЛ «Арсенал» занимает восьмую строчку, набрав 18 очков.

    Последняя победа «канониров» состоялась еще 24 октября в Лиге Европы. В прошлом туре Премьер-лиги «Арсенал» разошелся миром с «Саутгемптоном» (2:2), а затем команда уступила «Айнтрахту» в Лиге Европы — 1:2.

    Игра с «Норвичем» — отличная возможность прервать серию и получить психологическую разрядку. «Арсенал» попрощался с Эмери и такая эмоциональная встряска должна помочь «канонирам».

    Ставка: победа «Арсенала» с форой 0 за 1.36.

    Общий коэффициент — 2.83. 0

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