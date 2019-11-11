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    Сможет ли Медведев победить удобного соперника в Лондоне?

    Экспресс дня 11 ноября. Прогнозы и ставки на теннис и футбол

    Экспресс
    Прогноз на Экспресс дня 11 ноября
    Даниил Медведев
    В понедельник, 11 ноября, пройдут матчи Итогового турнира ATP, а также поединок Кубка Англии по футболу.

    Рафаэль Надаль — Александр Зверев

    Теннис. Итоговый турнир ATP

    Рафа был вынужден сняться с турнира в Париже, когда получил мышечную травму во время разминки. Вполне возможно, это помешает испанцу сразу показывать свою лучшую игру в Лондоне, в том числе в физическом плане.

    Однако это не отменяет статистику — 19 побед в 20 матчах одержал Надаль, отдав соперникам всего девять геймов. Последнее поражение было еще в июле в полуфинале Уимблдона против Роджера Федерера.

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    Зверев классно выступил в Шанхае, но затем провалился в Базеле и Париже. Немец выиграл только 12 игр из последних 20, а в последних четырех поединках вообще праздновал успех лишь однажды. Cледовательно, в своей нынешней форме Александр вряд ли создаст проблемы испанцу.

    Ставка: победа Надаля за 1.45.

    Даниил Медведев — Стефанос Циципас

    Теннис. Итоговый турнир ATP

    Медведев проводит блестящий сезон, за который он успел стать топом мужского тура. Россиянин разделывался с каждым соперником и несколько сдал только в Париже, где не лучшим образом действовал против Жереми Шарди. Видимо, накопилась усталость.

    Даниил получил травму на Кубке Кремля, которая повлияла на его кондиции, однако перед Лондоном у теннисиста была возможность перевести дух.

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    Циципас — игрок очень сильный, но пока греку не всегда хватает стабильности, которая отличает настоящих звезд. 21-летний теннисист дошел до четвертьфинала в Париже, где был разбит Новаком Джоковичем.

    Главное — Медведев и Циципас провели между собой пять поединков и всегда побеждал россиянин. Ожидаем, что и в этот раз Даниил справится с удобным оппонентом.

    Ставка: победа Медведева за 1.41.

    «Харрогейт Таун» — «Портсмут»

    Футбол. Кубок Англии. 1/128 финала

    «Харрогейт» представляет Национальную лигу — пятый по значимости дивизион чемпионата Англии. Там команда идет седьмой и имеет амбиции повыситься в классе, поэтому кубковые баталии сейчас все-таки не самое главное.

    В квалификации Кубка Англии «Харрогейт» обыграл «Галифакс Таун» со счетом 2:1, хотя команда Саймона Уивера считалась аутсайдером встречи.

    «Портсмут» — знаменитый клуб, переживающий не лучшие времена. Команда играет в Лиге 1 — третьему по силе чемпионату страны. В прошлом Кубке Англии «Портсмут» дошел до 1/16 финала, уступив там КПР.

    Гости в предстоящем матче — просто более классная команда, а в чемпионате у «Портсмута» нет серьезных задач, поэтому можно сосредоточиться на кубковой дистанции.

    Ставка: победа «Портсмута» за 1.55.

    Итоговый коэффициент — 3.16. 0

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    Экспресс дня 11 ноября. Прогнозы и ставки на теннис и футбол. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.16
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