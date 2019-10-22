Экспресс дня 22 октября. Прогнозы и ставки на футбол

Во вторник, 22 октября, пройдут поединки третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Ювентус» — «Локомотив»

Футбол. Лига чемпионов. Групповой раунд

«Ювентус» после двух туров в Лиге чемпионов набрал четыре очка и возглавляет квартет D. На старте турнира туринцы расписали мировую с «Атлетико» (2:2) в Мадриде, а во втором матче разгромили дома «Байер» со счетом 3:0.

На данный момент у «черно-белых» 6-матчевая победная серия, в которой они забили 13 мячей, а пропустили только четыре.

«Железнодорожники» имеют на своем счету три балла, которые они заработали на старте турнира, одолев на выезде «Байер» со счетом 2:1 и идут третьими в группе D.

Второй поединок закончился для «Локо» поражением от «Атлетико» (0:2) на своей территории. После того поединка москвичи дважды выиграли в чемпионате России — тульский «Арсенал» (2:1) и «Ахмат» (2:0).

На своем поле чемпион Италии должен обыграть вице-чемпиона России с разницей в несколько мячей.

Ставка: победа «Ювентуса» с форой (-1) за 1.31.

«Атлетико» — «Байер»

Футбол. Лига чемпионов. Групповой раунд

«Матрасники» заработали в двух поединках ЛЧ четыре пункта и идут на второй позиции группы D, уступая первому «Юве» только по дополнительным показателям.

В первом туре мадридцы поделили очки с чемпионом Италии на своем поле (2:2), проигрывая по ходу матча 0:2. Во второй игре они в Москве переиграли «Локомотив» — 2:0.

«Байер» еще не набирал баллов в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, проиграв оба матча. Сперва они были повержены дома «Локомотивом» (1:2), а во тором туре крупно уступили в Турине «Юве» — 0:3.

На данный момент у «аптекарей» 3-матчевая безвыигрышная серия, в которой они раз сыграли вничью и дважды проиграли. Одно из поражений состоялась накануне от «Айнтрахта» (0:3) в БЛ.

Прогнозируем, что фаворит данного поединка добудет три очка в игре с аутсайдером группы.

Ставка: победа «Атлетико» за 1.64.

«Манчестер Сити» — «Аталанта»

Футбол. Лига чемпионов. Групповой раунд

«Ман Сити» пака идет без потерь в этом сезоне Лиги чемпионов, выиграв оба матча «всухую». На старте турнира они на выезде разгромили донецкий «Шахтер» (3:0), а затем дома одолели загребское «Динамо» — 2:0.

На выходных «горожане» в чемпионате Англии обыграли «Кристал Пэлас» (2:0) и сократили отставание до шести очков от лидирующего «Ливерпуля», который не смог одолеть «МЮ» (1:1).

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Дебютант самого престижного европейского клубного турнира пока не может пополнить свою копилку зачетными баллами, дважды проиграв.

Сперва «боги» были разгромлены в Хорватии местным «Динамо» (0:4), а затем они уступили донецкому «Шахтеру» (1:2) в родных пенатах, пропустив решающий гол за считанные секунды до конца встречи.

Чемпион Англии не должен испытать проблем с дебютантом турнира. Прогнозируем, победу хозяев с разницей в несколько мячей.

Ставка: победа «Ман Сити» с форой (-1,5) за 1.62.

Общий коэффициент — 3.48. 0