Экспресс дня 20 сентября. Прогноз и ставки на футбол

Сегодня, 20 сентября, пройдут очередные матчи в чемпионатах России, Англии и Германии.

«Уфа» — «Спартак»

Футбол. РПЛ. 10-й тур

«Уфа» после девяти туров российского первенства расположилась на девятой позиции, имея на своем счету 11 баллов, что позволяет опережать опасную зону на три очка.

В прошлом месяце башкирская команда дома поочередно победила «Ростов» (2:0) и «Зенит» (1:0), но затем в двух играх были потери очков — против «Оренбурга» (1:2) и «Динамо» (0:0).

«Спартак» набрал 14 очков и идет шестым с отставанием от топ-3 на шесть пунктов. Более того, у команды затянулся кризисный период — три поражения подряд. Началось все с поражения от «Браги» (1:2) и вылетом из Лиги Европы.

Затем были две неудачи в РПЛ — против «Зенита» (0:1) и «Урала» (1:2) в прошлом туре. По слухам, Олег Кононов может не удержаться в кресле главного тренера, но все будет зависеть от дальнейшего развития событий.

В прошлом сезоне «Уфа» дома обыграла «Спартак» со счетом 2:0, но стоит в этот раз поверить в москвичей, потому что команда давно не побеждала и должна на характере побороться за три очка. Ставим на гостей с форой.

Ставка: победа «Спартака» с форой 0 за 1.55.

«Саутгемптон» — «Борнмут»

Футбол. РПЛ. 6-й тур

«Святые» за пять туров набрали семь очков и закрепились на десятом месте. Подопечные Ральфа Хазенхюттля стартовали с провала против «Бернли» (0:3), а затем дома уступили «Ливерпулю» (1:2).

Первая победа состоялась против «Брайтона» (2:0), после чего в 1/32 финала Кубка Лиги был повержен «Фулхэм» (1:0). В четвертом туре АПЛ команда сыграла вничью с «МЮ» (1:1), а 14 сентября справилась с «Шеффилдом» (1:0).

«Борнмут» также набрал семь очков, но идет выше «Саутгемптона» благодаря лучшей разнице мячей. В позапрошлом туре «вишни» уступили «Лестеру» (1:3) на выезде, после чего победили «Эвертон» (3:1).

Сложно предсказать, как будут развиваться события в борьбе за победе в предстоящей игре. Одно ясно — обе команды умеют забивать и обязательно это сделают.

Ставка: обе команды забьют за 1.60.

«Шальке» — «Майнц»

Футбол. Бундеслига. 5-й тур

Команда из Гельзенкирхена идет шестой в турнирной таблице Бундеслиги, набрав семь очков. За четыре матча команда забила восемь голов, а пропустила в два раза меньше.

В первом туре была ничья с «Боруссией» М (0:0). Потом не удалось оказать сопротивление «Баварии» — 0:3. Первую победу команда Давида Вагнера добыла дома над «гертой», а затем удалось вовсе разгромить «Падерборн» — 5:1.

«Майнц» начал сезон в чемпионате с поражения от «Фрайбурга» (0:3). Во втором туре команда вновь уступила «Боруссии М» — 1:3. Третий тур — снова фиаско против грозной «Баварии» — 1:6. Только в последнем матче удалось набрать очки, когда в родных стенах была обыграна «Герта» (2:1). Пока у «Майнца» только 16-е место и высокий риск оказаться еще ниже.

«Шальке» удалось набрать отличную форму, а предстоящий соперник — отличная возможность продлить серию побед.

Ставка: победа «Шальке» за 1.67.

Итоговый коэффициент — 4.14. 0