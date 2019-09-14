Экспресс дня 14 сентября. Прогнозы и ставки на футбол

В субботу, 14 сентября, пройдут очередные матчи в чемпионатах Англии, Германии и Испании.

«Норвич» — «Манчестер Сити»

Футбол. Чемпионат Англии. 5-й тур

«Манчестер Сити» на старте английской Премьер-лиги смотрится убедительно. Своими уверенными победами над «Вест Хэмом» (5:0), «Борнмутом» (3:1) и «Брайтоном» (4:0) он обеспечил себе второе место в турнирной таблице на данный момент.

Почему «горожане» отстают от «Ливерпуля»? Только из-за ничейной встречи против «Тоттенхэма» (2:2), в которой, впрочем, подопечные Пепа Гвардиолы доминировали и могли вырвать победу.

«Норвич» идет вторым с конца. В этом сезоне он проиграл «Ливерпулю» (1:4), «Челси» (2:3) и «Вест Хэму» (0:2). Победа над «Ньюкаслом» (3:1) говорит лишь о том, что «канарейки» попробуют побороться за выживание.

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Фаворит в этой паре очевиден — «МанСити» обязан набирать три очка. В то же время мы ждем результативной игры, поскольку «горожане» сильны в атаке, а «канарейки» много пропускают.

Ставка: победа «Манчестер Сити» и тотал больше 3,5 за 1.77.

«Лейпциг» — «Бавария»

Футбол. Чемпионат Германии. 4-й тур

Центральный матч четвертого тура немецкой Бундеслиги пройдет в Лейпциге, где местные «быки» примут «Баварию».

Подопечные Юлиана Нагельсмана пока приятно радуют своих болельщиков, ведь в трех сыгранных матчах одержали три победы с общим счетом 9:2.

В то же время мюнхенцы уже успели один раз оступиться, сыграв вничью с берлинской «Гертой» (2:2).

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«Бавария» считается фаворитам, но что-то нам подсказывает, что «Лейпциг» просто так не сдастся и будет близок к сенсации.

Ставка: победа «Лейпцига» с форой +1 за 1.57.

«Барселона» — «Валенсия»

Футбол. Чемпионат Испании. 4-й тур

«Барселона» и «Валенсия» на старте сезона одержали по одной победе, потерпели по одному поражению и по разу сыграли вничью, поэтому являются соседями в турнирной таблице.

Каталонцев подобные результаты, очевидно, не устраивают, поскольку они рискуют отпустить в серьезный отрыв прямых конкурентов по борьбе за чемпионский титул. Но смогут ли они обыграть «летучих мышей»? Эта задача будет непростой.

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Во-первых, «сине-гранатовые» вряд ли смогут рассчитывать на Лионеля Месси и Луиса Суареса. Их атака остается сильной и без них, но все же опытных аргентинца и уругвайца им явно будет не хватать.

Во-вторых, сама «Валенсия» хорошо знает, как играть против «Барселоны», которую она обыграла в финале Кубка Испании в минувшем сезоне.

Ждем упорной борьбы, в которой команды должны забить хотя бы по одному голу.

Ставка: обе команды забьют за 1.65.

Общий коэффициент — 4.58. 0