ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Экспресс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Зенит» — «Арсенал» Размялись перед Лионом. Дзюба и Дриусси исправили ошибки Азмуна «Зенит»РПЛ. «Зенит» победил «Арсенал», «Спартак» примет «Урал», «Локо» в гостях у «Сочи» «Реал»Примера. «Реал» примет «Леванте», «Валенсия» в гостях у «Барселоны»
  • 08:47
    • «Торонто» продлил контракт с лучшим бомбардиром
  • 08:21
    • Абдуллаев проиграл Хейни в поединке за титул временного чемпиона WBC
  • 08:08
    • Медведева заняла второе место на турнире серии «Челленджер» в Канаде
  • 22:01
    • «Зенит» одержал победу над тульским «Арсеналом»
  • 21:49
    • ЦСКА победил СКА в первом «армейском» дерби сезона
  • 21:35
    • «Ак Барс» удержал победу над «Магниткой»
  • 17:18
    • Гвардиола назвал приблизительные сроки восстановления Ляпорта
    Все новости спорта

    «Барселоне» придется несладко без Месси и Суареса

    Экспресс дня 14 сентября. Прогнозы и ставки на футбол

    Прогноз на Экспресс дня 14 сентября
    Лионель Месси
    В субботу, 14 сентября, пройдут очередные матчи в чемпионатах Англии, Германии и Испании.

    «Норвич» — «Манчестер Сити»

    Футбол. Чемпионат Англии. 5-й тур

    «Манчестер Сити» на старте английской Премьер-лиги смотрится убедительно. Своими уверенными победами над «Вест Хэмом» (5:0), «Борнмутом» (3:1) и «Брайтоном» (4:0) он обеспечил себе второе место в турнирной таблице на данный момент.

    Почему «горожане» отстают от «Ливерпуля»? Только из-за ничейной встречи против «Тоттенхэма» (2:2), в которой, впрочем, подопечные Пепа Гвардиолы доминировали и могли вырвать победу.

    «Норвич» идет вторым с конца. В этом сезоне он проиграл «Ливерпулю» (1:4), «Челси» (2:3) и «Вест Хэму» (0:2). Победа над «Ньюкаслом» (3:1) говорит лишь о том, что «канарейки» попробуют побороться за выживание.

    Все прогнозы на АПЛ

    Фаворит в этой паре очевиден — «МанСити» обязан набирать три очка. В то же время мы ждем результативной игры, поскольку «горожане» сильны в атаке, а «канарейки» много пропускают.

    Ставка: победа «Манчестер Сити» и тотал больше 3,5 за 1.77.

    «Лейпциг» — «Бавария»

    Футбол. Чемпионат Германии. 4-й тур

    Центральный матч четвертого тура немецкой Бундеслиги пройдет в Лейпциге, где местные «быки» примут «Баварию».

    Подопечные Юлиана Нагельсмана пока приятно радуют своих болельщиков, ведь в трех сыгранных матчах одержали три победы с общим счетом 9:2.

    15СделатьСтавок без рискаleon.ru ТВLIVEСмотретьПри плюсовом балансеmarathonbet.ru

    В то же время мюнхенцы уже успели один раз оступиться, сыграв вничью с берлинской «Гертой» (2:2).

    Все прогнозы на Бундеслигу

    «Бавария» считается фаворитам, но что-то нам подсказывает, что «Лейпциг» просто так не сдастся и будет близок к сенсации.

    Ставка: победа «Лейпцига» с форой +1 за 1.57.

    «Барселона» — «Валенсия»

    Футбол. Чемпионат Испании. 4-й тур

    «Барселона» и «Валенсия» на старте сезона одержали по одной победе, потерпели по одному поражению и по разу сыграли вничью, поэтому являются соседями в турнирной таблице.

    Каталонцев подобные результаты, очевидно, не устраивают, поскольку они рискуют отпустить в серьезный отрыв прямых конкурентов по борьбе за чемпионский титул. Но смогут ли они обыграть «летучих мышей»? Эта задача будет непростой.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    Во-первых, «сине-гранатовые» вряд ли смогут рассчитывать на Лионеля Месси и Луиса Суареса. Их атака остается сильной и без них, но все же опытных аргентинца и уругвайца им явно будет не хватать.

    Во-вторых, сама «Валенсия» хорошо знает, как играть против «Барселоны», которую она обыграла в финале Кубка Испании в минувшем сезоне.

    Ждем упорной борьбы, в которой команды должны забить хотя бы по одному голу.

    Ставка: обе команды забьют за 1.65.

    Общий коэффициент — 4.58. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    1.63
  • Прогноз на матч Реал — Леванте
  • Сегодня в 14:00
    •  1.53
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Ньюкасл
  • Сегодня в 14:30
    •  1.74
  • Прогноз на матч Фиорентина — Ювентус
  • Сегодня в 16:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Спартак — Урал
  • Сегодня в 16:30
    •  1.89
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Байер
  • Сегодня в 16:30
    •  4.20
  • Прогноз на матч Кельн — Боруссия М
  • Сегодня в 16:30
    •  1.79
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Лестер
  • Сегодня в 17:00
    •  1.62
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Автомобилист
  • Сегодня в 17:00
    •  1.61
  • Прогноз на матч Витязь — Сибирь
  • Сегодня в 17:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед — Саутгемптон
  • Сегодня в 17:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Челси
  • Сегодня в 17:00
    •  1.51
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Кристал Пэлас
  • Сегодня в 17:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч ПСЖ — Страсбург
  • Сегодня в 18:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Наполи — Сампдория
  • Сегодня в 19:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Сочи — Локомотив
  • Сегодня в 19:00
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Голландия — теневой лидер группы C
  • Главные интриги перед финишем отбора на Евро-2020
    • 03:40 12/09/2019     Хабиб Нурмагомедов
  • Хабиб устранил почти всех конкурентов. Нурмагомедов — король легкого веса
    • 15:27 08/09/2019     Серена Уильямс
  • Смыло новой волной. Серена вновь провалила финал
    • 18:00 08/09/2019
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    Экспресс дня 14 сентября. Прогнозы и ставки на футбол. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 4.58
    Тоже интересно
    Юрген Клопп Футбол Возвращение Лиги чемпионов. Новые правила и старые фаворитыГрупповой этап стартует уже 17 сентября Вчера в 16:370
  • 10:07
    • Кудерметова не смогла выйти в финал турнира в Хиросиме
  • 09:03
    • Хантер вызвал Поветкина на бой
  • 08:33
    • Женская сборная России успешно стартовала на Кубке мира
    Марселино два года возглавлял «Валенсию» Футбол «Валенсия» была обречена на кризисПочему клуб уволил тренера? Вчера в 02:190
  • Экспресс дня

  • «Барселоне» придется несладко без Месси и Суареса
  • 4.58
    •
  • 00:39
    • Кузяев: Травмы — это непредсказуемая вещь. Главное, что все позади
  • 00:32
    • Дриусси: Рад, что я снова в строю и смог сегодня отличиться
  • 23:59
    • «Мальорка» разошлась миром с «Атлетиком»
    Вирджил ван Дейк Футбол Символическая сборная, которая может обыграть кого угодноМесси, Роналду и ван Дейк — тут, Неймар — нет 12/09/2019 в 19:200
  • 17:03
    • Сборная Аргентины не пустила Францию в финал чемпионата мира
  • 16:52
    • ФИФА наложила штраф и санкции на экс-члена исполкома РФС
  • 23:48
    • «Лион» упустил победу над «Амьеном», Дембеле оформил дубль
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • LIVE
  • трансляции
    спорта
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие