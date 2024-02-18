В рамках турнира UFC 298 18 февраля пройдет поединок Аманды Лемос и Маккензи Дерн в женском минимальном весе. Начало — 05:35 (мск). Лемос — Дерн: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Аманда Лемос

Турнирное положение: Аманда бывший претендент на титул в женском минимальном дивизионе. Стать новой чемпионкой ей не удалось и сейчас она занимает третью позицию в рейтинге.

Последние бои: За 5 предыдущих боев у бразильянки 3 победы и 2 поражения. В последней встрече она уступила единогласным решением действующей чемпионке Вэйли Чжан.

Состояние бойца: Несмотря на возраст в 36 лет, Лемос пребывает в хорошей форме. Она хоть проиграла предыдущий поединок Чжан, зато навязала чемпионке серьезную конкуренцию в стойке. У Лемос высокая точность ударов и хороший футворк. Главная проблема — это защита от тейкдаунов.

Маккензи Дерн

Турнирное положение: Пару лет назад Дерн котировалась качестве потенциального претендента на титул. Но со временем она выпала из топ-5 и обосновалась на седьмой позиции в рейтинге.

Последние бои: За 5 предыдущих поединков у Маккензи 3 поражения и 2 победы. В последнем из них бразильянка уступила своей соотечественнице Джессике Андраде нокаутом. Вообще, в активе Дерн нет ни одной победы над соперницей из первой пятерки рейтинга.

Состояние бойца: Конкуренцию с молодыми проспектами, реальными претендентами на пояс и главными звездами дивизиона Дерн не выдерживает. Она слишком много ударов пропускает в стойке и также, как и Лемос, посредственно защищается от борьбы.

Статистика для ставок

Аманда Лемос выиграла 7 последних поединков у соперниц не из топ-5

3 из четырех предыдущих поединков с участием Аманды Лемос закончились досрочно

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров, в этом поединке является фаворитом Аманда Лемос и на ее победу можно поставить с коэффициентом 1.72. На победу Дерн предлагают поставить за 2.17.

Прогноз: Лемос явно не сказала своего последнего слова. Быстрые руки, отличная ударная техника и хорошее бойцовское IQ позволят ей еще некоторое время продержаться в топ-5. Дерн традиционно испытывает проблемы с соперницами более высокого класса. Так что и на этот раз рассчитывать на победу ей будет очень сложно.

Ставка: Победа Аманды Лемос за 1.72.