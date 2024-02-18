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    Подвинет ли Дерн с третьей строчке в рейтинге Лемос?

    Лемос — Дерн. Ставка (к. 1.72) и прогноз на ММА, UFC 298, 18 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Лемос — Дерн
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    Аманда Лемос
    В рамках турнира UFC 298 18 февраля пройдет поединок Аманды Лемос и Маккензи Дерн в женском минимальном весе. Начало — 05:35 (мск). Лемос — Дерн: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Аманда Лемос

    Турнирное положение: Аманда бывший претендент на титул в женском минимальном дивизионе. Стать новой чемпионкой ей не удалось и сейчас она занимает третью позицию в рейтинге.

    Последние бои: За 5 предыдущих боев у бразильянки 3 победы и 2 поражения. В последней встрече она уступила единогласным решением действующей чемпионке Вэйли Чжан.

    Состояние бойца: Несмотря на возраст в 36 лет, Лемос пребывает в хорошей форме. Она хоть проиграла предыдущий поединок Чжан, зато навязала чемпионке серьезную конкуренцию в стойке. У Лемос высокая точность ударов и хороший футворк. Главная проблема — это защита от тейкдаунов.

    Маккензи Дерн

    Турнирное положение: Пару лет назад Дерн котировалась качестве потенциального претендента на титул. Но со временем она выпала из топ-5 и обосновалась на седьмой позиции в рейтинге.

    Последние бои: За 5 предыдущих поединков у Маккензи 3 поражения и 2 победы. В последнем из них бразильянка уступила своей соотечественнице Джессике Андраде нокаутом. Вообще, в активе Дерн нет ни одной победы над соперницей из первой пятерки рейтинга.

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    • Состояние бойца: Конкуренцию с молодыми проспектами, реальными претендентами на пояс и главными звездами дивизиона Дерн не выдерживает. Она слишком много ударов пропускает в стойке и также, как и Лемос, посредственно защищается от борьбы.

    Статистика для ставок

    • Аманда Лемос выиграла 7 последних поединков у соперниц не из топ-5

    • 3 из четырех предыдущих поединков с участием Аманды Лемос закончились досрочно

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров, в этом поединке является фаворитом Аманда Лемос и на ее победу можно поставить с коэффициентом 1.72. На победу Дерн предлагают поставить за 2.17.

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    Прогноз: Лемос явно не сказала своего последнего слова. Быстрые руки, отличная ударная техника и хорошее бойцовское IQ позволят ей еще некоторое время продержаться в топ-5. Дерн традиционно испытывает проблемы с соперницами более высокого класса. Так что и на этот раз рассчитывать на победу ей будет очень сложно.

    Ставка: Победа Аманды Лемос за 1.72.

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    Лемос — Дерн: прогноз, ставка (1.72), статистика, коэффициенты матча 18.02.2024. Прогнозы на бокс/ММА. Подвинет ли Дерн с третьей строчке в рейтинге Лемос?
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