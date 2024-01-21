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    Сможет ли Евлоев пройти Аллена?

    Евлоев — Аллен. Ставка (к. 1.40) и прогноз на бой, UFC 297, 21 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на Евлоев — Аллен
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    Мовсар Евлоев
    21 января состоится бой в рамках турнира UFC 297 между Мовсаром Евлоевым и Арнольдом Алленом в полулегком весе. Ориентировочно начало боя в 06:15 мск. Евлоев — Аллен: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    Мовсар Евлоев

    Мовсар является девятым номером рейтинга в полулегком дивизионе UFC. В предыдущем поединке россиянин одолел единогласным решением судей Диего Лопеса.

    К очередному противостоянию в промоушене Евлоев подошел на серии из семи выигранных поединков кряду. База бойца из Ингушетии это бокс и борьба.

    Но все же навыки на канвасе преобладают над стойкой. У Евлоева лучший контроль оппонента на земле среди всех полулегковесов. Правда, несмотря на хорошие атакующие навыки, есть проблемы с защитой в борьбе.

    Тот же дебютант Диего Лопес в предыдущем поединке трижды ловил россиянина на болевой прием. В стойке защита Евлоева намного лучше. Ранее в UFC еще никто не сумел отправить Мовсара в нокдаун.

    Арнольд Аллен

    Аллен является четвертым номером в рейтинге дивизиона до 66 кг. В предыдущих пяти поединках у англичанина одно поражение и 4 победы.

    В последним из них он проиграл единогласным решением судей бывшему чемпиону этой весовой категории Максу Холлоуэю. По манере ведения боя Арнольд кардинально отличается от грядущего оппонента.

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    • Несмотря на то, что Аллен представитель БЖЖ, он гораздо чаще дерется в стойке. По ходу своей карьеры британец окончательно переквалифицировался в кикбоксера.

    В смешанных единоборствах у Аллена 7 побед нокаутом и 4 выигранных боя сабмишнами. Правда, в последнее время у британца есть проблемы с точностью ударов. Лишь 46% его попаданий доходят до соперника.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение Мовсару Евлоеву. На победу россиянина предлагают поставить с коэффициентом 1.40, тогда как на успех Аллена можно сделать ставку за 3.15.

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    Стилистически это будет очень вязкий и скучный поединок. Россиянин любыми способами попытается избежать разменов с Алленом в стойке. На протяжении всей дистанции он будет искать способ финишировать противника на земле.

    При наличии такого неудобного оппонента у Аллена вряд ли получится раскрыться и что-то показать в стойке. Поэтому шансов на успех у британца очень мало. Ставка: победа Мовсара Евлоева с коэффициентом 1.40.

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    Евлоев — Аллен: прогноз, ставка (1.40), статистика, коэффициенты матча 21.01.2024. Прогнозы на бокс/ММА. Сможет ли Евлоев пройти Аллена?
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