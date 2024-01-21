21 января состоится бой в рамках турнира UFC 297 между Мовсаром Евлоевым и Арнольдом Алленом в полулегком весе. Ориентировочно начало боя в 06:15 мск. Евлоев — Аллен: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Мовсар Евлоев

Мовсар является девятым номером рейтинга в полулегком дивизионе UFC. В предыдущем поединке россиянин одолел единогласным решением судей Диего Лопеса.

К очередному противостоянию в промоушене Евлоев подошел на серии из семи выигранных поединков кряду. База бойца из Ингушетии это бокс и борьба.

Но все же навыки на канвасе преобладают над стойкой. У Евлоева лучший контроль оппонента на земле среди всех полулегковесов. Правда, несмотря на хорошие атакующие навыки, есть проблемы с защитой в борьбе.

Тот же дебютант Диего Лопес в предыдущем поединке трижды ловил россиянина на болевой прием. В стойке защита Евлоева намного лучше. Ранее в UFC еще никто не сумел отправить Мовсара в нокдаун.

Арнольд Аллен

Аллен является четвертым номером в рейтинге дивизиона до 66 кг. В предыдущих пяти поединках у англичанина одно поражение и 4 победы.

В последним из них он проиграл единогласным решением судей бывшему чемпиону этой весовой категории Максу Холлоуэю. По манере ведения боя Арнольд кардинально отличается от грядущего оппонента.

Несмотря на то, что Аллен представитель БЖЖ, он гораздо чаще дерется в стойке. По ходу своей карьеры британец окончательно переквалифицировался в кикбоксера.

В смешанных единоборствах у Аллена 7 побед нокаутом и 4 выигранных боя сабмишнами. Правда, в последнее время у британца есть проблемы с точностью ударов. Лишь 46% его попаданий доходят до соперника.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение Мовсару Евлоеву. На победу россиянина предлагают поставить с коэффициентом 1.40, тогда как на успех Аллена можно сделать ставку за 3.15.

Стилистически это будет очень вязкий и скучный поединок. Россиянин любыми способами попытается избежать разменов с Алленом в стойке. На протяжении всей дистанции он будет искать способ финишировать противника на земле.

При наличии такого неудобного оппонента у Аллена вряд ли получится раскрыться и что-то показать в стойке. Поэтому шансов на успех у британца очень мало. Ставка: победа Мовсара Евлоева с коэффициентом 1.40.