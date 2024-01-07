7 января состоится титульный бой в рамках турнира по профессиональному боксу между Охарой Дэвисом и Исмаэлем Барросо в первом полусреднем весе. Ориентировочно начало боя в 05:00 мск. Дэвис — Барросо: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Охара Дэвис

Дэвис является первым номером рейтинга первого полусреднего дивизиона по версии WBA и подходит к своему очередному поединку на серии из семи выигранных боев кряду.

В последнем из них он удосрочил в девятом раунде Льюиса Ритсона. Всего за свою карьеру Охара потерпел только 2 поражения от бывшего претендента на титул Джека Каттерала и экс-абсолютного чемпиона данного дивизиона Джона Тейлора.

Стилистически англичанин является ярко выраженным панчером. При 25-ти выигранных поединков в карьере 18 побед были завоеваны нокаутами.

Сейчас Дэвис пребывает в своей пиковой форме. В отличие от Барросо он полностью заслужил бой за временный титул, потому как набил внушительную серию после предыдущего поражения.

Исмаэль Барросо

Венесуэлец занимает третью строчку в рейтинге первого полусреднего веса по версии WBA. В предыдущем своем поединке он проиграл в битве за титул Роландо Ромеро нокаутом.

Всего у Барросо за последние 7 боев 4 победы и 3 поражения — довольно посредственная статистика для претендента на пояс.

Также, как и грядущий оппонент, Исмаэль обладает довольно тяжелым ударом. При 24-х победах на профессиональном ринге в 22-х боях венесуэлец выиграл нокаутом.

Но в отличие от Дэвиса у Барросо большие проблемы в защите. Он в своей карьере уже трижды проигрывал досрочно.

Прогноз и ставка

В данном поединке Охара Дэвис, по мнению букмекеров, считается фаворитом. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.18. На победу Барросо предлагают сделать ставку за 5.25.

Оба бойца обладают внушительной ударной мощью, но подходят к очному противостоянию в разной форме. Дэвис за последние пару лет зачистил буквально весь дивизион. Его соперник явно не может похвастаться такой стабильностью, потому как регулярно чередовал победы с поражениями.

Ввиду серьезных проблем с защитой от ударов Барросо в очередной раз рискует проиграть досрочно в противостоянии с не менее сильным панчером, чем он сам. Ставка: победа Охары Дэвиса нокаутом с коэффициентом 1.61.