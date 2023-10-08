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    Защитит ли Кармуш титул чемпионки Bellator?

    Кармуш — Макфарлейн. Ставка (к. 1.40) и прогноз на бой, Bellator 300, 8 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Кармуш — Макфарлейн
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    Лиз Кармуш
    8 октября состоится титульный бой в рамках турнира Bellator 300 между Лиз Кармуш и Илимой-Лей Макфарлейн в женском наилегчайшем весе. Ориентировочно начало боя в 05:05 мск. Кармуш — Макфарлейн: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Лиз Кармуш

    Кармуш является чемпионкой в женском наилегчайшем весе. Она завоевала титул в апреле прошлого года, нокаутировав в четвертом раунде Джулиану Веласкес.

    Далее Лиз уже дважды сумела защитить свой пояс. Она одолела удушающим приемом ту же Веласкес в реванше, а затем аналогичным образом выиграла сабмишном у Дианы Беннет.

    В рамках Bellator у Кармуш 6 побед в шести боях. В последний раз она проигрывала еще в августе 2019-го, когда дралась за титул в наилегчайшем весе в UFC против Валентины Шевченко.

    Однако во втором по значимости промоушене Лиз выступает очень уверенно, финишируя как в стойке, так и в партере одну соперницу за другой.

    Илимой-Лей Макфарлейн

    Илима-Лей Является вторым номером рейтинга в женском наилегчайшем весе. К титульному поединку она подходит после трех побед и двух поражений в предыдущих пяти боях.

    Статус претендента на пояс Илима-Лей получила после того, как одолела единогласным решением Кану Ванатабэ. Сильной стороной Макфарлейн является борьба.

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    • Однако последняя ее досрочная победа в промоушене была еще 5 лет назад. С тех пор она демонстрировала конкурентные поединки, в которых выигрывала только по очкам.

    В ударной технике у Макфарлейн есть определенные проблемы. В отличие от Кармуш она не обладает мощным ударом, и всего за карьеру у 33-летней трехлетней американки лишь одна победа нокаутом.

    Прогноз и ставка

    В данном бою букмекеры считают фаворитом Лиз Кармуш, предлагая поставить на ее победу с коэффициентом 1.40. На успех Макфарлейн предлагают сделать ставку за 2.95.

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    Ключевую роль в этом противостоянии сыграют навыки в стойке. Если ли на земле Макфарлейн способна навязать бой Кармуш, то в плане ударной техники явное преимущество за чемпионкой.

    Лиз очень комфортно чувствует себя стойке и обладает внушительным арсеналом приемов. Она просто переработает Макфарлейн и проведет очередную удачную защиту. Ставка: победа Лиз Кармуш за 1.40.

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    Кармуш — Макфарлейн: прогноз, ставка (1.40), статистика, коэффициенты матча 08.10.2023. Прогнозы на бокс/ММА. Защитит ли Кармуш титул чемпионки Bellator?
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