24 сентября состоится бой в рамках турнира UFC Vegas 79 между Джейком Колье и Мохаммедом Усманом в тяжелом весе. Ориентировочно начало боя в 00:10 мск. Колье — Усман: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Джейк Колье

Джейк сейчас находится на грани увольнения из UFC. Данный боец идет на серии из трех поражений кряду. В своем последнем поединке Колье уступил единогласным решением судей Мартину Будаю.

На отрезке в 5 боев американец сумел победить лишь Чейза Шермана сабмишном. При этом уровень оппозиции у Колье был не самый высокий.

Он дрался только с новичками промоушена и ветеранами, такими как Андрей Орловский. Нынешняя статистика говорит о том, что Колье явно не соответствует уровню UFC.

У бойца наблюдаются серьезные проблемы во всех аспектах. У него слишком низкая точность ударов (47%) и крайне невысокий процент удачных тейкдаунов (33%).

Мохаммед Усман

Путь Мохаммеда в самом сильном промоушене планеты начался в прошлом году. За это время нигерийский боец сумел провести 2 поединка, в которых одержал 2 победы.

В своем дебюте Усман нокаутировал во втором раунде Зака Паугу. Следующим, кого побил нигериец, стал Джастин Тафа.

В той встрече Мохаммед одержал победу единогласным решением судей. К очередному бою он подходит на серии четырех выигрышей кряду.

Стилистически Мохаммед, как и его звездный брат Камару, является борцом. Однако в последнее время Усман младший серьезно подтянул ударные навыки. При девяти победах в карьере 4 были нокаутами.

Прогноз и ставка

В данном поединке букмекеры отдают предпочтение Мохаммеду Усману. На его победу можно поставить коэффициентом 1.60. На успех Колье предлагают сделать ставку за 2.40.

Для нигерийского бойца подобрали очень удобного соперника, который по уровню даже слабее предыдущей позиции. Колье — один из из кандидатов на увольнение из UFC.

Боец, идущий на серии из трех поражений, точно не станет проблемой для набирающего ход нигерийца. Ставка: победа Мохаммеда Усмана с коэффициентом 1.60.