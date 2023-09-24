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    Одержит ли Мохаммед Усман третью победу кряду?

    Колье — Усман. Ставка (к. 1.60) и прогноз на бой, UFC Vegas 79, 24 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Колье — Усман
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    Мохаммед Усман (слева)
    24 сентября состоится бой в рамках турнира UFC Vegas 79 между Джейком Колье и Мохаммедом Усманом в тяжелом весе. Ориентировочно начало боя в 00:10 мск. Колье — Усман: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Джейк Колье

    Джейк сейчас находится на грани увольнения из UFC. Данный боец идет на серии из трех поражений кряду. В своем последнем поединке Колье уступил единогласным решением судей Мартину Будаю.

    На отрезке в 5 боев американец сумел победить лишь Чейза Шермана сабмишном. При этом уровень оппозиции у Колье был не самый высокий.

    Он дрался только с новичками промоушена и ветеранами, такими как Андрей Орловский. Нынешняя статистика говорит о том, что Колье явно не соответствует уровню UFC.

    У бойца наблюдаются серьезные проблемы во всех аспектах. У него слишком низкая точность ударов (47%) и крайне невысокий процент удачных тейкдаунов (33%).

    Мохаммед Усман

    Путь Мохаммеда в самом сильном промоушене планеты начался в прошлом году. За это время нигерийский боец сумел провести 2 поединка, в которых одержал 2 победы.

    В своем дебюте Усман нокаутировал во втором раунде Зака Паугу. Следующим, кого побил нигериец, стал Джастин Тафа.

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    • В той встрече Мохаммед одержал победу единогласным решением судей. К очередному бою он подходит на серии четырех выигрышей кряду.

    Стилистически Мохаммед, как и его звездный брат Камару, является борцом. Однако в последнее время Усман младший серьезно подтянул ударные навыки. При девяти победах в карьере 4 были нокаутами.

    Прогноз и ставка

    В данном поединке букмекеры отдают предпочтение Мохаммеду Усману. На его победу можно поставить коэффициентом 1.60. На успех Колье предлагают сделать ставку за 2.40.

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    Для нигерийского бойца подобрали очень удобного соперника, который по уровню даже слабее предыдущей позиции. Колье — один из из кандидатов на увольнение из UFC.

    Боец, идущий на серии из трех поражений, точно не станет проблемой для набирающего ход нигерийца. Ставка: победа Мохаммеда Усмана с коэффициентом 1.60.

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    Колье — Усман: прогноз, ставка (1.60), статистика, коэффициенты матча 24.09.2023. Прогнозы на бокс/ММА. Одержит ли Мохаммед Усман третью победу кряду?
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