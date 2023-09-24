24 сентября состоится бой в рамках турнира UFC Vegas 79 между Брайсом Митчеллом и Дэном Иге в полулегком весе. Ориентировочно начало боя в 03:40 мск. Митчелл — Иге: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Брайс Митчелл

До недавнего времени Брайс шел на серии из 15-ти выигранных поединков кряду с нулем в графе поражений. Однако все изменилось после предыдущего боя с Илией Топурией.

Тогда 28-летний американец потерпел первое поражение в карьере, уступив досрочно во втором раунде. Та неудача не позволила Митчеллу подняться выше десятого места в рейтинге.

Стилистически Брайс является представителем БЖЖ. У него в карьере нет ни одной досрочной победы нокаутом, зато 9 выигранных поединков сабмишнами.

Что касается стойки, то здесь стоит отметить высочайшую точность попаданий в 72%. Также Брайс обладает неплохой защитой, пропуская лишь по 5 акцентированных ударов в минуту.

Дэн Иге

Иге на данный момент располагается на 11-й строчке в рейтинге полулегкого веса. К очередной встрече он подходит после двух побед и трех поражений.

В последнее время Дэн может конкурировать только с бойцами, которых нет в рейтинге — выиграл у Нейта Ландвера и Дэймона Джексона, давно не претендующих на попадание в топ-15.

Зато в битвах с реальными топами, такими как Мовсар Евлоев, Джош Эммет и «Корейский зомби» Иге разгромно проиграл.

32-летний американец больше предпочитает драться в стойке. В партере у него очень посредственные показатели. Особенно страдает защита от тейкдаунов, что хорошо было видно в недавних боях, где он проиграл.

Прогноз и ставка

В данном поединке букмекеры отдают предпочтение Брайсу Митчеллу. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.50. На победу Иге можно сделать ставку за 2.75.

Брайс после предыдущий неудачи выйдет в октагон сверхмотивированным и станет действовать первым номером. Его стиль очень неудобен для Иге, испытывающего проблемы на земле.

Митчеллу выгодно затянуть этот поединок, как можно дольше, чтобы измотать своего соперника. Из-за пробелов в борьбе у Иге мало шансов на успех в этом бою. Ставка: победа Брайса Митчелла за 1.50.