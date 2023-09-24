ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на бокс/ММА
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Жоау ФеликсМечты сбываются. Жоау Феликс расцвел в «Барсе», но надолго ли это? «Бавария» — «МЮ»Был решением, а стал проблемой. Ошибки вратаря привели к краху «МЮ» в Мюнхене Mortal Kombat 1Уверенная «почти перезагрузка»: обзор Mortal Kombat 1
  • 12:40
    • Нагельсманн возглавил сборную Германии
  • 12:38
    • Бригада Карасева обслужит матч 9-го тура РПЛ «Ростов» — ЦСКА
  • 11:39
    • Сафиуллин выиграл у Эванса и вышел в четвертьфинал в Чэнду
  • 11:23
    • «Арсенал» продлил контракт с капитаном команды
  • 11:12
    • В РФС ответили на обвинения со стороны Слуцкого
  • 09:26
    • «Зенит» проведет товарищеский матч с «Кайратом»
  • 09:12
    • Стали известны претенденты на звание игрока недели в Лиге Европы
    Все новости спорта

    Выиграет ли Митчелл у Иге?

    Митчелл — Иге. Ставка (к. 1.50) и прогноз на бой, UFC Vegas 79, 24 сентября 2023 года

    Прогнозы на бокс/ММА Прогнозы на ММА Прогнозы на UFC Прогнозы на Сборная России
    Прогноз и ставки на Митчелл — Иге
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Дэн Иге
    24 сентября состоится бой в рамках турнира UFC Vegas 79 между Брайсом Митчеллом и Дэном Иге в полулегком весе. Ориентировочно начало боя в 03:40 мск. Митчелл — Иге: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Брайс Митчелл

    До недавнего времени Брайс шел на серии из 15-ти выигранных поединков кряду с нулем в графе поражений. Однако все изменилось после предыдущего боя с Илией Топурией.

    Тогда 28-летний американец потерпел первое поражение в карьере, уступив досрочно во втором раунде. Та неудача не позволила Митчеллу подняться выше десятого места в рейтинге.

    Стилистически Брайс является представителем БЖЖ. У него в карьере нет ни одной досрочной победы нокаутом, зато 9 выигранных поединков сабмишнами.

    Что касается стойки, то здесь стоит отметить высочайшую точность попаданий в 72%. Также Брайс обладает неплохой защитой, пропуская лишь по 5 акцентированных ударов в минуту.

    Дэн Иге

    Иге на данный момент располагается на 11-й строчке в рейтинге полулегкого веса. К очередной встрече он подходит после двух побед и трех поражений.

    В последнее время Дэн может конкурировать только с бойцами, которых нет в рейтинге — выиграл у Нейта Ландвера и Дэймона Джексона, давно не претендующих на попадание в топ-15.

  • Грассо сохранила титул, Маддалена с трудом одолел Холлэнда. Обзор карда UFC Noche
  • Шевченко не вернула себе титул, Холлэнд проиграл Маддалене, Росас за минуту финишировал Митчелла
  • 18/09/2023

    • Зато в битвах с реальными топами, такими как Мовсар Евлоев, Джош Эммет и «Корейский зомби» Иге разгромно проиграл.

    32-летний американец больше предпочитает драться в стойке. В партере у него очень посредственные показатели. Особенно страдает защита от тейкдаунов, что хорошо было видно в недавних боях, где он проиграл.

    Прогноз и ставка

    В данном поединке букмекеры отдают предпочтение Брайсу Митчеллу. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.50. На победу Иге можно сделать ставку за 2.75.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Брайс после предыдущий неудачи выйдет в октагон сверхмотивированным и станет действовать первым номером. Его стиль очень неудобен для Иге, испытывающего проблемы на земле.

    Митчеллу выгодно затянуть этот поединок, как можно дольше, чтобы измотать своего соперника. Из-за пробелов в борьбе у Иге мало шансов на успех в этом бою. Ставка: победа Брайса Митчелла за 1.50.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.92
  • Прогноз на матч Хачанов — Болт
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  2.31
  • Прогноз на матч Турон — Нефтчи Фергана
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  4.05
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Оболонь — Верес
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Александрия — Черноморец
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч КАМАЗ — Торпедо
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч БАТЭ — Белшина
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Витязь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  3.02
  • Прогноз на матч Салернитана — Фрозиноне
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.27
  • Прогноз на матч Аль-Наср — Аль-Ахли
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Штутгарт — Дармштадт
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.36
  • Прогноз на матч Лечче — Дженоа
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.92
  • Прогноз на матч Монако — Ницца
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Алавес — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Митчелл — Иге: прогноз, ставка (1.50), статистика, коэффициенты матча 24.09.2023. Прогнозы на бокс/ММА. Выиграет ли Митчелл у Иге?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры