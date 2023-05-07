7 мая состоится титульный бой в рамках турнира по профессиональному боксу между Джоном Райдером и Саулем Альваресом во втором среднем весе. Ориентировочно начало боя в 06:00 мск. Райдер — Альварес: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Джон Райдер

Райдер на данный момент является обязательным претендентом на все пояса. В своем предыдущем поединке британец одержал победу нокаутом над Заком Паркером.

К титульному противостоянию с «Канело» Райдер подошел на серии из четырех выигранных встреч кряду. Последний кому он уступал был Каллум Смит.

В той встрече Джон потерпел поражение судейским решением. За свою профессиональную карьеру британец еще ни разу не побывал в нокауте. Но и с таким панчером Райдер тоже еще не сталкивался.

Джон в данном поединке вряд ли пойдет за финишем в первых раундах. Скорее, он будет действовать на контратаках, постоянно находясь в высоком блоке.

Сауль Альварес

Именитый Альварес не так давно потерпел второе поражение в карьере от Дмитрия Бивола в полутяжелом весе. Но в своем дивизионе мексиканец уже давно никому не проигрывал.

В предыдущем поединке он защитил все пояса в битве с принципиальным соперником Геннадием Головкиным. Тогда «Канело» выиграл единогласным решением судей.

Всего у Сауля за карьеру 58 побед, а 39 из них были нокаутами. От ударов мексиканца на земле побывало не мало звезд. Как правило, мексиканец заряжается на одно нокаутирующее попадание.

«Канело» испытывает некоторые проблемы с кардио в чемпионских раундах. Однако он привык действовать с позиции силы, и финишировать такого бойца, как Альварес, очень трудно.

Прогноз и ставка

По мнению букмекеров, Сауль Альварес в этой встрече является явным фаворитом. На его победу дают коэффициент 1.06. На успех Райдера можно поставить за 9.60.

Британец проделал серьезную работу, чтобы добраться до титульника. Однако он не является боксером экстра-класса и поэтому конкурировать на равных с «Канело» ему проблематично.

Возможно, до середины встречи Райдер будет оказывать Саулю сопротивление. Но далее претендент устанет сдерживать натиск соперника. Вряд ли Джон сумеет продержаться до решения судей. Ставка: победа Сауля Альвареса в 7-12 раундах за 2.12.