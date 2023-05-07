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    Останется ли «Канело» абсолютным чемпионом мира?

    Райдер — Альварес. Прогноз (к. 2.12) и ставки на бой, профессиональный бокс, 7 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на Райдер — Альварес
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    Сауль Альварес
    7 мая состоится титульный бой в рамках турнира по профессиональному боксу между Джоном Райдером и Саулем Альваресом во втором среднем весе. Ориентировочно начало боя в 06:00 мск. Райдер — Альварес: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Джон Райдер

    Райдер на данный момент является обязательным претендентом на все пояса. В своем предыдущем поединке британец одержал победу нокаутом над Заком Паркером.

    К титульному противостоянию с «Канело» Райдер подошел на серии из четырех выигранных встреч кряду. Последний кому он уступал был Каллум Смит.

    В той встрече Джон потерпел поражение судейским решением. За свою профессиональную карьеру британец еще ни разу не побывал в нокауте. Но и с таким панчером Райдер тоже еще не сталкивался.

    Джон в данном поединке вряд ли пойдет за финишем в первых раундах. Скорее, он будет действовать на контратаках, постоянно находясь в высоком блоке.

    Сауль Альварес

    Именитый Альварес не так давно потерпел второе поражение в карьере от Дмитрия Бивола в полутяжелом весе. Но в своем дивизионе мексиканец уже давно никому не проигрывал.

    В предыдущем поединке он защитил все пояса в битве с принципиальным соперником Геннадием Головкиным. Тогда «Канело» выиграл единогласным решением судей.

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    • Всего у Сауля за карьеру 58 побед, а 39 из них были нокаутами. От ударов мексиканца на земле побывало не мало звезд. Как правило, мексиканец заряжается на одно нокаутирующее попадание.

    «Канело» испытывает некоторые проблемы с кардио в чемпионских раундах. Однако он привык действовать с позиции силы, и финишировать такого бойца, как Альварес, очень трудно.

    Прогноз и ставка

    По мнению букмекеров, Сауль Альварес в этой встрече является явным фаворитом. На его победу дают коэффициент 1.06. На успех Райдера можно поставить за 9.60.

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    Британец проделал серьезную работу, чтобы добраться до титульника. Однако он не является боксером экстра-класса и поэтому конкурировать на равных с «Канело» ему проблематично.

    Возможно, до середины встречи Райдер будет оказывать Саулю сопротивление. Но далее претендент устанет сдерживать натиск соперника. Вряд ли Джон сумеет продержаться до решения судей. Ставка: победа Сауля Альвареса в 7-12 раундах за 2.12.

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    Райдер — Альварес: прогноз, ставка (2.12), статистика, коэффициенты матча 07.05.2023. Прогнозы на бокс/ММА. Останется ли «Канело» абсолютным чемпионом мира?
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