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    Сумеет ли Бернс пройти Мухаммада?

    Мухаммад — Бернс. Прогноз (к. 1.78) и ставки на бой, UFC 288, 7 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на Мухаммад — Бернс
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    Гилберт Бернс
    7 мая состоится бой в рамках турнира UFC 288 между Белалом Мухаммадом и Гилбертом Бернсом в полусреднем весе. Ориентировочно начало боя в 06:45 мск. Мухаммад — Бернс: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Белал Мухаммад

    Иранский боец на данный момент располагается на четвертой строчке в рейтинге полусреднего дивизиона. К очередному поединку он подходит после победы нокаутом над Шоном Брэди.

    Сейчас Белал идет на серии из восьми побед кряду. Заявка на титул очень хорошая, однако у иранца давно не было соперника из числа первой пятерки.

    Также стоит учесть, что за полторы недели до начала турнира вес Мухаммада составлял 86 кг. Ему экстренно придется сбрасывать лишние 9 кг, и такая тяжелая весогонка отразится на его состоянии в бою.

    На все 5 раундов его может не хватить. В стойке соперничать с Бернсом будет тяжело. Единственный шанс Мухаммада — это работа в партере. И тут ему могут помочь навыки, полученные в тренировочном лагере Хабиба Нурмагомедова.

    Гилберт Бернс

    После поражения от Чимаева бразильца плавно начали списывать со счетов. Однако после той неудачи Гилберт задушил в первом раунде Нила Мэгни, а далее прошел по очкам Хорхе Масвидаля.

    После двух побед кряду Бернс крепко закрепился на пятой позиции в рейтинге полусредневесов. Возможно, драться, спустя месяц, не лучшая идея.

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    • Однако по предыдущим двум поединкам к форме Гилберта нет вопросов. Он уверенно разбирал своих соперников как в стойке, так и в партере. Этот бой нужен Бернсу, и в октагон бразилец выйдет сверх мотивированным.

    Если учесть хорошую защиту Гилберта от тейкдаунов (57% заблокированных попыток переводов), то он вполне может нивелировать сильную сторону оппонента. Да и сам Бернс очень комфортно чувствует себя на земле, о чем говорят его 7 побед сабмишнами в ММА.

    Прогноз и ставка

    Гилберт Бернс, по мнению букмекеров, является фаворитом в данном поединке. На его победу можно поставить за 1.78. На успех Мухаммада можно поставить за 2.08.

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    Для обоих бойцов это будет очень трудная встреча. В клетке ожидается много борьбы, так как каждый из соперников очень хорош на земле. Однако в стойке некоторое преимущество будет у Бернса.

    Бразилец обладает невероятным нокаутирующим ударом и с такими боксерами Мухаммад ранее не сталкивался. В партере шансы 50 на 50. Но в стойке бразилец может переработать Белала. А если учесть, что Мухаммада ждет тяжелая весогонка, то боксировать 5 раундов в высоком темпе он точно не выдержит. Ставка: победа Гилберта Бернса за 1.78.

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    Мухаммад — Бернс: прогноз, ставка (1.78), статистика, коэффициенты матча 07.05.2023. Прогнозы на бокс/ММА. Сумеет ли Бернс пройти Мухаммада?
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