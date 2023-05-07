7 мая состоится бой в рамках турнира UFC 288 между Белалом Мухаммадом и Гилбертом Бернсом в полусреднем весе. Ориентировочно начало боя в 06:45 мск. Мухаммад — Бернс: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Белал Мухаммад

Иранский боец на данный момент располагается на четвертой строчке в рейтинге полусреднего дивизиона. К очередному поединку он подходит после победы нокаутом над Шоном Брэди.

Сейчас Белал идет на серии из восьми побед кряду. Заявка на титул очень хорошая, однако у иранца давно не было соперника из числа первой пятерки.

Также стоит учесть, что за полторы недели до начала турнира вес Мухаммада составлял 86 кг. Ему экстренно придется сбрасывать лишние 9 кг, и такая тяжелая весогонка отразится на его состоянии в бою.

На все 5 раундов его может не хватить. В стойке соперничать с Бернсом будет тяжело. Единственный шанс Мухаммада — это работа в партере. И тут ему могут помочь навыки, полученные в тренировочном лагере Хабиба Нурмагомедова.

Гилберт Бернс

После поражения от Чимаева бразильца плавно начали списывать со счетов. Однако после той неудачи Гилберт задушил в первом раунде Нила Мэгни, а далее прошел по очкам Хорхе Масвидаля.

После двух побед кряду Бернс крепко закрепился на пятой позиции в рейтинге полусредневесов. Возможно, драться, спустя месяц, не лучшая идея.

Однако по предыдущим двум поединкам к форме Гилберта нет вопросов. Он уверенно разбирал своих соперников как в стойке, так и в партере. Этот бой нужен Бернсу, и в октагон бразилец выйдет сверх мотивированным.

Если учесть хорошую защиту Гилберта от тейкдаунов (57% заблокированных попыток переводов), то он вполне может нивелировать сильную сторону оппонента. Да и сам Бернс очень комфортно чувствует себя на земле, о чем говорят его 7 побед сабмишнами в ММА.

Прогноз и ставка

Гилберт Бернс, по мнению букмекеров, является фаворитом в данном поединке. На его победу можно поставить за 1.78. На успех Мухаммада можно поставить за 2.08.

Для обоих бойцов это будет очень трудная встреча. В клетке ожидается много борьбы, так как каждый из соперников очень хорош на земле. Однако в стойке некоторое преимущество будет у Бернса.

Бразилец обладает невероятным нокаутирующим ударом и с такими боксерами Мухаммад ранее не сталкивался. В партере шансы 50 на 50. Но в стойке бразилец может переработать Белала. А если учесть, что Мухаммада ждет тяжелая весогонка, то боксировать 5 раундов в высоком темпе он точно не выдержит. Ставка: победа Гилберта Бернса за 1.78.