5 марта состоится бой в рамках турнира UFC 285 между Матеушем Гамротом и Джэлином Тернером в легком весе. Ориентировочно начало боя в 06:45 мск. Гамрот — Тернер: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Матеуш Гамрот

Гамрот ранее зарекомендовал себя, как борец топового уровня. Он не дал слабину в боях с высококлассными грэпплерами в лице Армана Царукяна и Бенеила Дариуша.

Над армянином Матеуш одержал победу, а вот этническому иранцу проиграл спорным решением, хоть и смотрелся ни чуть не хуже него.

Тем не менее, сейчас поляк идет седьмым в рейтинге, а его винстрик из четырех успешных боев кряду прервался. Однако поляк еще не потерял шансов ворваться в первую пятерку.

Его уровень борьбы выше, чем у тех же Порье, Гейджи и Чендлера. Но при этом Гамрот еще также неплохо дерется и в стойке.

Джэлин Тернер

Джэлин обладает крайне нестандартными габаритами для легкого дивизиона. Его рост составляет 191 см, а размах рук 196. С такими параметрами он бы мог драться в полусреднем и даже среднем дивизионах.

Однако Тернер предпочитает сгонять приличное количество веса и пользоваться своими габаритами в категории до 70,3 кг.

Если учесть, что американец выше ряда многих конкурентов, то он отлично контролирует соперников на дистанции. Но помимо боксерских навыков Тернер обладает хорошей базой борьбы.

За свой вязкий стиль в партере и необычные габариты боец получил прозвище «Тарантул». Да и пока что он полностью ему соответствует. В прошлом поединке Джэлин завязал в борьбе Брэда Риддела, финишировав его сабмишном уже за 45 секунд.

Прогноз и ставка

Букмекеры в данном поединке считают фаворитом Матеуша Гамрота, предлагая поставить на его победу за 1.42. На успех Тернера дают коэффициент 2.97.

В последнее время Джэлин без особых проблем расправлялся со своими соперниками в первом раунде или же начале второго. Но на этот раз оппозиция у него гораздо круче.

Вряд ли в таком поединке стоит ожидать от кого-либо раннего финиша. Вполне вероятно, что их встреча перевалит за экватор. Ставка: тотал больше 1,5 за 1.40.