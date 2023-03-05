ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на бокс/ММА
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Квинси Промес Без интриги, мотивации и трансферов. Семь ожиданий от весенней части РПЛ КаземироПять причин, почему «МЮ» может оформить квадрупл уже в этом сезоне Йошко ГвардиолДотянуться до звезд. Почему Йошко Гвардиол так всем нужен
    Все новости спорта

    Как долго может продлиться бой Гамрота и Тернера?

    Гамрот — Тернер. Прогноз (к. 1.40) и ставки на бой, UFC 285, 5 марта 2023 года

    Прогнозы на бокс/ММА Прогнозы на ММА Прогнозы на UFC
    Прогноз и ставки на Гамрот — Тернер
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Джэлин Тернер
    5 марта состоится бой в рамках турнира UFC 285 между Матеушем Гамротом и Джэлином Тернером в легком весе. Ориентировочно начало боя в 06:45 мск. Гамрот — Тернер: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Матеуш Гамрот

    Гамрот ранее зарекомендовал себя, как борец топового уровня. Он не дал слабину в боях с высококлассными грэпплерами в лице Армана Царукяна и Бенеила Дариуша.

    Над армянином Матеуш одержал победу, а вот этническому иранцу проиграл спорным решением, хоть и смотрелся ни чуть не хуже него.

  • Махачев с трудом прошел Волкановски. Австралиец дал бой чемпиону легкого веса
  • Волкановски стал для Махачевым настоящим испытанием
  • 19/02/2023

    • Тем не менее, сейчас поляк идет седьмым в рейтинге, а его винстрик из четырех успешных боев кряду прервался. Однако поляк еще не потерял шансов ворваться в первую пятерку.

    Его уровень борьбы выше, чем у тех же Порье, Гейджи и Чендлера. Но при этом Гамрот еще также неплохо дерется и в стойке.

    Джэлин Тернер

    Джэлин обладает крайне нестандартными габаритами для легкого дивизиона. Его рост составляет 191 см, а размах рук 196. С такими параметрами он бы мог драться в полусреднем и даже среднем дивизионах.

    Однако Тернер предпочитает сгонять приличное количество веса и пользоваться своими габаритами в категории до 70,3 кг.

    Если учесть, что американец выше ряда многих конкурентов, то он отлично контролирует соперников на дистанции. Но помимо боксерских навыков Тернер обладает хорошей базой борьбы.

    За свой вязкий стиль в партере и необычные габариты боец получил прозвище «Тарантул». Да и пока что он полностью ему соответствует. В прошлом поединке Джэлин завязал в борьбе Брэда Риддела, финишировав его сабмишном уже за 45 секунд.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в данном поединке считают фаворитом Матеуша Гамрота, предлагая поставить на его победу за 1.42. На успех Тернера дают коэффициент 2.97.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    В последнее время Джэлин без особых проблем расправлялся со своими соперниками в первом раунде или же начале второго. Но на этот раз оппозиция у него гораздо круче.

    Вряд ли в таком поединке стоит ожидать от кого-либо раннего финиша. Вполне вероятно, что их встреча перевалит за экватор. Ставка: тотал больше 1,5 за 1.40.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.87
  • Прогноз на матч Джокович — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Факел — Химки
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч СКА — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.70
  • Прогноз на матч Локомотив — Витязь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Ак Барс — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.60
  • Прогноз на матч Флора — Харьюмаа
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Ритеряй — Шяуляй
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Боруссия Д — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.16
  • Прогноз на матч Наполи — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.30
  • Прогноз на матч Дроэда — Слайго Роверс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.46
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Кадис
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Калинская — Коллинс
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •  4.06
  • Экспресс дня 3 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Халл Сити — Вест Бромвич
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Гамрот — Тернер: прогноз, ставка (1.40), статистика, коэффициенты матча 05.03.2023. Прогнозы на бокс/ММА. Как долго может продлиться бой Гамрота и Тернера?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры