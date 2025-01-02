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    Зацепится ли «Хьюстон» за 3 место на Западе?

    «Хьюстон» — «Даллас». Ставка (к. 2.90) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 2 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Хьюстон» — «Даллас»
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    «Торонто» — «Даллас»
    В матче регулярного чемпионата «Хьюстон» примет «Даллас». Игра пройдет в Хьюстоне на «Тойота Арена» 2 января. Начало встречи — в 04:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Хьюстон» — «Даллас», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Баскетбол. НБА 02 Января 2025 года

    Хьюстон

  • НБА
    •  Хьюстон 04:00 Даллас

    Даллас

  • НБА
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    «Хьюстон»

    Турнирная таблица: «Хьюстон» постепенно теряет позиции на Западе, но несмотря на два поражения подряд, команда осталась на третьем месте турнирной таблицы, одержав 21 победу и потерпев 11 поражений.

    Последние матчи: Последние два матча регулярного чемпионата «Хьюстон» может записать себе в пассив, команда сначала проиграла «Миннесоте» (112:113), затем уступила «Майами» (100:104).

    Хьюстон — Даллас: коэффициенты букмекеров

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    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Состояние команды: Прервалась четырёхматчевая победная серия «Хьюстона». До поединка с «Миннесотой» команда дважды выиграла у «Нью-Орлеана» (128:111, 133:113), по разу обыграла «Шарлотт» (114:101) и «Торонто» (114:110).

    «Даллас»

    Турнирная таблица: «Даллас» также преследует чёрная полоса игр, однако «ковбои» всё ещё держатся в топ-4 Западной конференции при 20 победах и 13 поражениях.

    Последние матчи: В минувшем туре регулярного чемпионата «Даллас» допустил осечку, проиграв «Сакраменто» (100:110), ранее техасцы потерпели фиаско в поединке против «Портленда» (122:126).

    Не сыграют: «Даллас» не сможет рассчитывать на австралийца Данте Экзама, который травмировал запястье. Как минимум на месяц из строя выбыл Лука Дончич, лидер «техасских ковбоев» получил травму икроножной мышцы. Не сыграет и Наджи Маршалл из-за дисквалификации.

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    Состояние команды: В последних пяти матчах «Даллас» одержал две победы. «Ковбои» выиграли у «Финикса» (98:89) и «Портленда» (132:108).

    Статистика для ставок

    • «Хьюстон» занимает 3 место в турнирной таблице Западной конференции

    • «Даллас» занимает 4 место в турнирной таблице Западной конференции

    • В этом сезоне «Хьюстон» обыграл «Даллас» (108:102)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Хьюстон» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.46. На победу «Далласа» — 2.82.

    ТБ 221.5 и ТМ 221.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.93.

    Прогноз: Обе команды примерно одного уровня, стоит ожидать упорной борьбы со стороны баскетболистов «Хьюстона» и «Далласа».

    Ставка: П1 или П2 с разницей менее 6 очков с коэффициентом 2.90.

    Прогноз: 210 очков забросили друг другу баскетболисты «Хьюстона» и «Далласа» в предыдущей очной встрече.

    Ставка: ТМ 221.5 с коэффициентом 1.93.

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    «Хьюстон» — «Даллас»: прогноз, ставка (2.90), статистика, коэффициенты матча 02.01.2025. Прогнозы на баскетбол. Зацепится ли «Хьюстон» за 3 место на Западе?
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