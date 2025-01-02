В матче регулярного чемпионата «Хьюстон» примет «Даллас». Игра пройдет в Хьюстоне на «Тойота Арена» 2 января. Начало встречи — в 04:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Хьюстон» — «Даллас», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Хьюстон»

Турнирная таблица: «Хьюстон» постепенно теряет позиции на Западе, но несмотря на два поражения подряд, команда осталась на третьем месте турнирной таблицы, одержав 21 победу и потерпев 11 поражений.

Последние матчи: Последние два матча регулярного чемпионата «Хьюстон» может записать себе в пассив, команда сначала проиграла «Миннесоте» (112:113), затем уступила «Майами» (100:104).

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Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: Прервалась четырёхматчевая победная серия «Хьюстона». До поединка с «Миннесотой» команда дважды выиграла у «Нью-Орлеана» (128:111, 133:113), по разу обыграла «Шарлотт» (114:101) и «Торонто» (114:110).

«Даллас»

Турнирная таблица: «Даллас» также преследует чёрная полоса игр, однако «ковбои» всё ещё держатся в топ-4 Западной конференции при 20 победах и 13 поражениях.

Последние матчи: В минувшем туре регулярного чемпионата «Даллас» допустил осечку, проиграв «Сакраменто» (100:110), ранее техасцы потерпели фиаско в поединке против «Портленда» (122:126).

Не сыграют: «Даллас» не сможет рассчитывать на австралийца Данте Экзама, который травмировал запястье. Как минимум на месяц из строя выбыл Лука Дончич, лидер «техасских ковбоев» получил травму икроножной мышцы. Не сыграет и Наджи Маршалл из-за дисквалификации.

Состояние команды: В последних пяти матчах «Даллас» одержал две победы. «Ковбои» выиграли у «Финикса» (98:89) и «Портленда» (132:108).

Статистика для ставок

«Хьюстон» занимает 3 место в турнирной таблице Западной конференции

«Даллас» занимает 4 место в турнирной таблице Западной конференции

В этом сезоне «Хьюстон» обыграл «Даллас» (108:102)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Хьюстон» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.46. На победу «Далласа» — 2.82.

ТБ 221.5 и ТМ 221.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.93.

Прогноз: Обе команды примерно одного уровня, стоит ожидать упорной борьбы со стороны баскетболистов «Хьюстона» и «Далласа».

Ставка: П1 или П2 с разницей менее 6 очков с коэффициентом 2.90.

Прогноз: 210 очков забросили друг другу баскетболисты «Хьюстона» и «Далласа» в предыдущей очной встрече.

Ставка: ТМ 221.5 с коэффициентом 1.93.