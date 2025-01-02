Хьюстон
Даллас
«Хьюстон»
Турнирная таблица: «Хьюстон» постепенно теряет позиции на Западе, но несмотря на два поражения подряд, команда осталась на третьем месте турнирной таблицы, одержав 21 победу и потерпев 11 поражений.
Последние матчи: Последние два матча регулярного чемпионата «Хьюстон» может записать себе в пассив, команда сначала проиграла «Миннесоте» (112:113), затем уступила «Майами» (100:104).
Хьюстон — Даллас: коэффициенты букмекеров
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.
Состояние команды: Прервалась четырёхматчевая победная серия «Хьюстона». До поединка с «Миннесотой» команда дважды выиграла у «Нью-Орлеана» (128:111, 133:113), по разу обыграла «Шарлотт» (114:101) и «Торонто» (114:110).
«Даллас»
Турнирная таблица: «Даллас» также преследует чёрная полоса игр, однако «ковбои» всё ещё держатся в топ-4 Западной конференции при 20 победах и 13 поражениях.
Последние матчи: В минувшем туре регулярного чемпионата «Даллас» допустил осечку, проиграв «Сакраменто» (100:110), ранее техасцы потерпели фиаско в поединке против «Портленда» (122:126).
Не сыграют: «Даллас» не сможет рассчитывать на австралийца Данте Экзама, который травмировал запястье. Как минимум на месяц из строя выбыл Лука Дончич, лидер «техасских ковбоев» получил травму икроножной мышцы. Не сыграет и Наджи Маршалл из-за дисквалификации.
Состояние команды: В последних пяти матчах «Даллас» одержал две победы. «Ковбои» выиграли у «Финикса» (98:89) и «Портленда» (132:108).
Статистика для ставок
- «Хьюстон» занимает 3 место в турнирной таблице Западной конференции
- «Даллас» занимает 4 место в турнирной таблице Западной конференции
- В этом сезоне «Хьюстон» обыграл «Даллас» (108:102)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Хьюстон» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.46. На победу «Далласа» — 2.82.
ТБ 221.5 и ТМ 221.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.93.
- 1.97Сакраменто — Филадельфия: прогноз и ставкаЗавтра в 06:00
- 1.83Денвер — Атланта: прогноз и ставкаЗавтра в 05:00
- 1.88Торонто — Бруклин: прогноз и ставкаЗавтра в 03:30
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Прогноз: Обе команды примерно одного уровня, стоит ожидать упорной борьбы со стороны баскетболистов «Хьюстона» и «Далласа».
Ставка: П1 или П2 с разницей менее 6 очков с коэффициентом 2.90.
Прогноз: 210 очков забросили друг другу баскетболисты «Хьюстона» и «Далласа» в предыдущей очной встрече.
Ставка: ТМ 221.5 с коэффициентом 1.93.