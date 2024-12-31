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    «Парусники» разгромят «пеликанов»?

    «Нью-Орлеан» — «Лос-Анджелес Клипперс». Ставка (к. 1.92) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 31 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Нью-Орлеан» — «Лос-Анджелес Клипперс»
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    «Лос-Анджелес Клипперс»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Орлеан» будет принимать «Лос-Анджелес Клипперс». Игра пройдет в «Смузи Кинг Центре» 31 декабря. Начало встречи — в 04:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Нью-Орлеан» — «Лос-Анджелес Клипперс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Баскетбол. НБА 31 Декабря 2024 года

    Нью-Орлеан

  • НБА
    •  Нью-Орлеан 04:00 Лос-Анджелес Клипперс

    Лос-Анджелес Клипперс

  • НБА
    •

    «Нью-Орлеан»

    Турнирное положение: Ничего хорошего для «Нью-Орлеана» не происходит, поскольку клуб из Луизианы по-прежнему последний на Западе.

    Последние матчи: Проигрышная серия «Нью-Орлеана» длится с начала декабря, а самые реальные шансы её прервать были в матче против «Денвера», но там коллектив из Колорадо оказался сильнее в овертайме.

    Травмированные игроки: Альварадо, Маткович и Ингрэм по-прежнему не помощники «Нью-Орлеану».

    Общий тонус клуба: Отсутствие лидеров и общее уныние в коллективе скажутся на итоговом счете матча не в пользу «пеликанов».

    «Лос-Анджелес Клипперс»

    Турнирное положение: Боевой настрой «Лос-Анджелес Клипперс» вселяет уверенность в поклонников этого клуба, поскольку «парусники» на пятой позиции западной конференции.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Последние матчи: Состояние «Лос-Анджелес Клипперс» вполне себе боевое, поскольку в пяти последних играх коллектив Лю потерпел всего одно поражение.

    Травмированные игроки: В лазарете «Лос-Анджелес Клипперс» остается один Кавай Леонард, но его вес на паркете, как три полноценных игрока основы.

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    Общий тонус клуба: В матче против «Нью-Орлеана» гости могут увезти победу даже если за них выйдут играть резервисты.

    Статистика для ставок

    • У «Нью-Орлена» уже девять поражений подряд

    • «Лос-Анджелес Клипперс» за пять последних матчей проиграл всего лишь раз

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Нью-Орлеана» дают коэффициент 2.88, а на победу «Лос-Анджелес Клипперс» — 1.42.

    Прогноз: «Лос-Анджелес Клипперс» заберет себе матч без особых проблем.

    Альтернативный прогноз: Результативного баскетбола ждать не стоит.

    Ставка: Ф2 (-6) с коэффициентом 1.92.

    Альтернативная ставка: ТМ 215 с коэффициентом 2.26.

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    «Нью-Орлеан» — «Лос-Анджелес Клипперс»: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 31.12.2024. Прогнозы на баскетбол. «Парусники» разгромят «пеликанов»?
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