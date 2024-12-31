Нью-Орлеан
Лос-Анджелес Клипперс
«Нью-Орлеан»
Турнирное положение: Ничего хорошего для «Нью-Орлеана» не происходит, поскольку клуб из Луизианы по-прежнему последний на Западе.
Последние матчи: Проигрышная серия «Нью-Орлеана» длится с начала декабря, а самые реальные шансы её прервать были в матче против «Денвера», но там коллектив из Колорадо оказался сильнее в овертайме.
Травмированные игроки: Альварадо, Маткович и Ингрэм по-прежнему не помощники «Нью-Орлеану».
Общий тонус клуба: Отсутствие лидеров и общее уныние в коллективе скажутся на итоговом счете матча не в пользу «пеликанов».
«Лос-Анджелес Клипперс»
Турнирное положение: Боевой настрой «Лос-Анджелес Клипперс» вселяет уверенность в поклонников этого клуба, поскольку «парусники» на пятой позиции западной конференции.
Последние матчи: Состояние «Лос-Анджелес Клипперс» вполне себе боевое, поскольку в пяти последних играх коллектив Лю потерпел всего одно поражение.
Травмированные игроки: В лазарете «Лос-Анджелес Клипперс» остается один Кавай Леонард, но его вес на паркете, как три полноценных игрока основы.
Общий тонус клуба: В матче против «Нью-Орлеана» гости могут увезти победу даже если за них выйдут играть резервисты.
Статистика для ставок
- У «Нью-Орлена» уже девять поражений подряд
- «Лос-Анджелес Клипперс» за пять последних матчей проиграл всего лишь раз
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Нью-Орлеана» дают коэффициент 2.88, а на победу «Лос-Анджелес Клипперс» — 1.42.
Прогноз: «Лос-Анджелес Клипперс» заберет себе матч без особых проблем.
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Альтернативный прогноз: Результативного баскетбола ждать не стоит.
Ставка: Ф2 (-6) с коэффициентом 1.92.
Альтернативная ставка: ТМ 215 с коэффициентом 2.26.