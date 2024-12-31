В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Орлеан» будет принимать «Лос-Анджелес Клипперс». Игра пройдет в «Смузи Кинг Центре» 31 декабря. Начало встречи — в 04:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Нью-Орлеан» — «Лос-Анджелес Клипперс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Нью-Орлеан»

Турнирное положение: Ничего хорошего для «Нью-Орлеана» не происходит, поскольку клуб из Луизианы по-прежнему последний на Западе.

Последние матчи: Проигрышная серия «Нью-Орлеана» длится с начала декабря, а самые реальные шансы её прервать были в матче против «Денвера», но там коллектив из Колорадо оказался сильнее в овертайме.

Травмированные игроки: Альварадо, Маткович и Ингрэм по-прежнему не помощники «Нью-Орлеану».

Общий тонус клуба: Отсутствие лидеров и общее уныние в коллективе скажутся на итоговом счете матча не в пользу «пеликанов».

«Лос-Анджелес Клипперс»

Турнирное положение: Боевой настрой «Лос-Анджелес Клипперс» вселяет уверенность в поклонников этого клуба, поскольку «парусники» на пятой позиции западной конференции.

Прогнозы и ставки на НБА

Последние матчи: Состояние «Лос-Анджелес Клипперс» вполне себе боевое, поскольку в пяти последних играх коллектив Лю потерпел всего одно поражение.

Травмированные игроки: В лазарете «Лос-Анджелес Клипперс» остается один Кавай Леонард, но его вес на паркете, как три полноценных игрока основы.

Общий тонус клуба: В матче против «Нью-Орлеана» гости могут увезти победу даже если за них выйдут играть резервисты.

Статистика для ставок

У «Нью-Орлена» уже девять поражений подряд

«Лос-Анджелес Клипперс» за пять последних матчей проиграл всего лишь раз

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Нью-Орлеана» дают коэффициент 2.88, а на победу «Лос-Анджелес Клипперс» — 1.42.

Прогноз: «Лос-Анджелес Клипперс» заберет себе матч без особых проблем.

Альтернативный прогноз: Результативного баскетбола ждать не стоит.

Ставка: Ф2 (-6) с коэффициентом 1.92.

Альтернативная ставка: ТМ 215 с коэффициентом 2.26.