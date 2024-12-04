В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Денвер» будет принимать «Голден Стэйт». Игра пройдет в Денвере на «Болл Арена» 4 декабря. Начало встречи — в 06:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Денвер» — «Голден Стэйт», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Денвер»

Турнирная таблица: «Денвер» в турнирной таблице Западной конференции занимает 9 место, одержав 10 побед и потерпев 8 поражений.

Последние матчи: В минувшем туре регулярного чемпионата «Денвер» потерпел фиаско в матче против «Лос-Анджелес Клипперс» (122:126).

Не сыграют: У «Денвера» на больничной койке находится Дарон Холмс, форвард получил травму ахилла, ногу травмировал форвард Арон Гордон, с травмой колена из строя выбыл форвард Влатко Чанчар.

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: «Денвер» одержал две победы в последних пяти матчах.

«Голден Стэйт»

Турнирная таблица: «Голден Стэйт» продолжает падение в Западной конференции, сначала калифорнийцы потеряли лидерство, а затем со 2 места опустились на 4 строчку. В активе «золотых» 12 побед, в пассиве — 7 поражений.

Последние матчи: В рамках минувшего тура «Голден Стэйт» потерпел поражение в матче против «Финикса» (105:113).

Не сыграют: С травмой колена из строя выбыл Де'Энтони Мелтон.

Состояние команды: Проигрышная серия «Голден Стэйт» составляет четыре матча.

Статистика для ставок

«Денвер» одержал две победы в последних пяти встречах

Проигрышная серия «Голден Стэйт» состоит из четырёх матчей

В этом сезоне «Денвер» и «Голден Стэйт» не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Денвер» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.68. На победу «Голден Стэйт» — 2.25.

ТБ 234.5 и ТМ 234.5 принимаются с коэффициентом — 1.94 и 1.92 соответственно.

Прогноз: «Денвер» хоть и не в лучшей игровой форме пребывает, однако «Голден Стэйт» сейчас в упадке. Так что у «самородков» есть все шансы одержать победу.

Ставка: Фора «Денвера» (-3.5) с коэффициентом 1.93.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТМ 234.5 с коэффициентом 1.94.