ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Давид Де ХеаВторое дыхание. Давид Де Хеа реанимирует карьеру в «Фиорентине» Новак Джокович и Янник СиннерДоминирование Синнера, регресс Медведева и еще 10 событий теннисного сезона Хвича КварацхелияТрансферный дайджест. 26 ноября — 2 декабря
    Все новости спорта

    «Денвер» не отдаст домашнюю победу сопернику?

    «Денвер» — «Голден Стэйт». Ставка (к. 1.93) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 4 декабря 2024 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Денвер Наггетс Прогнозы на Голден Стэйт Уорриорз
    Прогноз и ставки на «Денвер» — «Голден Стэйт»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Лос-Анджелес Клипперс» — «Денвер»
    В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Денвер» будет принимать «Голден Стэйт». Игра пройдет в Денвере на «Болл Арена» 4 декабря. Начало встречи — в 06:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Денвер» — «Голден Стэйт», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Баскетбол. НБА 04 Декабря 2024 года

    Денвер

  • НБА
    •  Денвер 06:00 Голден Стэйт

    Голден Стэйт

  • Окленд
    •

    «Денвер»

    Турнирная таблица: «Денвер» в турнирной таблице Западной конференции занимает 9 место, одержав 10 побед и потерпев 8 поражений.

    Последние матчи: В минувшем туре регулярного чемпионата «Денвер» потерпел фиаско в матче против «Лос-Анджелес Клипперс» (122:126).

    Не сыграют: У «Денвера» на больничной койке находится Дарон Холмс, форвард получил травму ахилла, ногу травмировал форвард Арон Гордон, с травмой колена из строя выбыл форвард Влатко Чанчар.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Состояние команды: «Денвер» одержал две победы в последних пяти матчах.

    «Голден Стэйт»

    Турнирная таблица: «Голден Стэйт» продолжает падение в Западной конференции, сначала калифорнийцы потеряли лидерство, а затем со 2 места опустились на 4 строчку. В активе «золотых» 12 побед, в пассиве — 7 поражений.

    Последние матчи: В рамках минувшего тура «Голден Стэйт» потерпел поражение в матче против «Финикса» (105:113).

    Не сыграют: С травмой колена из строя выбыл Де'Энтони Мелтон.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100ИгратьБонус на первый депозитjet

    Состояние команды: Проигрышная серия «Голден Стэйт» составляет четыре матча.

    Статистика для ставок

    • «Денвер» одержал две победы в последних пяти встречах

    • Проигрышная серия «Голден Стэйт» состоит из четырёх матчей

    • В этом сезоне «Денвер» и «Голден Стэйт» не встречались

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Денвер» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.68. На победу «Голден Стэйт» — 2.25.

    ТБ 234.5 и ТМ 234.5 принимаются с коэффициентом — 1.94 и 1.92 соответственно.

    Прогноз: «Денвер» хоть и не в лучшей игровой форме пребывает, однако «Голден Стэйт» сейчас в упадке. Так что у «самородков» есть все шансы одержать победу.

    Ставка: Фора «Денвера» (-3.5) с коэффициентом 1.93.

    Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Ставка: ТМ 234.5 с коэффициентом 1.94.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.30
  • Прогноз на матч Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Джерси
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Бостон — Майами
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Атланта — Нью-Орлеан
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Торонто — Чикаго
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Чикаго — Бруклин
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Миннесота — Лос-Анджелес Лейкерс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Юта — Даллас
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  2.49
  • Прогноз на матч Пахтакор — Аль-Айн
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Лада — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 18:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Ак Барс — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Торпедо — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ян — Штутгарт
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Арминия — Фрайбург
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Болонья — Монца
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Денвер» — «Голден Стэйт»: прогноз, ставка (1.93), статистика, коэффициенты матча 04.12.2024. Прогнозы на баскетбол. «Денвер» не отдаст домашнюю победу сопернику?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры