Денвер
Голден Стэйт
«Денвер»
Турнирная таблица: «Денвер» в турнирной таблице Западной конференции занимает 9 место, одержав 10 побед и потерпев 8 поражений.
Последние матчи: В минувшем туре регулярного чемпионата «Денвер» потерпел фиаско в матче против «Лос-Анджелес Клипперс» (122:126).
Не сыграют: У «Денвера» на больничной койке находится Дарон Холмс, форвард получил травму ахилла, ногу травмировал форвард Арон Гордон, с травмой колена из строя выбыл форвард Влатко Чанчар.
Состояние команды: «Денвер» одержал две победы в последних пяти матчах.
«Голден Стэйт»
Турнирная таблица: «Голден Стэйт» продолжает падение в Западной конференции, сначала калифорнийцы потеряли лидерство, а затем со 2 места опустились на 4 строчку. В активе «золотых» 12 побед, в пассиве — 7 поражений.
Последние матчи: В рамках минувшего тура «Голден Стэйт» потерпел поражение в матче против «Финикса» (105:113).
Не сыграют: С травмой колена из строя выбыл Де'Энтони Мелтон.
Состояние команды: Проигрышная серия «Голден Стэйт» составляет четыре матча.
Статистика для ставок
- «Денвер» одержал две победы в последних пяти встречах
- Проигрышная серия «Голден Стэйт» состоит из четырёх матчей
- В этом сезоне «Денвер» и «Голден Стэйт» не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Денвер» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.68. На победу «Голден Стэйт» — 2.25.
ТБ 234.5 и ТМ 234.5 принимаются с коэффициентом — 1.94 и 1.92 соответственно.
Прогноз: «Денвер» хоть и не в лучшей игровой форме пребывает, однако «Голден Стэйт» сейчас в упадке. Так что у «самородков» есть все шансы одержать победу.
Ставка: Фора «Денвера» (-3.5) с коэффициентом 1.93.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТМ 234.5 с коэффициентом 1.94.
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