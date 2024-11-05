В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Денвер» будет принимать «Торонто». Игра пройдет в Денвере на «Болл Арена» 5 ноября. Начало встречи — в 06:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Денвер» — «Торонто», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Денвер»

Турнирная таблица: В турнирной таблице Западной конференции «Денвер» занимает 9 место, одержав три победы и потерпев три поражения.

Последние матчи: В минувшем туре регулярного чемпионата «Денвер» переиграл «Юту» со счётом 129:103. В составе «Денвера» результативностью отметился серб Никола Йокич. Центровой оформил дабл-дабл из 27 очков и 16 подборов.

Не сыграют: У «Денвера» на больничной койке находится Дарон Холмс, форвард получил травму ахилла. С сотрясением из игры выбыл защитник Джамал Мюррэй, под вопросом участие форварда Влатко Чанчара, который травмировал лодыжку.

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: Игрок «Денвера» Аарон Гордон подпишет продление с клубом на 4 года.

«Торонто»

Турнирная таблица: В турнирной таблице Восточной конференции «Торонто» поднялся на 13 место, одержав две победы и потерпев пять поражений.

Последние матчи: Канадский коллектив прервал четырёхматчевую проигрышную серию, обыграв на своем поле «Сакраменто» (131:128). Успеха баскетболисты «Торонто» добились в овертайме, так как основное время матча завершилось вничью (120:120). Вклад в победу «рептилий» внёс канадский форвард Ар Джей Барретт, который отправил в кольцо «Сакраменто» 31 очко.

Не сыграют: Из строя команды выбыл Скотт Барнс, защитник «Торонто» получил травму в игре против «Денвера» 29 октября. С травмой колена и спины в лазарете команды находятся защитник Брюс Браун и Келли Олиник соответственно. Под вопросом участие Иммануэля Квикли, который получил травму таза.

Состояние команды: В последних пяти матчах «Торонто» одержал всего одну победу.

Статистика для ставок

«Денвер» одержал три победы в последних пяти матчах

«Торонто» прервал четырёхматчевую проигрышную серию

В сезоне 2024/2025 «Денвер» в овертайме с трудом выиграл у «Торонто» (127:125)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Денвер» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.20. На победу «Торонто» — 4.78.

ТБ 231.5 и ТМ 231.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.93.

Прогноз: «Торонто» прервав проигрышную серию, может поймать кураж, тем более канадцы дали хороший бой «Денверу». Мы пойдем на рискованный шаг и поставим на победу «Торонто» в предстоящей игре.

Ставка: Победа «Торонто» с коэффициентом 4.78.

Прогноз: Можно сыграть на результативности поединка.

Ставка: ТБ 231.5 с коэффициентом 1.93.