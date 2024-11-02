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    «Индиана» увезёт победу из Луизианы?

    «Нью-Орлеан» — «Индиана». Ставка (к. 2.00) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 2 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Нью-Орлеан» — «Индиана»
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    «Милуоки» — «Индиана»
    В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Орлеан» будет принимать «Индиану». Игра пройдет в Нью-Орлеане на «Смузи Кинг Центр» 2 ноября. Начало встречи — в 03:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Нью-Орлеан» — «Индиана», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Баскетбол. НБА 02 Ноября 2024 года

    Нью-Орлеан

  • НБА
    •  Нью-Орлеан 03:00 Индиана

    Индиана

  • НБА
    •

    «Нью-Орлеан»

    Турнирная таблица: «Нью-Орлеан» в Западной конференции занимает 14 место при двух победах и трёх поражениях.

    Последние матчи: Команда из Луизианы не может выиграть в третьем матче регулярного чемпионата. Баскетболисты «Нью-Орлеана» в этот раз уступили «Голден Стэйт» (89:104).

    Не сыграют: В лазарете команды форвард Герберт Джонс (травма плеча), защитник Си Джей Макколлум (травма бедра), фовард Трэй Мерфи (мышечная травма) и защитник Деджанте Маррей(травма руки).

    Прогнозы и ставки на НБА

    Состояние команды: Команда из Луизианы готовит замену Бэндону Ингрэму и молится, чтобы с Зайоном ничего не случилось. Один из ключевых баскетболистов «пеликанов» Мюррей получил перелом руки в матче против «Чикаго», а именно за две минуты до финальной сирены и выбыл на продолжительный срок. Игрок может пропустить значительную часть сезона.

    «Индиана»

    Турнирная таблица: Команда из Индианаполиса занимает 10 место в турнирной таблице Восточной конференции, одержав две победы и потерпев три поражения.

    Последние матчи: «Индиана» сотворила сенсацию в минувшем туре, обыграв «Бостон» (135:132). Победу «иноходцы» одержали в овертайме, так как основное время поединка завершилось вничью (124:124).

    Вклад в победу команды внёс канадский форвард Беннедикт Матурин, игрок «Индианы» оформил дабл-дабл из 30 очков и 11 подборов.

    Не сыграют: С травмой ахилла из строяк команды выбыл центровой Джеймс Вайзман.

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    Состояние команды: «Индиана» не смогла продлить победное шествие над «Нью-Йорком», проиграв им в регулярном чемпионате 2024/2025. В прошлом сезоне «иноходцы» переиграли «никсов» в полуфинале Восточной конференции (4:3 — победа в серии).

    Статистика для ставок

    • «Нью-Орлеан» не может выиграть в третьем матче подряд

    • «Индиана» нанесла неожиданное поражение «Бостону» (135:132)

    • В сезоне 2023/2024 «Нью-Орлеан» и «Индианаа» сыграли два раза (1:1 — ничья в серии)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Индиана» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.58. На победу «Нью-Орлеан» — 2.45.

    ТБ 232.5 и ТМ 232.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.94 и 1.92 соответственно.

    Прогноз: Ожидается игра двух атакующих команд, определить победителя в поединке довольно сложно, однако есть большая вероятность, что соперники дадут бой друг другу.

    Ставка: П1 или П2 с разницей менее 8 очков с коэффициентом 2.00.

    Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Ставка: ТБ 232.5 с коэффициентом 1.94.

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    «Нью-Орлеан» — «Индиана»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 02.11.2024. Прогнозы на баскетбол. «Индиана» увезёт победу из Луизианы?
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