Нью-Орлеан
Индиана
«Нью-Орлеан»
Турнирная таблица: «Нью-Орлеан» в Западной конференции занимает 14 место при двух победах и трёх поражениях.
Последние матчи: Команда из Луизианы не может выиграть в третьем матче регулярного чемпионата. Баскетболисты «Нью-Орлеана» в этот раз уступили «Голден Стэйт» (89:104).
Не сыграют: В лазарете команды форвард Герберт Джонс (травма плеча), защитник Си Джей Макколлум (травма бедра), фовард Трэй Мерфи (мышечная травма) и защитник Деджанте Маррей(травма руки).
Состояние команды: Команда из Луизианы готовит замену Бэндону Ингрэму и молится, чтобы с Зайоном ничего не случилось. Один из ключевых баскетболистов «пеликанов» Мюррей получил перелом руки в матче против «Чикаго», а именно за две минуты до финальной сирены и выбыл на продолжительный срок. Игрок может пропустить значительную часть сезона.
«Индиана»
Турнирная таблица: Команда из Индианаполиса занимает 10 место в турнирной таблице Восточной конференции, одержав две победы и потерпев три поражения.
Последние матчи: «Индиана» сотворила сенсацию в минувшем туре, обыграв «Бостон» (135:132). Победу «иноходцы» одержали в овертайме, так как основное время поединка завершилось вничью (124:124).
Вклад в победу команды внёс канадский форвард Беннедикт Матурин, игрок «Индианы» оформил дабл-дабл из 30 очков и 11 подборов.
Не сыграют: С травмой ахилла из строяк команды выбыл центровой Джеймс Вайзман.
Состояние команды: «Индиана» не смогла продлить победное шествие над «Нью-Йорком», проиграв им в регулярном чемпионате 2024/2025. В прошлом сезоне «иноходцы» переиграли «никсов» в полуфинале Восточной конференции (4:3 — победа в серии).
Статистика для ставок
- «Нью-Орлеан» не может выиграть в третьем матче подряд
- «Индиана» нанесла неожиданное поражение «Бостону» (135:132)
- В сезоне 2023/2024 «Нью-Орлеан» и «Индианаа» сыграли два раза (1:1 — ничья в серии)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Индиана» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.58. На победу «Нью-Орлеан» — 2.45.
ТБ 232.5 и ТМ 232.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.94 и 1.92 соответственно.
- 3.95Торонто — Лос-Анджелес Лейкерс: прогноз и ставкаЗавтра в 02:30
- 2.02Бруклин — Чикаго: прогноз и ставкаЗавтра в 02:30
- 1.84Кливленд — Орландо: прогноз и ставкаЗавтра в 02:00
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Прогноз: Ожидается игра двух атакующих команд, определить победителя в поединке довольно сложно, однако есть большая вероятность, что соперники дадут бой друг другу.
Ставка: П1 или П2 с разницей менее 8 очков с коэффициентом 2.00.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 232.5 с коэффициентом 1.94.