В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Орлеан» будет принимать «Индиану». Игра пройдет в Нью-Орлеане на «Смузи Кинг Центр» 2 ноября. Начало встречи — в 03:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Нью-Орлеан» — «Индиана», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Нью-Орлеан»

Турнирная таблица: «Нью-Орлеан» в Западной конференции занимает 14 место при двух победах и трёх поражениях.

Последние матчи: Команда из Луизианы не может выиграть в третьем матче регулярного чемпионата. Баскетболисты «Нью-Орлеана» в этот раз уступили «Голден Стэйт» (89:104).

Не сыграют: В лазарете команды форвард Герберт Джонс (травма плеча), защитник Си Джей Макколлум (травма бедра), фовард Трэй Мерфи (мышечная травма) и защитник Деджанте Маррей(травма руки).

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: Команда из Луизианы готовит замену Бэндону Ингрэму и молится, чтобы с Зайоном ничего не случилось. Один из ключевых баскетболистов «пеликанов» Мюррей получил перелом руки в матче против «Чикаго», а именно за две минуты до финальной сирены и выбыл на продолжительный срок. Игрок может пропустить значительную часть сезона.

«Индиана»

Турнирная таблица: Команда из Индианаполиса занимает 10 место в турнирной таблице Восточной конференции, одержав две победы и потерпев три поражения.

Последние матчи: «Индиана» сотворила сенсацию в минувшем туре, обыграв «Бостон» (135:132). Победу «иноходцы» одержали в овертайме, так как основное время поединка завершилось вничью (124:124).

Вклад в победу команды внёс канадский форвард Беннедикт Матурин, игрок «Индианы» оформил дабл-дабл из 30 очков и 11 подборов.

Не сыграют: С травмой ахилла из строяк команды выбыл центровой Джеймс Вайзман.

Состояние команды: «Индиана» не смогла продлить победное шествие над «Нью-Йорком», проиграв им в регулярном чемпионате 2024/2025. В прошлом сезоне «иноходцы» переиграли «никсов» в полуфинале Восточной конференции (4:3 — победа в серии).

Статистика для ставок

«Нью-Орлеан» не может выиграть в третьем матче подряд

«Индиана» нанесла неожиданное поражение «Бостону» (135:132)

В сезоне 2023/2024 «Нью-Орлеан» и «Индианаа» сыграли два раза (1:1 — ничья в серии)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Индиана» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.58. На победу «Нью-Орлеан» — 2.45.

ТБ 232.5 и ТМ 232.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.94 и 1.92 соответственно.

Прогноз: Ожидается игра двух атакующих команд, определить победителя в поединке довольно сложно, однако есть большая вероятность, что соперники дадут бой друг другу.

Ставка: П1 или П2 с разницей менее 8 очков с коэффициентом 2.00.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТБ 232.5 с коэффициентом 1.94.